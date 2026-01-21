Ezért módosítja a kormány a rezsicsökkentés rendszerét - Nagy Márton belengette, kik fizetik meg a nagyobb januári számlát

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy szerdai háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a nagy hideg kettős negatív hatása alá helyezte a fogyasztókat. Tavaly januárhoz képest 43%-kal nőtt az átlagos gázfogyasztás, egyértelműen nagy vesztesei a hideg télnek a fogyasztók. A Portfolio kérdésére jelezte a miniszter, hogy a fogyasztásemelkedés nyerteseivel is foglalkozni fog a kormány. Ezzel azt is előrevetítette, hogy már megvan a rezsicsökkentés bővítésének fedezete.

Orbán Viktor szerda reggel jelezte, hogy a kormány a nagy hideg miatt módosítja a rezsicsökkentés rendszerét. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az éttermeket érintő akciótervvel kapcsolatos háttérbeszélgetésen lapunk kérdésére beszélt a belengetett, rezsicsökkentéssel kapcsolatos várható kormánydöntésről is.

A mai kormányülésen a január hónapot érintő fontos kormányzati döntések várhatók, a megemelkedett energia-, főleg gázszámlák miatt - jelezte a Portfolio érdeklődésére a miniszter. Van egy előterjesztés ebben a témában a kormány asztalán, mert két probléma is van a nagy hideg miatt a lakosság oldalán - mondta.

A lakosság a nagy januári hideg károsultja, két okból is:

egyrészt többet fűt, több gázt fogyaszt, ez a volumenhatás, másrészt van egy árhatás is, azoknál, akik átlépik a kedvezményes fogyasztási határt, vagy a kedvezményes határ felett többet fogyasztanak - magyarázta. 43%-kal emelkedett év/év alapon a gázfogyasztás - hívta fel a figyelmet. De aki átlépi a kedvezményes fogyasztás határát, az a drágulással is szembenézhet, ezért lehetnek olyan számlák, ahol 100-200%-kal emelkedik a tavalyi rezsihez képest az összeg.

Vagyis elmondása szerint lehetnek olyan lakossági fogyasztók, akiknek a gázszámlája idén januárban duplázódna. A kormány azon dolgozik, hogy ez ne történjen meg.

Arra a kérdésünkre, hogy az ezzel kapcsolatos magasabb állami kiadás hogyan hat az idei költségvetésre, a miniszter sokat sejtetően elárulta:

a kormány foglalkozni fog azzal is, hogy kik a nagy januári hideg nyertesei.

Nem mondott ennél részletesebb információkat lapunk kérdésére, de ebből sejthető, hogy az energiakereskedő cégek nagyobb (akár különadón keresztüli) befizetéseire számít a kormány, mikor a rezsicsökkentés módosításának költségvetési fedezetét keresi meg az idei büdzsében.

Annyit tett még hozzá, hogy ezt a kérdést átcsoportosítással oldja meg a kormány a költségvetésben.

A részletes bejelentés erről akár már ma megjelenhet - vetítette előre a miniszter.

Érdemes megemlíteni, hogy az energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó) idén januártól 41%-ról 31%-ra csökkent. Nem lennénk meglepve, ha ez, a szektort érintő különadó változna úgy, hogy a magasabb vállalati adóbefizetés termelné ki a rezsicsökkentés "kibővítésének" plusz költségvetési kiadási fedezetét. De az is elképzelhető, hogy néhány nagy energiakereskedő vállalatokkal fizettetik meg a plusz költségeket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán