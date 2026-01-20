Kiderült, mit hagynak el a leggyakrabban a magyarok a vonatokon

Tavaly a vonatokon mintegy 16 ezer elhagyott tárgyat regisztráltak, amelyek közül 8900-at sikerült visszaadni gazdájának. Az autóbuszokon 6830 tárgyat felejtettek az utasok, ebből 3776 került vissza a tulajdonoshoz.
A vasúti talált tárgyak túlnyomó többsége, közel 4700 Budapesten került a MÁV-csoport munkatársaihoz, Pest vármegyében 1348-at, Csongrád-Csanád vármegyében 1047-et felejtettek a szerelvényeken. A legkevesebbet Nógrád és Vas vármegye vasútállomásain adták le.
A leadott tárgyak között a szórakoztató elektronikai eszközök, főként mobiltelefonok vannak többségben.
Ezt követik a személyes értékeket tartalmazó pénztárcák, irattartók és bankkártyák, de a nagyobb csomagok - hátizsákok, táskák és tornazsákok - is gyakran maradnak gazdátlanul. A kisebb, mindennapi használati tárgyak közül a kulcscsomók és a szemüvegek fordulnak elő a legnagyobb számban a talált tárgyak között. De hagyták már a járműveken inzulint, mankót és járóbotot, amerikaifutball-felszerelést, vívókardot és pókerkészletet, illetve élőlényt, egy tacskót is.
Az utasok elveszett tárgyaikat elsősorban a MÁV-csoport ügyfélszolgálati csatornáin keresztül a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámán (a +36 1 3 49 49 49, a Telekom hálózatából +36 30 499 4999, a Yettel hálózatából +36 20 499 4999, a One hálózatából + 36 70 499 4999) kereshetik - áll a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
