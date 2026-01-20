Lélegzetelállító égi jelenség alakul ki Magyarország felett: térképen, honnan lesz látható szabad szemmel

A meteorológiai előrejelző modellek továbbra is nehezen tudják pontosan meghatározni a jellegzetes őszi-téli hidegpárna felhőzetének kiterjedését. A szakemberek tapasztalatai szerint egyetlen jelenleg használt modell sem képes nagy biztonsággal előre jelezni a stratus típusú felhőzet alakulását és mozgását.

A különböző előrejelzési rendszerek közül az elmúlt időszakban a HungaroMet által működtetett WRF-modell bizonyult a leginkább használhatónak. Ez a rendszer jellemzően inkább túlbecsüli a felhőzet kiterjedését, ami paradox módon segíti a pontosabb prognózist:

ahol ez a modell derült égboltot jelez előre, ott nagy valószínűséggel valóban felhőmentes marad az ég.

A meteorológiai számítások szerint az éjszakai órákban az 500 méter feletti hegyvidéki területeken a legnagyobb az esély a tiszta égboltra.

Az Északi-középhegység magasabban fekvő részei különösen kedvező feltételeket kínálhatnak az északi fény megfigyeléséhez.

Baranya megye egyes részein szintén fennáll a derült égbolt lehetősége. Ezt a szakértők nem közvetlenül a felhőzeti modellek, hanem más meteorológiai paraméterek elemzése alapján tartják valószínűnek.

Forrás: Weather on Maps

Címlapkép forrása: Robert Nemeti/Anadolu via Getty Images