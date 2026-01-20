  • Megjelenítés
Komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakértők: váratlanul bajba kerülhet, aki a Balaton jegére merészkedik
Gazdaság

Komoly veszélyre figyelmeztetnek a szakértők: váratlanul bajba kerülhet, aki a Balaton jegére merészkedik

Portfolio
Jelentősen megvastagodott a Balaton jege: helyenként már eléri a 15 centimétert. A kedvező körülmények ellenére a szakemberek óvatosságra intenek, mivel a jégtáblák között veszélyes repedések, úgynevezett rianások alakulhatnak ki - írta a HungaroMet.

A siófoki obszervatórium január 20-i mérései szerint a parthoz közel mintegy 15 centiméter vastag jég borítja a tavat, száz méterrel beljebb 12 centiméteres a jégréteg, a belső vízterületeken pedig jellemzően 10 centimétert mértek.

Az évek óta nem tapasztalt mértékű jegesedés ellenére komoly veszélyforrást jelentenek a jégfelületen képződő repedések.

A természetes folyamatok következtében a hatalmas jégmezőn kisebb törések, nyílások keletkeznek. A napok óta folyamatosan fújó keleti, délkeleti szél hatására ezek tovább tágulhatnak, és egyre szélesebb rianásokká válhatnak. Kezdetben gyakran csak néhány centiméteresek, ám gyorsan kiterjedhetnek, és jelentős méretűvé nőhetnek.

Különösen megtévesztő, hogy az éjszakai fagyok idején ezek a nyílások újra befagynak. Az így képződött friss jégréteg azonban többnyire csak néhány centiméter vastag, és szinte alig különbözik a környező, jóval erősebb jégtábláktól.

Még több Gazdaság

Eldőlt a főváros és a kormány gigantikus pénzügyi csatája

Macron új gyarmatosítással vádolta meg az Egyesült Államokat

Megszólalt az EKB döntéshozója: Európa ép bőrrel megúszhatja a vámháborút

Ez fokozott balesetveszélyt jelent a jégre merészkedők számára.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a kezdetben könnyen átléphető, vékony repedések – különösen szeles időben – rövid idő alatt széles, áthatolhatatlan rianásokká alakulhatnak. Ezért a befagyott tó felszínén való közlekedés során elengedhetetlen a folyamatos körültekintés és az óvatosság.

Forrás: HungaroMet
Kapcsolódó cikkünk

Lélegzetelállító égi jelenség alakul ki Magyarország felett: térképen, honnan lesz látható szabad szemmel

Friss időjárás-előrejelzés: nem tágít a tél

Úgy jegesedik a Balaton, hogy már a komp közlekedése is bizonytalan

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Moszkva meglepő kijelentést tett Grönlandról - Most akkor ki a térség valódi ura?
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility