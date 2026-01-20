Itt a bejelentés: hatalmas toborzásba kezd a kínai autóipari beszállító Magyarországon

Az EVE Power Hungary Kft. január végén toborzási kampányt indít Debrecenben és a környező településeken: mintegy 400 új munkavállaló, elsősorban technikus, mérnök és támogató munkatárs felvételét tervezik az épülő debreceni gyárukba, amely a BMW Group beszállítója - jelentették be a gyár vezetői kedden sajtótájékoztatón.

Zhang Huanting, az EVE Power Hungary Kft. ügyvezetője emlékeztetett rá, hogy a debreceni lesz az első Kínán kívüli termelő üzemük, amelyben a BMW autógyár szomszédságában gyártanak majd korszerű, hengeres alakú akkumulátorcellákat a BMW-nek. Termékeik az eddigieknél 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot és 30 százalékkal gyorsabb töltési időt biztosítanak, egy töltéssel több mint 900 kilométer tehető meg - ismertette.

Hozzátette: az EVE Power Hungary Kft. 400 milliárd forint értékű debreceni beruházása meghatározó mérföldkőhöz érkezett, a 45 hektáron épülő 450 ezer négyzetméteres üzemben a gyártókapacitás kialakítása a terveknek megfelelően halad, a következő időszakban pedig több olyan terület is bővül, amely a termelés indulásához és a stabil működéshez szükséges folyamatokat támogatja.

Az ügyvezető azt mondta, a beruházást több éves előkészítés előzte meg, a helyi tudásra, szakemberekre hosszú távon számítanak, a sorozatgyártás beindítását 2027 második felére tervezik.

Tom Rong, az EVE Energy - az EVE Power Hungary anyavállalata - hr igazgatója jelezte: jelenleg 165 munkatársuk van, a 2026 első felére tervezett bővítés során olyan technikusokat, mérnököket és támogató munkatársakat keresnek, akik nemzetközi színvonalú környezetben szeretnének dolgozni és nyitottak a hosszú távú szakmai fejlődésre.

Már most jelentős az érdeklődés a pozíciók iránt, nap mint nap keresnek minket olyan potenciális munkavállalók a régióból, akik tapasztalatot kívánnak szerezni az akkumulátoriparban

- fűzte hozzá.

Az EVE Energy a világ vezető akkumulátorgyártói között van, termelőegységei és kereskedelmi irodái 14 országban vannak jelen.

Az EVE Power nemcsak munkahely, hanem jövőépítés

- tette hozzá Tom Rong megjegyezve, hogy az akkumulátoripar az elmúlt években jelentős fejlődésen ment keresztül Magyarországon és a kelet-magyarországi régióban. A debreceni beruházás ehhez a dinamikus környezethez kapcsolódik, hozzájárulva a térség gazdasági erősödéséhez és a modern ipari technológiák elterjedéséhez.

Kovács Ádám, az EVE Power Hungary Kft. közkapcsolatokért felelős vezetője kiemelte: a vállalat számára kiemelten fontos, hogy a bővülő kapacitásokhoz szükséges munkaerőt döntően a városból és a régió településeiről vonja be, a jelenlegi 165 dolgozó 90 százaléka magyar munkavállaló, de a tervezett ezres létszám döntő többsége is magyar munkavállaló lesz.

A szakképzett munkaerő biztosítására szoros együttműködést alakítottak, illetve alakítanak ki a Debreceni Egyetem négy karával, és a helyi szakképzési centrummal - mondta jelezve, hogy a cégük rendszeresen részt vesz állásbörzéken és pályaorientációs eseményeken.

