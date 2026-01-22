A nagyhatalmak vakfoltja: a grönlandi terv, amire senki nem gondol, de a végső megoldás lehet

A Grönland körüli vita messze túlnőtt azon a kérdésen, hogy „meg lehet-e venni” egy autonóm területet: a transzatlanti rend egyik alapintézménye, a szuverenitás ára és feloszthatósága került terítékre. Miközben Washingtonban a félidős választások árnyékában egyre inkább a kommunikálható erőpolitika logikája dominál, Európában a pénzügyi és intézményi stabilitás kockázatai számítanak – a NATO, a dollárpiac és az államkötvények árfolyama egyszerre vált geopolitikai fegyverré. Játékelméletileg azonban van három olyan valószínű forgatókönyv, ami a jelenlegi status quo részleges fennmaradása mellett, de Donald Trump amerikai elnök hatalmi ambícióinak kiszolgálása mellett rendezheti a konfliktust. A piacokon ebben a helyzetben szokatlan mozgások jöhetnek, amik lekövetéséhez sajátos stratégia kell.

Az elmúlt napokban világossá vált, hogy a Grönland körüli vita már rég nem egy egzotikus diplomáciai kuriózum, hanem a transzatlanti viszony egyik legkeményebb stressztesztje. Az amerikai belpolitikában fél szemmel mindenki a novemberi félidős választásokat figyeli, a Fehér Ház pedig pontosan tudja, hogy a külpolitikai ügyek akkor érnek valamit, ha kommunikálható, egyszerű történetté alakíthatók.

Donald Trump korábbi – de újra parázsló – vámháborúja is ezt a logikát követte. A számok mögötti valóság, miszerint az amerikai vámok terhének mintegy 96 százalékát végső soron az amerikai importőrök és fogyasztók fizették meg, és a kereskedelmi mérleg vagy a költségvetési hiány javulása inkább statisztikai illúzió volt, nem akadályozta meg, hogy politikailag sikeres narratívává váljon a „kemény alkudozás" képe.

A Grönland-ügyben is hasonló a helyzet: a gazdasági racionalitás és a politikai haszon nem feltétlen esik egybe.