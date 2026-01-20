  • Megjelenítés
Növekedési szakadék fenyegeti a világ második legnagyobb gazdaságát
Gazdaság

Növekedési szakadék fenyegeti a világ második legnagyobb gazdaságát

Portfolio
A kínai gazdaságban egyre mélyül a szakadék a fogyasztásvezérelt ágazatok és az ipari, technológiai szektorok között: miközben a szállodaipar, a vendéglátás és a kiskereskedelem a járvány óta nem látott mértékben lassul, a szoftver- és informatikai szektor tavaly több mint 11 százalékkal bővült – derül ki a Nemzeti Statisztikai Hivatal kedden közzétett adataiból - jelentette a Bloomberg.

Bár a kínai gazdaság 2025-ös 5 százalékos bővülése megfelelt az előírt céloknak, a növekedés érezhető lassulása mellett egyre jobban felszínre törnek a gyengeségek és szerkezeti egyensúlytalanságok. Ezt támasztja alá a turizmus és a szolgáltatószektor visszaesése, valamint az ipar és az informatikai szektor szárnyalása, amely egyre egyensúlytalanabb gazdaságszerkezetet eredményez.

Kapcsolódó cikkünk

Gyengébb Kína, mint azt hisszük

A szakértők szerint a kockázatokat az is erősíti, hogy az új, dinamikusan növekvő iparágak egyelőre nem tudják ellensúlyozni a hagyományos növekedési motorok gyengélkedését.

Bár a GDP az erős exportnak köszönhetően elérte az 5 százalék körüli hivatalos növekedési célt, a globális kereskedelem bizonytalanságai miatt Kína a belső kereslet gyengesége miatt kiszolgáltatottabbá vált.

A feldolgozóipar négyéves csúcsra, 6,1 százalékra gyorsult, elsősorban a vártnál erősebb kivitelnek köszönhetően. Ezzel szemben az építőipar volt az egyetlen ágazat, amely visszaesést szenvedett el, míg az évek óta zsugorodó ingatlanpiac mindössze 0,2 százalékos növekedést tudott felmutatni.

Még több Gazdaság

Eldőlt a főváros és a kormány gigantikus pénzügyi csatája

Macron új gyarmatosítással vádolta meg az Egyesült Államokat

Megszólalt az EKB döntéshozója: Európa ép bőrrel megúszhatja a vámháborút

A Rhodium Group elemzése szerint 2023 és 2025 között a hagyományos iparágak termelésének visszaesése nagyjából hatszorosa annak a többletnek, amelyet az új növekedési motorok teljesítménye hoz.

Az erősödő kockázatokra és a növekedés lassulására válaszul Peking kedden új ösztönzőcsomagot jelentett be, amely a beruházások és a fogyasztás élénkítését célozzák.

Kapcsolódó cikkünk

Elkészült Kína mesterterve, felforgathatja a teljes világgazdaságot

Ennek részeként 500 milliárd jüan (mintegy 72 milliárd dollár) értékű hitelgarancia-program indul, amely a magánvállalatokat bővülésre ösztönzi. A kétéves program a berendezésvásárlást, a nyersanyag-beszerzést és a technológiai fejlesztéseket támogatja.

A kis- és középvállalkozások emellett évi 1,5 százalékpontos kamatkedvezményt kaphatnak bizonyos hitelekre, legfeljebb 50 millió jüan hitelösszegig. A pénzügyminisztérium az év végéig meghosszabbítja a fogyasztói hitelekre vonatkozó kedvezményeket is.

Liao Min pénzügyminiszter-helyettes a sajtótájékoztatón közölte, hogy az állami kiadások idén tovább emelkednek, de a költségvetési hiányt a szükséges szinten tartják, azaz nem adják fel a középtávú fiskális fenntarthatóság szempontjait sem. Ezzel együtt a Bloomberg közgazdászai a kínai GDP-arányos államadósság jelentős emelkedésére számítanak a következő években, a ráta értéke pedig a jelenlegi 89 százalékos szintről 2034-re várhatóan 100 százalék fölé emelkedik majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Moszkva meglepő kijelentést tett Grönlandról - Most akkor ki a térség valódi ura?
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility