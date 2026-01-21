  • Megjelenítés
Úgy tűnik, jól érzi magát Trump Davosban, mert csökkenti a Svájcra kivetett vámokat
Úgy tűnik, jól érzi magát Trump Davosban, mert csökkenti a Svájcra kivetett vámokat

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök 39-ről 15 százalékra csökkenti a svájci importra kivetett vámot, de jelezte, hogy a teher a jövőben ismét emelkedhet - írja a Reuters.

Trump döntését többek között a Rolex és más svájci vállalatok intenzív lobbija előzte meg. Az amerikai kormányzat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani könnyítés nem feltétlenül végleges.

Trump a davosi Világgazdasági Fórumon politikusok és üzletemberek előtt úgy fogalmazott: "

Azért csökkentek, mert nem akarok ártani az embereknek. De ez nem jelenti azt, hogy nem fog emelkedni.

Az amerikai elnök megvédte általános vámemelési politikáját, amely gyakorlatilag minden országot érint. Azt állította, hogy

Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök

A dunai jégzajlásnak van egy ritkán emlegetett, ám súlyos következménye

Csaknem három éve nem exportált ennyi olajat Szaúd-Arábia

számos állam – köztük Svájc is – visszaélt az alacsony vagy nulla százalékos amerikai vámokkal.

Elmondása szerint eredetileg 30 százalékos vámot tervezett a svájci termékekre, de ezt végül 39 százalékra emelte, miután tavaly találkozott Karin Keller-Sutter akkori svájci államelnökkel. "

Őszintén szólva, rossz benyomást tett rám

– fogalmazott. Keller-Sutter a tárgyalásokon állítólag többször is azt hangsúlyozta, hogy Svájc kis ország, ezért nem lenne indokolt ilyen magas vámot kivetni rá.

Az egyéves mandátummal rendelkező, időközben leköszönt államelnököt hazájában is bírálták a tárgyalások kezeléséért. Trump később nyilvánosan is panaszkodott, hogy Keller-Sutter nem volt hajlandó meghallgatni az amerikai kereskedelmi deficittel kapcsolatos aggályait.

Az amerikai és a svájci tárgyalók novemberben előzetes megállapodást kötöttek a 15 százalékos vámszintről. Ennek fejében a svájci ipar 2028 végéig 200 milliárd dollár értékű befektetést vállalt az Egyesült Államokban.

A svájci vállalatok üdvözölték a vámcsökkentést, amely szerintük azonos versenyfeltételeket teremt számukra az uniós cégekkel szemben.

A két ország célja, hogy a végleges megállapodást 2026 első negyedévére lezárják.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

