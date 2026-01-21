Ezért módosítja a kormány a rezsicsökkentés rendszerét - Nagy Márton belengette, kik fizetik meg a nagyobb januári számlát

Orbán Viktor szerda reggel jelezte, hogy a kormány a nagy hideg miatt módosítja a rezsicsökkentés rendszerét. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az éttermeket érintő akciótervvel kapcsolatos háttérbeszélgetésen lapunk kérdésére beszélt a belengetett, rezsicsökkentéssel kapcsolatos várható kormánydöntésről is.
A mai kormányülésen a január hónapot érintő fontos kormányzati döntések várhatók, a megemelkedett energia-, főleg gázszámlák miatt - jelezte a Portfolio érdeklődésére a miniszter. Van egy előterjesztés ebben a témában a kormány asztalán, mert két probléma is van a nagy hideg miatt a lakosság oldalán - mondta.
A lakosság a nagy januári hideg károsultja, két okból is:
egyrészt többet fűt, több gázt fogyaszt, ez a volumenhatás, másrészt van egy árhatás is, azoknál, akik átlépik a kedvezményes fogyasztási határt, vagy a kedvezményes határ felett többet fogyasztanak - magyarázta. 43%-kal emelkedett év/év alapon a gázfogyasztás - hívta fel a figyelmet. De aki átlépi a kedvezményes fogyasztás határát, az a drágulással is szembenézhet, ezért lehetnek olyan számlák, ahol 100-200%-kal emelkedik a tavalyi rezsihez képest az összeg.
Vagyis elmondása szerint lehetnek olyan lakossági fogyasztók, akiknek a gázszámlája idén januárban duplázódna. A kormány azon dolgozik, hogy ez ne történjen meg.
Arra a kérdésünkre, hogy az ezzel kapcsolatos magasabb állami kiadás hogyan hat az idei költségvetésre, a miniszter sokat sejtetően elárulta:
a kormány foglalkozni fog azzal is, hogy kik a nagy januári hideg nyertesei.
Nem mondott ennél részletesebb információkat lapunk kérdésére, de ebből sejthető, hogy az energiakereskedő cégek nagyobb (akár különadón keresztüli) befizetéseire számít a kormány, mikor a rezsicsökkentés módosításának költségvetési fedezetét keresi meg az idei büdzsében.
Annyit tett még hozzá, hogy ezt a kérdést átcsoportosítással oldja meg a kormány a költségvetésben.
A részletes bejelentés erről akár már ma megjelenhet - vetítette előre a miniszter.
Érdemes megemlíteni, hogy az energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó) idén januártól 41%-ról 31%-ra csökkent. Nem lennénk meglepve, ha ez, a szektort érintő különadó változna úgy, hogy a magasabb vállalati adóbefizetés termelné ki a rezsicsökkentés "kibővítésének" plusz költségvetési kiadási fedezetét. De az is elképzelhető, hogy néhány nagy energiakereskedő vállalatokkal fizettetik meg a plusz költségeket.
