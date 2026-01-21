  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Holnap csak a dízel fog drágulni - írja a holtankoljak.

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik tovább bruttó 3 forinttal.

2026.01.21-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 565 Ft/liter
  • Gázolaj: 579 Ft/liter 
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

