Orbán Viktor váratlan bejelentést tett: még ma találkozik Donald Trumppal
A miniszterelnök Donald Trump meghívására Svájcba utazik, majd Brüsszelben vesz részt az uniós csúcstalálkozón. A kormányfő bejelentése szerint a januári rendkívüli hideg időjárás miatt újabb intézkedések várhatók a rezsicsökkentéssel kapcsolatban - írta meg a Telex.

A magyar miniszterelnök szerdán a közösségi médiában jelentette be, hogy az amerikai elnök felkérésére Davosba látogat a Gázai Béketanács alakuló ülésére.

A portál szerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban osztotta meg utazási programját. Közlése szerint a szerdai kormányülést követően indul Svájcba.

Az útvonal a tervek szerint Davosból Brüsszelbe vezet, ahol a miniszterelnök részt vesz a rendkívüli európai uniós csúcstalálkozón. A kormányfő pénteken érkezik vissza Magyarországra.

Az Egyesült Államok elnöke által kezdeményezett gázai Béketanács felállítására több nemzetközi vezetőt is felkértek. A magyar miniszterelnök mellett meghívást kapott Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő, Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is, bár utóbbiak egyelőre nem jelezték részvételi szándékukat. A kezdeményezésben egyesek az ENSZ lehetséges alternatíváját látják.

Orbán Viktor bejegyzésében a hazai energiapolitikai kérdésekről és a rezsicsökkentés átalakításáról is közlést tett:

Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk

– fogalmazott a miniszterelnök.

A kormányfő megemlítette az Európai Parlamentben csütörtökre tervezett bizalmatlansági szavazást is, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen kezdeményeztek. Ezzel kapcsolatban mindössze annyit fűzött hozzá: "ott minden kiderül".

