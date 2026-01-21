Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt

Peking új intézkedéseket készít elő a szolgáltatások fogyasztásának ösztönzésére, abban bízva, hogy az idősgondozás, az egészségügy és a szabadidős tevékenységek képesek lesznek ellensúlyozni a termékek iránti lanyhuló keresletet. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a terv sikere azon múlik, sikerül-e érdemben növelni a háztartások jövedelmét, illetve megerősíteni a szociális ellátórendszert.
A kínai vezetés a munkaerő-igényes szolgáltatásokban látja a kulcsot ahhoz, hogy a gazdaságot a belső fogyasztás felé terelje, miközben próbál egyre kevésbé függeni a nagyszabású beruházásoktól és az exporttól. A hatóságok várhatóan különféle ösztönzőket vezetnek be, piaci korlátokat oldanak fel, és a gyorsan növekvő ágazatokba irányítják a tőkét, hogy csökkentsék a kínálati hiányokat.
Túltermelés? Nem éppen
A kínai feldolgozóiparral ellentétben – ahol a kínálat sokszor meghaladja a keresletet – a szolgáltatási szektor krónikus kapacitáshiánnyal küzd.
Ennek fő oka az ágazat tartós alulfejlettsége és az a gazdaságpolitika, amely évtizedeken át a gyáripart részesítette előnyben.
"A döntéshozók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a szolgáltatások fogyasztására, tekintettel az ebben rejlő hatalmas növekedési lehetőségekre" – mondta egy névtelenséget kérő politikai tanácsadó. "Az ágazat bővítése azonban elhúzódó, fokozatos folyamat lesz."
A kínai vezetés megfogadta, hogy az elkövetkező öt évben "jelentősen" növeli a háztartási fogyasztás súlyát a gazdaságon belül. A legtöbb tanácsadó szerint a jelenlegi, nagyjából 40 százalékos arányt 2030-ra legalább 45 százalék körülire kellene emelni.
A kínai háztartások egyre nagyobb részt költenek szolgáltatásokra – az idősgondozástól az utazáson át a szórakozásig –, miközben a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek iránti kereslet megtorpant. A legtöbb család már bőségesen rendelkezik fogyasztási cikkekkel, miközben az egy főre jutó GDP megközelíti a 14 ezer dollárt.
"Az újraegyensúlyozás lényege inkább a fogyasztás és a beruházások relatív súlyának átalakítása a gazdaságon belül, nem pedig az, hogy a fogyasztás áruk vagy szolgáltatások formájában valósul-e meg" – mondta Fred Neumann, a HSBC vezető ázsiai közgazdásza. "Ugyanakkor a jövedelmek növekedésével és a társadalom elöregedésével a szolgáltatások iránti keresletnek gyorsabban kell nőnie, mint az áruk iránti keresletnek."
Kína gazdasága tavaly 5 százalékkal bővült, elérve a kormányzati célt, részben azzal, hogy rekordmértékben növelte részesedését a globális árukereskedelemből, ezzel ellensúlyozva a gyenge belföldi fogyasztást. Az áruk kiskereskedelmi forgalma decemberben mindössze 0,9 százalékkal nőtt éves alapon – ez volt a leglassabb ütem 2022 decembere óta. Ugyanebben az időszakban a szolgáltatások forgalma 5,5 százalékkal emelkedett, szemben az áruk 3,7 százalékos növekedésével.
A kínai háztartások fogyasztása a GDP arányában mintegy 20 százalékponttal marad el a globális átlagtól, miközben a beruházások aránya körülbelül 20 százalékponttal magasabb annál.
A kormány jelenleg azt vizsgálja, miként terjeszthetné ki a fogyasztási támogatásokat az árukon túl olyan szolgáltatásokra is, mint az idősgondozás, a vendéglátás, a szórakoztatóipar és az utazás.
A tisztviselők a hosszabb fizetett szabadságok bevezetését is fontolgatják a belső kereslet élénkítése érdekében, valamint a luxus szabadidős tevékenységekre – például hajóutakra és jachtos kirándulásokra – vonatkozó korlátozások enyhítését.
"Véleményem szerint sok döntéshozó – beleértve a helyi kormányzatokat is – továbbra is a feldolgozóipart részesíti előnyben" – mondta Louis Kuijs, az S&P Global Ratings vezető ázsiai közgazdásza. "Részben azért, mert a feldolgozóipari tevékenységből könnyebb adóbevételeket beszedni."
A kínai jegybank, amely tavaly 500 milliárd jüanos hitelkeretet indított az idősgondozás és általában a szolgáltatások fogyasztásának támogatására, arra figyelmeztetett, hogy az elégtelen kapacitás továbbra is az ágazat legnagyobb problémája. A Shenwan Hongyuan Securities becslése szerint Kína szolgáltatási beruházásai mintegy 3,3 billió jüanos lemaradásban vannak a hasonló jövedelmi szintű gazdaságokhoz képest.
Jelenleg nagyjából 30 idősgondozási ágy jut ezer idős emberre, ami messze elmarad a fejlett gazdaságokban megszokott szinttől. A hiány akkora, hogy egyesek akár 2 millió jüant is befektetnek biztosításhoz kötött programokba, hogy helyet biztosítsanak maguknak egy magas színvonalú pekingi idősgondozó intézményben.
Címlapkép forrása: EU
Riasztó adatok érkezetek: halálos járvány terjed az Egyesült Államokban
Annyi fertőzött van egy hét alatt, mint korábban egész évben.
Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt
A feldolgozóiparon túlra tekint végre a kommunista vezetés.
Százmilliárdos portfólióértéket céloz a magyar alapkezelő
Három budapesti irodaház és egy debreceni lakóingatlanfejlesztési telek a portfólióban.
Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői
Kiszámítható szabályozói környezetért kiáltanak a szakemberek.
Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán
Észak-Amerikában is gyengén szerepelt a cég.
Meglepő változás zajlik a hazai ingatlanpiacon: az eladók tömegesen léptek piacra, a vevők viszont máshol keresnek
Ötéves csúcson a lakáseladási kedv.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Búcsú az állampapíroktól? Egy évforduló tanulságai
Napjainkban érkezünk egy, a hazai befektetési piacon meglehetősen fontos esemény egy éves évfordulójához. Bár ez az esemény nem annyira nevezetes, mint egy nemzeti ünnep vagy egy születésnap,
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump már megint odavágott az európai autóiparnak: most kell bevásárolni a papírokból?
Nagy a politikai feszültség.
Érkezik a kormány újabb csomagja – Ez ment meg több tízezer embert?
Miért pont most?
NATO katonák tartanak Grönlandra – Mi jöhet most?
Fokozódik a helyzet a sarkkörön.