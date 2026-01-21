Történelmi összecsapás a Legfelsőbb Bíróságon: az amerikai jegybank függetlensége a tét

A Legfelsőbb Bíróság magyar idő szerint ma délután veszi napirendre Donald Trump elnök rendelkezését, amellyel megpróbálta leváltani Lisa Cook Federal Reserve-kormányzót.

A per kimenetele alapvetően befolyásolhatja, meddig terjedhet az elnöki hatalom, és mennyire maradhat független az amerikai jegybank.

Trump augusztusban kísérelte meg eltávolítani Cookot a Fed kormányzótanácsából, miután azzal vádolták, hogy jelzáloghitel-csalást követett el: két különböző ingatlant is elsődleges lakhelyként tüntetett fel. Cook tagadja a vádakat, és azzal érvel, hogy az elnök az eltávolítási kísérlettel túllépte törvényes hatáskörét.

Jerome Powell, a Fed elnöke személyesen vesz részt a tárgyaláson, ami szokatlan lépés, és önmagában is jelzi az ügy súlyát. Powell jelenléte különösen pikáns annak fényében, hogy az Igazságügyi Minisztérium néhány hete büntetőeljárást indított ellene, amire a jegybankelnök dacos nyilatkozattal reagált.

Az ügy a 6–3 arányban konzervatív többségű Legfelsőbb Bíróság egyik legfontosabb idei döntése lehet. Cook szerint egy Trumpnak kedvező ítélet "káoszt és felfordulást" okozna a pénzpiacokon. A testület korábbi határozatai már kimondták, hogy a Fed nagyobb politikai védelmet érdemel, mint más független szövetségi ügynökségek.

A csalási vádak szerint Cook két ingatlant – egy michigani házat és egy atlantai lakást – is elsődleges lakhelyként jelölt meg a jelzáloghitel-kérelmeken. A CNN által áttekintett dokumentumok ezt megerősítik. Az azonban nem világos, miért tett így, illetve szándékosan történt-e. Cook ügyvédje, Abbe Lowell szerint a kérelmek pontosak voltak, és Cook mindkét esetben valóban az adott ingatlanban lakott.

A szövetségi törvény "alapos ok" fennállása esetén lehetővé teszi az elnök számára a Fed-kormányzók elbocsátását. Trump álláspontja szerint Cooknak nincs joga további eljáráshoz, miután ő maga megállapította az alapos ok fennállását. Cook ezzel szemben azt állítja, hogy a kormányzat értelmezése gyakorlatilag megszüntetné a Federal Reserve függetlenségét.

Egy szövetségi bíróság szeptemberben ideiglenesen felfüggesztette Cook elbocsátását.

A Legfelsőbb Bíróság októberben befogadta Trump fellebbezését, de egyelőre engedélyezte, hogy Cook a posztján maradjon, amíg a végső döntés meg nem születik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images