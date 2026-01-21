  • Megjelenítés
Csaknem három éve nem exportált ennyi olajat Szaúd-Arábia
Csaknem három éve nem exportált ennyi olajat Szaúd-Arábia

Szaúd-Arábia nyersolajexportja novemberben több mint két és fél éves csúcsra emelkedett a Joint Organisations Data Initiative (JODI) szerdán közzétett adatai szerint.

A világ legnagyobb olajexportőre novemberben naponta 7,378 millió hordó nyersolajat szállított a külpiacokra az októberi 7,100 millió hordó után.

Ennél nagyobb exportot legutóbb 2023 márciusában regisztráltak.

Szaúd-Arábia nyersolaj-kitermelése novemberben elérte a napi 10,050 millió hordót, ami 2023 áprilisa óta a legmagasabb szint. Októberben még napi 10,002 millió hordó volt a termelés.

A királyság finomítóinak kapacitáskihasználtsága ugyanakkor 5,6 százalékkal csökkent: az októberi, napi 2,712 millió hordóról novemberben 2,560 millió hordóra esett vissza. A

Az OPEC a hónap elején közzétett jelentésében jelezte, hogy a globális olajkereslet 2027-ben az ideihez hasonló ütemben bővülhet, 2026-ban pedig nagyjából egyensúlyba kerülhet a kínálattal.

Ez ellentmond más előrejelzéseknek, amelyek jelentős túlkínálat kialakulását valószínűsítik.

Az OPEC+ tagállamai 2025 decemberében napi 42,83 millió hordó olajat termeltek, ami 238 ezer hordóval marad el a novemberi szinttől. A visszaesést elsősorban Kazahsztán, Oroszország és Venezuela termeléscsökkentése okozta. A szervezet előrejelzése szerint 2026-ban az OPEC+ olaj iránti kereslet átlagosan napi 43 millió hordó lesz.

