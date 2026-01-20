Keményen üzent az IMF-vezér Európának: "Szedjétek már össze magatokat!"

Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy nyolc európai szövetséges – Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország – fokozatosan emelkedő vámokkal nézhet szembe. A tervek szerint február 1-jétől 10, június 1-jétől pedig 25 százalékos vámok lépnének életbe, ha nem születik megállapodás Grönland ügyében. Trump kedden 200 százalékos vámmal fenyegette meg a francia borokat és pezsgőket, miután Emmanuel Macron francia elnök állítólag nem hajlandó csatlakozni a gázai "békebizottsághoz".
Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója a jelenleg zajló davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében az USA és Európa közti újraéledő konfliktusról is nyilatkozott, és hangsúlyozta, hogy
Európa nem használja ki gazdasági erejét a geopolitikai színtéren.
Európa lemaradt a termelékenységben, és abban is, hogy a kis vállalatokból óriások nőjenek ki
– mondta. Szerinte négy kulcsfontosságú lépésre van szükség: a tőkepiaci unió véglegesítésére, az energiaunió kiteljesítésére, a munkaerő szabad áramlásának megkönnyítésére, valamint a kutatás-fejlesztésbe való erőteljesebb befektetésre.
Jelenleg mintegy 300 milliárd eurónyi európai megtakarítás parkol az Egyesült Államokban. Lehetetlen versenyezni 27 különböző energiarendszerrel, és ha átlépsz a határon Németországból Franciaországba, nem dolgozhatsz ott
– hívta fel a figyelmet az IMF vezetője.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy Európa többé nem támaszkodhat a régi világrendre.
Ha ez a változás tartós, akkor Európának is tartósan változnia kell. Itt az ideje megragadni a lehetőséget, és felépíteni egy új, független Európát
– jelentette ki.
Az IMF hétfőn enyhén felfelé módosította globális gazdasági előrejelzését: idén 3,3, 2027-ben pedig 3,2 százalékos növekedést vár. Georgieva szerint a felminősítés egyik oka, hogy a vámok hatása mérsékelt maradt, és nem alakult ki kölcsönös kereskedelmi háború.
Tavaly sokan recessziót jósoltak a vámok miatt, de ez nem következett be, mert végül a gazdasági racionalitás győzött
– mondta.
