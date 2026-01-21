Megjöttek a legújabb kormányzati akcióterv részletei, több adócsökkentést is tartalmaz

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az éttermeket segítő 5+1 elemből álló kormányzati akcióterv részleteiről beszélt egy szerda reggeli háttérbeszélgetésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. Az eseményen kiderült, hogy 9600 vendéglátó egységet céloz a kormány új programja, több adóváltozás segíti a szektort. Ebből a csomagból a cukrászdák és a kávézók kimaradnak.

A napokban lengette be a miniszter, hogy készül a kormány egy éttermeket támogató csomaggal. Tegnap pedig az is kiderült az illetékes szakmai szervezetekkel való egyeztetések során, hogy a keretösszeg 100 milliárd forint lesz.

A 6 elemű intézkedéscsomag részleteit ismertette szerdán a tárcavezető. 9600 egységet ismerünk, amely a melegkonyhás éttermek kategóriájába tartozik - fogalmazott. Nem tartozik ide a cukrászda és a kávézó - tette hozzá. A célok között említette:

A vendéglátó szektor likviditási helyzetének javítása.

Átmeneti tehermentesítés.

A szektorban tapasztalt feketemunka visszaszorítása.

Munkahelyi vendéglátás munkaerő elszívásának helyreállítása.

Az éttermek profitáblilisabbá váljanak.

Ez a szektor a legérzékenyebb a minimálbér emelésére - ismertette.

Az intézkedések:

Az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció adómentessé tétele. A vállalatok árbevételének 1%-áig. Ez a bevezetés évében 30-40 milliárd forint költségvetési hatással járhat, hosszú távon 20-25 milliárd forint. Alkalmazhatóság: idén január 1-jétől.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%-ról 2%-ra csökkentése az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetén. Ez 30-32 milliárd forintos költségvetési vonzattal jár, és február 1-et magában foglaló első bevallástól él.

Felszolgálási díj kiterjesztése adózási szempontból (az éttermek árbevételük 20%-át így kezelhetnék). Ennek a költségvetési hatása 35-55 milliárd forint.

Kedvezményes hitel a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól. Teljesen új hitelkonstrukció, 10 millió forintig kombinált eszköz, ha a cél megvalósul, akkor a felét nem kell visszafizetni. Ez teljesen új konstrukció, nem az, amit az elmúlt napokban bejelentettek.

Vendéglátó Kisokos.

A szektor papírmentessé tétele. 2027. január elsejétől ne legyenek például papír alapú számlák. Ezzel a kormány várakozása szerint jelentősen csökken a vendéglátó szektor adminisztratív terhe, javul a szektor versenyképessége. Számlák megőrzésének szabályának enyhítése is a tervek között szerepel.

Jelenleg a reprezentációs adó 33%-os adó az éttermi költések után. Ez szűnik meg az árbevétel 1%-áig - jelentette be Nagy Márton.

A felszolgálási díj alkalmazási lehetőségének kiterjesztésével kapcsolatban részletezte: az árbevétel 20%-áig a felszolgálási díjból bért fizet az éttermi szolgáltató, akkor nem terheli azt szja, sem szocho, csak a 18,5% járulék. A bért nem váltja ki, praktikusan a minimálbér/garantált bárminimum felett lehet kedvezményes adózással bért kifizetni.

A munkavállalóknak így abban az esetben is lehet kedvezményes adózással jövedelmet juttatni, amennyiben a vendégeknek nem is számolnak fel szolgáltatási díjat - mondta.

A kormány várakozása szerint ennek lesz a bérekre gyakorolt erős fehérítő hatása.

Ez után ugyanis megfizetik a járulékot a munkáltatók, és a munkavállaló érdeke is, hogy így fehéren kerüljön hozzájuk a plusz jövedelem.

A szektor 100 milliárd forintot kap, de a költségvetésre gyakorolt negatív hatás ennél kisebb. A bérek ugyanis fehérednek, így az arra fizetett állami terhek növekedhetnek, valamint a fogyasztás is növekedhet, ami plusz áfabevételt generál.

Emiatt nem aggódik a kormány azért, hogy a költségvetés egyenlege veszélybe kerülne

- vetítette előre a költségvetésért is felelős miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János