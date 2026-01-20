Komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakértők: váratlanul bajba kerülhet, aki a Balaton jegére merészkedik

A siófoki obszervatórium január 20-i mérései szerint a parthoz közel mintegy 15 centiméter vastag jég borítja a tavat, száz méterrel beljebb 12 centiméteres a jégréteg, a belső vízterületeken pedig jellemzően 10 centimétert mértek.

Az évek óta nem tapasztalt mértékű jegesedés ellenére komoly veszélyforrást jelentenek a jégfelületen képződő repedések.

A természetes folyamatok következtében a hatalmas jégmezőn kisebb törések, nyílások keletkeznek. A napok óta folyamatosan fújó keleti, délkeleti szél hatására ezek tovább tágulhatnak, és egyre szélesebb rianásokká válhatnak. Kezdetben gyakran csak néhány centiméteresek, ám gyorsan kiterjedhetnek, és jelentős méretűvé nőhetnek.

Különösen megtévesztő, hogy az éjszakai fagyok idején ezek a nyílások újra befagynak. Az így képződött friss jégréteg azonban többnyire csak néhány centiméter vastag, és szinte alig különbözik a környező, jóval erősebb jégtábláktól.

Ez fokozott balesetveszélyt jelent a jégre merészkedők számára.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a kezdetben könnyen átléphető, vékony repedések – különösen szeles időben – rövid idő alatt széles, áthatolhatatlan rianásokká alakulhatnak. Ezért a befagyott tó felszínén való közlekedés során elengedhetetlen a folyamatos körültekintés és az óvatosság.

Forrás: HungaroMet

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás