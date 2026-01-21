Mi lesz most a szervizdíjjal és a borravalóval?

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

A jelenlegi - 2025 januárjától érvényes - szabályozás szerint a borravaló teljes egészében szocho- és személyi jövedelemadó-mentes, függetlenül attól, hogy a vendég közvetlenül adja át a dolgozónak készpénzben, vagy kártyával, esetleg azonnali utalással fizeti. A készpénzben kapott borravaló elosztása korábban is az éttermek és a dolgozók közti megállapodáson múlt, de ha a vendéglátóhely élni szeretne az elektronikusan érkező pénzek adómentességével is, akkor pontos, név szerinti nyilvántartást kell vezetnie arról, mikor és milyen összegben osztotta szét a borravalót a munkavállalók között.

Mindez azért lehetséges, mert a hatályos társadalombiztosítási szabályok tételesen felsorolják a járulékalapot képező jövedelmeket, és ebben a borravaló nem szerepel. A felszolgálási díj viszont igen, ezért a két jogcím adózása jelenleg élesen elválik egymástól.

A felszolgálási díj, más néven szervizdíj szabályozott keretek között alkalmazható. Magánszemélyek esetében legfeljebb tizenöt százalék, céges megrendelőknek kiállított számlán legfeljebb húsz százalék lehet a mértéke, és csak akkor számolható fel, ha a kiszolgálás felszolgáló közreműködésével történik. Teljes önkiszolgálásnál erre nincs lehetőség. A szervizdíj a vendéglátási szolgáltatás ellenértékének része, ezért áfás tétel, ugyanazzal az adómértékkel adózik, mint az adott fogyasztás, és a nyugtán vagy számlán külön soron kell feltüntetni.

Ebben a környezetben jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy a kormány tovább bővítené a felszolgálási díj alkalmazási lehetőségeit. A tervek szerint, ha egy étterem az árbevételének legfeljebb húsz százalékáig a felszolgálási díjból fizet bért, akkor ezt az összeget nem terheli sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó, kizárólag a tizennyolc és fél százalékos járulékot kell megfizetni utána. Fontos ugyanakkor, hogy ez a konstrukció nem váltja ki az alapbért:

a kedvezményes adózás a minimálbér vagy a garantált bérminimum feletti részre alkalmazható.

A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy a munkavállalók akkor is részesülhetnek ilyen módon kedvezményesen adózó jövedelemben, ha az étterem a vendégek felé nem számít fel külön felszolgálási díjat. A szabályozás célja ugyanis nem kizárólag a szervizdíj kiterjesztése, hanem az, hogy a vendéglátásban dolgozók jövedelmének egy nagyobb része legálisan, nyomon követhető módon jelenjen meg.

A kormány várakozása szerint az új rendszernek erős fehérítő hatása lehet a bérekre. A munkáltatók megfizetik a szükséges járulékokat, miközben a dolgozók számára is egyértelműen előnyös, hogy a pluszjövedelmük nem zsebbe, hanem hivatalosan érkezik meg, kedvező közteher mellett.

Több bejelentés is érkezett

A borravalót és a felszolgálási díjat érintő változások egy szélesebb vendéglátást támogató csomag részei. Nagy Márton bejelentette azt is, hogy adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció a vállalati árbevétel egy százalékáig, felére csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás az éttermi vendéglátásnál, új, részben vissza nem térítendő hitel indul a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál, valamint 2027-től a vendéglátás papírmentessé válhat. A cél összességében az, hogy kevesebb adminisztrációval, átláthatóbb szabályok mellett működhessen a szektor, miközben a dolgozók jövedelme is tisztább formában jelenik meg.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 21. Megjöttek a legújabb kormányzati akcióterv részletei, több adócsökkentést is tartalmaz

Az éttermek helyzetéről volt szó a múlt heti Checklistben is, Antal Attila, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Bevásárló Utca Menedzsment vezetője beszélt erről. A műsor meghallgatható az alábbi lejátszó második jelölőjére kattintva

KÖVESS MINKET

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images