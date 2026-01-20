Váratlan fordulat Európa legnagyobb gazdaságában: 4 éve nem látott számok érkeztek

Messze a várakozásokat felülmúló mértékben
A ZEW gazdaságkutató intézet gazdasági várakozásokat tükröző hangulatindexe 59,6 pontra ugrott a decemberi 45,8 pontról, miközben az elemzők mindössze 50 pontra számítottak. A jelenlegi helyzetet mérő mutató szintén a vártnál jobban javult.
2026 fordulópont lehet
– mondta Achim Wambach, a ZEW elnöke. Hozzátette, hogy a kedvező hangulat ellenére továbbra is dolgozni kell Németország vonzerejének növelésén a fenntartható növekedés érdekében.
A szervezet vezetője korábban a Portfolionak adott interjúiban Németország gazdasági átalakulásáról és ennek európai, illetve régiós következményeiről is beszélt. Ezek alább olvashatóak:
Két recessziós év végére tett pontot Németország, de kockázatok maradtak
Európa legnagyobb gazdasága tavaly utolsó negyedévében 0,2 százalékkal bővült, és az elemzők a több száz milliárd eurós költségvetési élénkítésnek köszönhetően 2026-ban további fellendülésre számítanak. A novemberi ipari adatok arra utalnak, hogy Friedrich Merz kancellár kormányának programja kezd beérni.
A program fő célja az elöregedett infrastruktúra felújítása, az üzleti környezet javítása, valamint a védelmi képességek megerősítése az évekig tartó elhanyagolás és a csökkenő amerikai támogatás után.
A lépéssorozat két év gazdasági visszaesés után vált elkerülhetetlenné. Ekkorra vált nyilvánvalóvá, hogy a kínai verseny és Donald Trump vámjai alapjaiban kérdőjelezik meg a német gazdasági modellt.
Bár az elemzők szerint a várva várt fellendülés hamarosan megérkezhet, a Grönland körüli legújabb feszültségek – köztük Trump további vámokkal való fenyegetőzése – kétségessé teszik, hogy mindez mennyire lesz tartós és erőteljes. A ZEW felmérésében 172 elemző és intézményi befektető vett részt. Az adatgyűjtés nagyjából egy héttel a konfliktus kiéleződése előtt kezdődött, és hétfőn zárult.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
