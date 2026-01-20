Megszólalt az EKB döntéshozója: Európa ép bőrrel megúszhatja a vámháborút

Villeroy szerint

az eddig bevezetett vámok nem okoztak számottevő áremelkedést Európában, és az esetleges új intézkedések inflációs hatása is várhatóan mérsékelt marad.

A jegybankár úgy véli, hogy az euró esetleges erősödése részben ellensúlyozná a vámokból fakadó árnyomást.

A közgazdász arra is emlékeztetett, hogy az EKB döntéshozói június óta változatlanul tartják az irányadó kamatokat, mivel az infláció csak kis mértékben marad el a 2 százalékos céltól, miközben a gazdasági növekedés a 2025-re várt kereskedelmi viharok ellenére is gyorsult. A francia jegybankár kiemelte, hogy a globális bizonytalanság közepette az EKB-nak rugalmasnak kell maradnia, és jelenleg az inflációs kockázatok inkább lefelé mutatnak.

Az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsának tagjai monetáris politikai irányultságuk alapján. A lazítást leginkább támogató (dovish) tagok a bal, míg a szigorú megközelítést alkalmazó (hawkish) tagok a jobb oldalon találhatóak. Szlovéniának jelenleg nincs hivatalosan megválasztott jegybankelnöke. Forrás: Bloomberg Economics, Portfolio.

Andrew Bailey, a Bank of England elnöke eközben a Trump-kormányzat Fed elleni támadásainak lehetséges továbbgyűrűző hatásaira figyelmeztetett.

A brit jegybankár szerint példátlan, de szükséges lépés volt a Jerome Powell, a Fed elnöke melletti nemzetközi kiállás. Bailey hozzátette, hogy a brit belpolitikában egyelőre nem lát a jegybank függetlenségét közvetlenül fenyegető tendenciákat.

