Extrém sarkvidéki hideg jön, az egekbe szökött a gáz ára Amerikában
Extrém sarkvidéki hideg jön, az egekbe szökött a gáz ára Amerikában

Egészen elképesztő ugrást láthatunk az amerikai földgáz árában, a meredek rali hátterében az egyre romló időjárási kilátások állnak.
Az amerikai földgáz határidős jegyzései tegnap több mint 30 százalékot szárnyaltak, de az eszeveszett rali ma is folytatódik, eddig 21,5 százalékkal került feljebb az árfolyam.

Ezzel együtt két nap alatt már 68 százalékos ugrást láthattunk.

A kifejezetten hideg időjárási előrejelzések indították el a ralit - a hétvégi prognózisok már eleve rendkívüli hideget jeleztek előre, hétfőn azonban tovább romlottak a kilátások. A poláris örvény kiterjedése miatt az eddiginél jóval hidegebb forgatókönyvek kerültek előtérbe, várhatóan az északi-sarki eredetű légtömegek az északi félteke jelentős részét el fogják árasztani.

Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) Klíma-előrejelzési Központja

kiemelt figyelmeztetést adott ki extrém sarkvidéki hidegre és az ehhez kapcsolódó téli viharok kockázatára az Egyesült Államok középső és keleti térségeiben a hónap végéig.

A helyzetet egy tartósan negatív arktikus oszcilláció hajtja, amely mélyen benyomja a rendkívül hideg kanadai levegőt az ország belsejébe. A legerősebb lehűlés január utolsó hetében várható.

 A hosszú távú grafikonon látható egyébként, hogy a mostani extrém amerikai gázár-ugrás még nagyon messze van a korábbi csúcsoktól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

