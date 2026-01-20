  • Megjelenítés
Nagy dobás a Wizz Airtől: közvetlen járatot indít a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyére
Nagy dobás a Wizz Airtől: közvetlen járatot indít a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyére

Portfolio
A Wizz Air június 8-tól közvetlen budapesti járatot indít Dubrovnikba, amely hetente három alkalommal közlekedik - tudósított az AIRportal.hu.

A Wizz Air légitársaság újabb adriai úti céllal bővíti budapesti járatkínálatát: június 8-tól közvetlen járatot indít Dubrovnikba.

A fapados légitársaság hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken üzemeltet majd járatokat a horvát tengerparti városba.

A Budapest és Dubrovnik közötti gépek a reggeli órákban indulnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, így az utasok már délelőtt megérkezhetnek a népszerű horvát üdülőhelyre. A repülőjegyek a légitársaság weboldalán és mobilalkalmazásán keresztül foglalhatók, 11 990 forintos induló áron.

A dubrovniki útvonal elindítása illeszkedik a Wizz Air budapesti bázisának folyamatos fejlesztéséhez. A légitársaság májustól már 19 repülőgéppel üzemelteti fővárosi központját. A kapacitásbővítéssel párhuzamosan öt új, korábban nem elérhető úti cél is felkerült a hálózatba, amelyek Budapestről kizárólag a Wizz Air járataival lesznek elérhetők.

