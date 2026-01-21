Megmutatjuk Magyarország valódi védőhálóját – Mire kell nekünk ilyen sok pénz?

Nagyon megugrott a tartalékunk
November végére már 50,2 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka, ami
új történelmi csúcsot jelent.
Ráadásul ebben még nincs benne a már ismert 3 milliárd eurónyi devizakötvény-kibocsátás, ami januárban történt, és ami miatt az év elején tovább emelkedhet a tartalékszint.
Ha a devizatartalék szerkezetét vizsgáljuk, akkor annak legnagyobb részét a klasszikus devizakövetelések teszik ki, melyek összege 32,2 milliárd euró. A második legnagyobb tétel a maga 13 milliárdjával az aranytartalék aktuális piaci értéke, ez a két tényező adja a teljes összeg mintegy 90 százalékát. 2025-ben a devizatartalék összege mintegy 5,5 milliárd euróval emelkedett, ami nagy részben az arany világpiaci drágulására vezethető vissza, hiszen az aranyban tartott összeg mintegy 4 milliárd euróval emelkedett, miközben nem változott az arany mennyisége, továbbra is 94,73 tonnát tesz ki.
Vagyis szigorúan véve a tartalékunk szintje alig emelkedett az elmúlt egy évben, viszont az arany jelentős áremelkedéséből sokat profitált az MNB, így emelkedett a devizatartalék értéke új történelmi csúcsra.
Mire elég 50 milliárd euró?
A jegybanki devizatartalék nem általános gazdaságpolitikai eszköz, hanem kifejezetten pénzügyi és makrostabilitási sokkok kezelésére szolgáló védőpajzs. Vagyis amikor egy ország belső vagy globális okok miatt nehéz helyzetbe kerül, akkor ehhez a tartalékhoz tud nyúlni. A tartalék képes kezelni az árfolyam instabilitását és az esetleges spekulatív támadásokat, hiszen a jegybank szükség esetén be tud avatkozni a piacon a deviza védelme érdekében. Emellett a külső finanszírozási források elapadása esetén lehet szükség a devizatartalék felhasználására, illetve a bankrendszer devizalikviditási igényét lehet belőle kielégíteni nehéz helyzetben. „Békeidőben” a devizatartalék mérete bizalomerősítő tényező lehet a piac felé, hiszen a befektetők is tudják, hogy az adott ország át tud viselni egy esetleges sokkhelyzetet. Ez visszatartja a spekulánsokat az adott deviza elleni támadásoktól.
Persze önmagában nem sokat mond a devizatartalék aktuális szintje, érdemes megvizsgálni, hogy a különböző nemzetközi mérőszámok alapján mennyire mondható elégségesnek a jelenlegi összeg. A szakemberek és a befektetők alapvetően kétféle megközelítést alkalmaznak ebből a szempontból:
- Az úgynevezett Guidotti-Greenspan-szabály a korábbi argentin és amerikai jegybankelnökökről kapta nevét, eszerint a rövid (egy éven belüli) lejáratú külső adósság összege tekinthető irányadónak. Ez tudja ugyanis biztosítani, hogy ha átmenetileg külső vagy belső okból nem jut finanszírozáshoz, akkor is teljesíteni tudja kötelezettségeit.
- Van egy másik mutató, mely szerint a háromhavi import összegéhez érdemes viszonyítani a devizatartalékot. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy ezt a mutatót ma már inkább csak a statisztika tartja nyilván, devizatartalék-megfelelési szabályként elavultnak számít.
A rövid külső adósság alapján számított Guidotti-Greenspan mutatóból egyelőre harmadik negyedéves adat áll rendelkezésre, mivel ez az MNB részletes pénzügyi számla statisztikájában szerepel, amiből egyelőre nem jelent meg az év végi. Szeptember végén 33,1 milliárd euró volt a rövid külső adósság, az akkori 47,7 milliárdos tartalék majdnem 15 milliárd euróval volt magasabb ennél.
Várhatóan a negyedik negyedévben sem történt jelentős változás, a devizatartalék tovább emelkedett, így kijelenthető, hogy
bőségesen elegendő a magyar tartalékszint.
A grafikonon látszik, hogy az MNB devizatartaléka 2012 óta magasabb, mint a minimálisan szükséges összeg, 2022 őszén az energiaválság hónapjaiban közelítette csak meg a rövid külső adósság annak összegét. Azóta viszont a világpiaci földgázárak visszarendeződésével újra kényelmesebb helyzetbe kerültünk.
Említettük, hogy az import mennyiségét alapul vevő összehasonlítás elavultnak tekinthető, ettől még persze érdemes róla megemlékezni. A jegybank adatai szerint az áruk és szolgáltatások behozatala a harmadik negyedévben 36,6 milliárd eurót tett ki, ami több mint 10 milliárd euróval alacsonyabb volt az aktuális devizatartaléknál. Érdekesség, hogy ebben a mutatóban 2022-ben a szükségesnek tekintett szint alatt volt a tartalékunk.
Sok vagy kevés a magyar tartalék?
Természetesen a fenti kérdésre nehéz válaszolni, hiszen minden relatív. Sok mindentől függhet, hogy egy országnak mekkora tartalékra van szüksége, az eurózónában például sokkal kisebb összeg is elegendő, de az egyes régiók kockázati megítélése is befolyásolhatja, illetve nagyban befolyásolja a gazdaság mérete. A régióban nominálisan a középmezőnybe tehető a magyar tartalék összege.
A listából kilóg Csehország, melynek a magyarhoz hasonló mérete mellett majdnem háromszor annyi a devizatartaléka. Ennek oka az, hogy a 2010-es években a csehek sokáig gyengíteni akarták a koronát, vagy legalábbis megfékezni a nem kívánt erősödését, ezért devizát vásároltak a piacon, ami a jegybank tartalékát gyarapította. Részben ezért tud most a korona sokkal stabilabb lenni, mint a forint vagy a lengyel zloty, hiszen a cseheknek sokkal nagyobb a mozgásterük az ellenkező oldalon interveniálni, erősíteni a devizájukat. (A fő okot azért inkább a gazdaságpolitika általánosan erősebb hitelességében jelölnénk meg.)
A tartalék akkor elégséges, ha a piac annak gondolja. Ekkor ugyanis annak pontos mennyiségétől függetlenül biztosítani tudja az ország pénzügyi (elsősorban devizapiaci) stabilitását. Ez a leírás nem véletlenül ilyen ködös: az, hogy a piac mit tekint elégségesnek, a kockázatérzékeléstől, kockázatvállalói kedvtől, a globális környezettől és a hazai gazdaság megítélésétől is függ, vagyis nincs igazából olyan pontos szám, amire azt lehet mondani, hogy biztosan elég, vagy hogy biztosan nem. Ami egy adott pillanatban még nem okoz problémát a gazdaságban, azt néhány hónappal később a piacok (akár nem is feltétlenül teljesen racionálisan) már kevésnek minősíthetik. Vagyis a fent ismertetett modellek a tartalék kívánatos szintjével kapcsolatban adhatnak ugyan támpontot, de előállhat olyan piaci helyzet, amikor ezek sem segítenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
