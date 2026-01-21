Mi lesz most a szervizdíjjal és a borravalóval?

A jelenlegi - 2025 januárjától érvényes - szabályozás szerint a borravaló teljes egészében szocho- és személyi jövedelemadó-mentes, függetlenül attól, hogy a vendég közvetlenül adja át a dolgozónak készpénzben, vagy kártyával, esetleg azonnali utalással fizeti. A készpénzben kapott borravaló elosztása korábban is az éttermek és a dolgozók közti megállapodáson múlt, de ha a vendéglátóhely élni szeretne az elektronikusan érkező pénzek adómentességével is, akkor pontos, név szerinti nyilvántartást kell vezetnie arról, mikor és milyen összegben osztotta szét a borravalót a munkavállalók között.
Mindez azért lehetséges, mert a hatályos társadalombiztosítási szabályok tételesen felsorolják a járulékalapot képező jövedelmeket, és ebben a borravaló nem szerepel. A felszolgálási díj viszont igen, ezért a két jogcím adózása jelenleg élesen elválik egymástól.
A felszolgálási díj, más néven szervizdíj szabályozott keretek között alkalmazható. Magánszemélyek esetében legfeljebb tizenöt százalék, céges megrendelőknek kiállított számlán legfeljebb húsz százalék lehet a mértéke, és csak akkor számolható fel, ha a kiszolgálás felszolgáló közreműködésével történik. Teljes önkiszolgálásnál erre nincs lehetőség. A szervizdíj a vendéglátási szolgáltatás ellenértékének része, ezért áfás tétel, ugyanazzal az adómértékkel adózik, mint az adott fogyasztás, és a nyugtán vagy számlán külön soron kell feltüntetni.
Ebben a környezetben jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hogy a kormány tovább bővítené a felszolgálási díj alkalmazási lehetőségeit. A tervek szerint, ha egy étterem az árbevételének legfeljebb húsz százalékáig a felszolgálási díjból fizet bért, akkor ezt az összeget nem terheli sem személyi jövedelemadó, sem szociális hozzájárulási adó, kizárólag a tizennyolc és fél százalékos járulékot kell megfizetni utána. Fontos ugyanakkor, hogy ez a konstrukció nem váltja ki az alapbért:
a kedvezményes adózás a minimálbér vagy a garantált bérminimum feletti részre alkalmazható.
A miniszter hangsúlyozta azt is, hogy a munkavállalók akkor is részesülhetnek ilyen módon kedvezményesen adózó jövedelemben, ha az étterem a vendégek felé nem számít fel külön felszolgálási díjat. A szabályozás célja ugyanis nem kizárólag a szervizdíj kiterjesztése, hanem az, hogy a vendéglátásban dolgozók jövedelmének egy nagyobb része legálisan, nyomon követhető módon jelenjen meg.
A kormány várakozása szerint az új rendszernek erős fehérítő hatása lehet a bérekre. A munkáltatók megfizetik a szükséges járulékokat, miközben a dolgozók számára is egyértelműen előnyös, hogy a pluszjövedelmük nem zsebbe, hanem hivatalosan érkezik meg, kedvező közteher mellett.
Több bejelentés is érkezett
A borravalót és a felszolgálási díjat érintő változások egy szélesebb vendéglátást támogató csomag részei. Nagy Márton bejelentette azt is, hogy adómentessé válik az éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó reprezentáció a vállalati árbevétel egy százalékáig, felére csökken a turizmusfejlesztési hozzájárulás az éttermi vendéglátásnál, új, részben vissza nem térítendő hitel indul a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpontnál, valamint 2027-től a vendéglátás papírmentessé válhat. A cél összességében az, hogy kevesebb adminisztrációval, átláthatóbb szabályok mellett működhessen a szektor, miközben a dolgozók jövedelme is tisztább formában jelenik meg.
Az éttermek helyzetéről volt szó a múlt heti Checklistben is, Antal Attila, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Bevásárló Utca Menedzsment vezetője beszélt erről. A műsor meghallgatható az alábbi lejátszó második jelölőjére kattintva
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump borít mindent, a tőzsdéken is - Ezt az esést is meg kell venni?
Mit tegyenek most a befektetők?
Történelmi összecsapás a Legfelsőbb Bíróságon: az amerikai jegybank függetlensége a tét
Kezdődik a tárgyalás a Fed-kormányzó elnöki kirúgása ügyében.
Kiderült, milyen módszerrel húzta ki az év végét a főváros
Zűrös volt az év vége, fél napig úgy tűnt, a Mol nem ad több üzemanyagot.
Itt a bejelentés: a kormány rezsistopot vezet be!
Mutatjuk a részleteket.
Itt a fordulat Warren Buffett legnagyobb bukása ügyében
Akcióba lépett a legendás befektető utódja.
Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét
Az amerikai elnök kőkemény beszéddel jelent meg a Világgazdasági Fórumon.
Megvan a megállapodás: emelkedik a BKV-dolgozók bére
Már januártól.
Két légörvény is kavarog Európa felett: Magyarországon is érezhető lesz a hatásuk
Elég csak felnézni az égre.
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás
Mi lesz így az újlakásárakkal?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!