Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Holnap nem változnak az üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

Szerdán nem emelkednek tovább a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a gázolaj és a benzin ára is változatlan marad.

A mai átlagárak a következők szerint alakulnak (2026.01.20-án):

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 579 Ft/liter 
