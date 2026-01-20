Növekedési szakadék fenyegeti a világ második legnagyobb gazdaságát

Bár a kínai gazdaság 2025-ös 5 százalékos bővülése megfelelt az előírt céloknak, a növekedés érezhető lassulása mellett egyre jobban felszínre törnek a gyengeségek és szerkezeti egyensúlytalanságok. Ezt támasztja alá a turizmus és a szolgáltatószektor visszaesése, valamint az ipar és az informatikai szektor szárnyalása, amely egyre egyensúlytalanabb gazdaságszerkezetet eredményez.
A szakértők szerint a kockázatokat az is erősíti, hogy az új, dinamikusan növekvő iparágak egyelőre nem tudják ellensúlyozni a hagyományos növekedési motorok gyengélkedését.
Bár a GDP az erős exportnak köszönhetően elérte az 5 százalék körüli hivatalos növekedési célt, a globális kereskedelem bizonytalanságai miatt Kína a belső kereslet gyengesége miatt kiszolgáltatottabbá vált.
A feldolgozóipar négyéves csúcsra, 6,1 százalékra gyorsult, elsősorban a vártnál erősebb kivitelnek köszönhetően. Ezzel szemben az építőipar volt az egyetlen ágazat, amely visszaesést szenvedett el, míg az évek óta zsugorodó ingatlanpiac mindössze 0,2 százalékos növekedést tudott felmutatni.
A Rhodium Group elemzése szerint 2023 és 2025 között a hagyományos iparágak termelésének visszaesése nagyjából hatszorosa annak a többletnek, amelyet az új növekedési motorok teljesítménye hoz.
Az erősödő kockázatokra és a növekedés lassulására válaszul Peking kedden új ösztönzőcsomagot jelentett be, amely a beruházások és a fogyasztás élénkítését célozzák.
Ennek részeként 500 milliárd jüan (mintegy 72 milliárd dollár) értékű hitelgarancia-program indul, amely a magánvállalatokat bővülésre ösztönzi. A kétéves program a berendezésvásárlást, a nyersanyag-beszerzést és a technológiai fejlesztéseket támogatja.
A kis- és középvállalkozások emellett évi 1,5 százalékpontos kamatkedvezményt kaphatnak bizonyos hitelekre, legfeljebb 50 millió jüan hitelösszegig. A pénzügyminisztérium az év végéig meghosszabbítja a fogyasztói hitelekre vonatkozó kedvezményeket is.
Liao Min pénzügyminiszter-helyettes a sajtótájékoztatón közölte, hogy az állami kiadások idén tovább emelkednek, de a költségvetési hiányt a szükséges szinten tartják, azaz nem adják fel a középtávú fiskális fenntarthatóság szempontjait sem. Ezzel együtt a Bloomberg közgazdászai a kínai GDP-arányos államadósság jelentős emelkedésére számítanak a következő években, a ráta értéke pedig a jelenlegi 89 százalékos szintről 2034-re várhatóan 100 százalék fölé emelkedik majd.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
