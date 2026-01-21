Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt

Peking új intézkedéseket készít elő a szolgáltatások fogyasztásának ösztönzésére, abban bízva, hogy az idősgondozás, az egészségügy és a szabadidős tevékenységek képesek lesznek ellensúlyozni a termékek iránti lanyhuló keresletet. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a terv sikere azon múlik, sikerül-e érdemben növelni a háztartások jövedelmét, illetve megerősíteni a szociális ellátórendszert.

A kínai vezetés a munkaerő-igényes szolgáltatásokban látja a kulcsot ahhoz, hogy a gazdaságot a belső fogyasztás felé terelje, miközben próbál egyre kevésbé függeni a nagyszabású beruházásoktól és az exporttól. A hatóságok várhatóan különféle ösztönzőket vezetnek be, piaci korlátokat oldanak fel, és a gyorsan növekvő ágazatokba irányítják a tőkét, hogy csökkentsék a kínálati hiányokat.

Túltermelés? Nem éppen

A kínai feldolgozóiparral ellentétben – ahol a kínálat sokszor meghaladja a keresletet – a szolgáltatási szektor krónikus kapacitáshiánnyal küzd.

Ennek fő oka az ágazat tartós alulfejlettsége és az a gazdaságpolitika, amely évtizedeken át a gyáripart részesítette előnyben.

"A döntéshozók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szolgáltatások fogyasztására, tekintettel az ebben rejlő hatalmas növekedési lehetőségekre" – mondta egy névtelenséget kérő politikai tanácsadó. "Az ágazat bővítése azonban elhúzódó, fokozatos folyamat lesz."

A kínai vezetés megfogadta, hogy az elkövetkező öt évben "jelentősen" növeli a háztartási fogyasztás súlyát a gazdaságon belül. A legtöbb tanácsadó szerint a jelenlegi, nagyjából 40 százalékos arányt 2030-ra legalább 45 százalék körülire kellene emelni.

A kínai háztartások egyre nagyobb részt költenek szolgáltatásokra – az idősgondozástól az utazáson át a szórakozásig –, miközben a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet megtorpant. A legtöbb család már bőségesen rendelkezik fogyasztási cikkekkel, miközben az egy főre jutó GDP megközelíti a 14 ezer dollárt.

"Az újraegyensúlyozás lényege inkább a fogyasztás és a beruházások relatív súlyának átalakítása a gazdaságon belül, nem pedig az, hogy a fogyasztás áruk vagy szolgáltatások formájában valósul-e meg" – mondta Fred Neumann, a HSBC vezető ázsiai közgazdásza. "Ugyanakkor a jövedelmek növekedésével és a társadalom elöregedésével a szolgáltatások iránti keresletnek gyorsabban kell nőnie, mint az áruk iránti keresletnek."

Kína gazdasága tavaly 5 százalékkal bővült, elérve a kormányzati célt, részben azzal, hogy rekordmértékben növelte részesedését a globális árukereskedelemből, ezzel ellensúlyozva a gyenge belföldi fogyasztást. Az áruk kiskereskedelmi forgalma decemberben mindössze 0,9 százalékkal nőtt éves alapon – ez volt a leglassabb ütem 2022 decembere óta. Ugyanebben az időszakban a szolgáltatások forgalma 5,5 százalékkal emelkedett, szemben az áruk 3,7 százalékos növekedésével.

A kínai háztartások fogyasztása a GDP arányában mintegy 20 százalékponttal marad el a globális átlagtól, miközben a beruházások aránya körülbelül 20 százalékponttal magasabb annál.

A kormány jelenleg azt vizsgálja, miként terjeszthetné ki a fogyasztási támogatásokat az árukon túl olyan szolgáltatásokra is, mint az idősgondozás, a vendéglátás, a szórakoztatóipar és az utazás.

A tisztviselők a hosszabb fizetett szabadságok bevezetését is fontolgatják a belső kereslet élénkítése érdekében, valamint a luxus szabadidős tevékenységekre – például hajóutakra és jachtos kirándulásokra – vonatkozó korlátozások enyhítését.

"Véleményem szerint sok döntéshozó – beleértve a helyi kormányzatokat is – továbbra is a feldolgozóipart részesíti előnyben" – mondta Louis Kuijs, az S&P Global Ratings vezető ázsiai közgazdásza. "Részben azért, mert a feldolgozóipari tevékenységből könnyebb adóbevételeket beszedni."

A kínai jegybank, amely tavaly 500 milliárd jüanos hitelkeretet indított az idősgondozás és általában a szolgáltatások fogyasztásának támogatására, arra figyelmeztetett, hogy az elégtelen kapacitás továbbra is az ágazat legnagyobb problémája. A Shenwan Hongyuan Securities becslése szerint Kína szolgáltatási beruházásai mintegy 3,3 billió jüanos lemaradásban vannak a hasonló jövedelmi szintű gazdaságokhoz képest.

Jelenleg nagyjából 30 idősgondozási ágy jut ezer idős emberre, ami messze elmarad a fejlett gazdaságokban megszokott szinttől. A hiány akkora, hogy egyesek akár 2 millió jüant is befektetnek biztosításhoz kötött programokba, hogy helyet biztosítsanak maguknak egy magas színvonalú pekingi idősgondozó intézményben.

