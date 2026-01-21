Megjöttek a legújabb kormányzati akcióterv részletei, több adócsökkentést is tartalmaz

A napokban lengette be a miniszter, hogy készül a kormány egy éttermeket támogató csomaggal. Tegnap pedig az is kiderült az illetékes szakmai szervezetekkel való egyeztetések során, hogy a keretösszeg 100 milliárd forint lesz.
A 6 elemű intézkedéscsomag részleteit ismertette szerdán a tárcavezető. 9600 egységet ismerünk, amely a melegkonyhás éttermek kategóriájába tartozik - fogalmazott. Nem tartozik ide a cukrászda és a kávézó - tette hozzá. A célok között említette:
- A vendéglátó szektor likviditási helyzetének javítása.
- Átmeneti tehermentesítés.
- A szektorban tapasztalt feketemunka visszaszorítása.
- Munkahelyi vendéglátás munkaerő elszívásának helyreállítása.
- Az éttermek profitáblilisabbá váljanak.
Ez a szektor a legérzékenyebb a minimálbér emelésére - ismertette.
Az intézkedések:
- Az éttermi fogyasztáshoz köthető reprezentáció adómentessé tétele. A vállalatok árbevételének 1%-áig. Ez a bevezetés évében 30-40 milliárd forint költségvetési hatással járhat, hosszú távon 20-25 milliárd forint. Alkalmazhatóság: idén január 1-jétől.
- Turizmusfejlesztési hozzájárulás 4%-ról 2%-ra csökkentése az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások esetén. Ez 30-32 milliárd forintos költségvetési vonzattal jár, és február 1-et magában foglaló első bevallástól él.
- Felszolgálási díj kiterjesztése adózási szempontból (az éttermek árbevételük 20%-át így kezelhetnék). Ennek a költségvetési hatása 35-55 milliárd forint.
- Kedvezményes hitel a Kisfaludy Turisztikai Hitelközponttól. Teljesen új hitelkonstrukció, 10 millió forintig kombinált eszköz, ha a cél megvalósul, akkor a felét nem kell visszafizetni. Ez teljesen új konstrukció, nem az, amit az elmúlt napokban bejelentettek.
- Vendéglátó Kisokos.
- A szektor papírmentessé tétele. 2027. január elsejétől ne legyenek például papír alapú számlák. Ezzel a kormány várakozása szerint jelentősen csökken a vendéglátó szektor adminisztratív terhe, javul a szektor versenyképessége. Számlák megőrzésének szabályának enyhítése is a tervek között szerepel.
Jelenleg a reprezentációs adó 33%-os adó az éttermi költések után. Ez szűnik meg az árbevétel 1%-áig - jelentette be Nagy Márton.
A felszolgálási díj alkalmazási lehetőségének kiterjesztésével kapcsolatban részletezte: az árbevétel 20%-áig a felszolgálási díjból bért fizet az éttermi szolgáltató, akkor nem terheli azt szja, sem szocho, csak a 18,5% járulék. A bért nem váltja ki, praktikusan a minimálbér/garantált bárminimum felett lehet kedvezményes adózással bért kifizetni.
A munkavállalóknak így abban az esetben is lehet kedvezményes adózással jövedelmet juttatni, amennyiben a vendégeknek nem is számolnak fel szolgáltatási díjat - mondta.
A kormány várakozása szerint ennek lesz a bérekre gyakorolt erős fehérítő hatása.
Ez után ugyanis megfizetik a járulékot a munkáltatók, és a munkavállaló érdeke is, hogy így fehéren kerüljön hozzájuk a plusz jövedelem.
A szektor 100 milliárd forintot kap, de a költségvetésre gyakorolt negatív hatás ennél kisebb. A bérek ugyanis fehérednek, így az arra fizetett állami terhek növekedhetnek, valamint a fogyasztás is növekedhet, ami plusz áfabevételt generál.
Emiatt nem aggódik a kormány azért, hogy a költségvetés egyenlege veszélybe kerülne
- vetítette előre a költségvetésért is felelős miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János
Cserben hagyta Amerika kulcsfontosságú szövetségesét: egyetlen offenzívával letarolták az olajban gazdag terület védelmét
A kurdoknak nem szokott szerencséje lenni, ha az Egyesült Államokról van szó.
Elkezdődött: Trump hátrébb lép a NATO-tól - Szép csendben gyengül Európa védelme
Fokozatosan csökken majd az amerikai jelenlét.
Mikor lesznek ünnepnapok és hosszú hétvégék 2026-ban?
Így alakul 2026-os munkarend.
Kijózanító adatok: így darálja be a magyar gáztartalékokat a január
A feketeleves később jön.
Hirtelen nagy a pánik a piacokon - Mi folyik itt, megint Trump áll a háttérben?
Tavaly áprilisra emlékeztet a helyzet.
Nobel-díjas tudós bombasztikus bejelentése: hetekre rövidülhet az, ami eddig évtizedekig tartott
Nagy áttörés előtt vagyunk.
Trump bejelentette: hamarosan szárazföldi műveletbe kezd Amerika
Az elnök a Fehér Házban nyilatkozott.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
A bértranszparenciától az AI Actig: EU munkajogi trendek és kötelezettségek
Az uniós munkajogi szabályok közvetlen vagy közvetett hatással vannak a magyar munkáltatók napi működésére - a rugalmas munkavégzéstől és családi szabadságoktól a bértranszparencián át
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.