Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi

A klímaváltozás alapjaiban rajzolja át az időjárási mintázatokat: olyan térségek száradnak ki, amelyek korábban vízben bővelkedtek, ezért egyre nagyobb mennyiségű vizet kell egyik régióból a másikba szállítani.

Az édesvizet a gyártástól a mezőgazdaságig szinte minden ágazatban használják. A keresletet tovább növeli a népesség gyarapodása, valamint a hatalmas vízigényű mesterségesintelligencia-adatközpontok gyors ütemű építése. A Föld vízkészletének mindössze mintegy 3 százaléka édesvíz, és ennek is csupán egy kis része hozzáférhető.

Miközben a víz egyre inkább stratégiai erőforrássá válik, a befektetők figyelme Grönland hatalmas édesvízkészletei felé fordul.

A világ édesvizének túlnyomó része gleccserekben és jégsapkákban található, elsősorban az Antarktiszon és Grönlandon. A grönlandi jégtakaróból évente akár 300 milliárd tonna víz olvad le.

Grönland édesvízkészletei – a Földön található teljes édesvízkészlet mintegy 10 százaléka – jelenleg inkább befagyott tőkének tekinthetők, mint könnyen kiaknázható forrásnak

– mondta Nick Kraft, az Eurasia Group elemzője. Hozzátette: a grönlandi víz egyszerre stratégiai eszköz és piaci lehetőség, de önmagában nem nyújt gyakorlati megoldást a globális vízhiányra.

Ennek ellenére néhány szereplő mégis megpróbálja hasznosítani az olvadékvizet. Egy startup gátat tervezett építeni a víz befogására és exportjára, de a projektből végül semmi sem valósult meg. Egy másik cég prémium palackozott ivóvízként értékesíti a grönlandi vizet.

A víz exportja a súlya és a szállítási igények miatt rendkívül nehéz feladat – mondta Erik Swyngedouw, a Manchesteri Egyetem professzora. "A költségek gigantikusak. Voltak kísérletek a víz tömeges tengerentúli szállítására, de egyik sem bizonyult életképesnek."

Swyngedouw szerint nagyobb eséllyel az egyenlőtlen vízelosztás miatt alakulnak ki feszültségek az egyes államokon belül.

Biztos vagyok benne, hogy az Iránban zajló felkeléseknek részben köze van az országot évek óta sújtó aszályhoz

– tette hozzá. Irán már a hatodik egymást követő száraz évét éli, és egyes városokban rendszeresek a vízszolgáltatás-kimaradások.

Kraft összegzése szerint a vizet világszerte egyre inkább stratégiai eszközként kezelik, amely közelebb áll a kritikus infrastruktúrához, mint a hagyományos árupiaci termékekhez. Ez várhatóan egyre több hírt generál majd Grönland lehetséges vízexportjáról, ám az évtized végéig valószínűleg nem történik érdemi áttörés.

Még ha Grönland édesvizét a közeljövőben nem is exportálják nagy mennyiségben, geopolitikai jelentősége akkor is megmarad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio