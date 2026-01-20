Scott Bessent visszavágott Európának: "Elég a hisztériából!"

Az amerikai kormány pénzügyminisztere ugyanakkor elbagatellizálta azokat a felvetéseket, amelyek szerint Európa az amerikai államkötvények tömeges eladásával torolná meg Washington lépéseit.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 07. Európa kezében a gazdasági atomfegyver, 2000 milliárd dollárral radírozhatják le az amerikai elnököt

Biztos vagyok benne, hogy a vezetők nem fogják tovább élezni a helyzetet, és végül minden jóra fordul

– mondta kedden.

A pénzügyminiszter a Grönland körüli felháborodást ahhoz a "hisztériához" hasonlította, amely Donald Trump tavalyi, országonkénti vámtarifákat bejelentő döntését követte.

Arra kérek mindenkit, hogy dőljön hátra, vegyen egy mély levegőt, és hagyja, hogy a dolgok a maguk útján menjenek

– fogalmazott.

Bessent magyarázkodásra kényszerült, miután Trump vámokkal fenyegette meg azokat a szövetségeseket, akik ellenezték a dán fennhatóság alatt álló Grönland megszerzésére irányuló törekvését. A fenyegetés riadalmat keltett az európai szövetségesek körében: Emmanuel Macron francia elnök felvetette az Európai Unió kényszerítő eszközeinek bevetését, bár Friedrich Merz német kancellár igyekezett tompítani ezt az elképzelést.

Bessent "hamis narratívának" minősítette azokat a híreszteléseket, amelyek szerint Európa esetleg eladná amerikai államkötvényeit.

Ez minden logikát nélkülöz, és a lehető leghatározottabban elutasítom

– jelentette ki.

Az európai országok több ezermilliárd dollár értékben birtokolnak amerikai kötvényeket és részvényeket, amelyek egy része állami alapoknál van. Ezek eladása megemelné az amerikai állam hitelfelvételi költségeit, és lenyomná a részvényárfolyamokat. A legtöbb piaci elemző szerint azonban csekély az esélye annak, hogy a döntéshozók idáig elmennének. Az európai amerikaieszköz-állomány fegyverként való bevetése súlyos eszkalációt jelentene, a kereskedelmi háborút pénzügyi konfliktussá változtatva.

Scott Bessent kérdésre válaszolva élesen bírálta Jerome Powell Fed-elnököt is, amiért az részt kíván venni Lisa Cook Legfelsőbb Bíróság előtti meghallgatásán. A tárgyalás a közgazdász Trump általi kirúgásának ügyében történik majd.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 20. Rendkívüli lépésre szánta el magát a Fed elnöke, eszkalálódik a konfliktus Trumppal

Úgy gondolom, ez hiba: ha valaki valóban nem akarja átpolitizálni a Fedet, akkor Fed-elnökként ott ülni, és megpróbálni befolyásolni a döntést, súlyos tévedés

– mondta Bessent kedden a CNBC-nek adott interjúban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images