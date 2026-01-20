Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Szerdán nem emelkednek tovább a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a gázolaj és a benzin ára is változatlan marad.

A mai átlagárak a következők szerint alakulnak (2026.01.20-án):

95-ös benzin: 565 Ft/liter

Gázolaj: 579 Ft/liter

Címlapkép forrása: Shutterstock