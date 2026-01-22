Aggasztó hírek jöttek a Tesla berlini gyárából

A német gazdasági napilap, a Handelsblatt által megszerzett belső iratok és az üzemi tanács hivatalos adatai egyaránt megerősítik, hogy valóban létszámcsökkentés történt a Tesla Gigafactory Berlin üzemében. Az üzemi tanács választási bizottsága szerint jelenleg 10 703 fő dolgozik a gyárban, szemben a 2024-es üzemi tanácsi választások idején regisztrált 12 415 fővel.
Ez közel 1700 munkahely megszűnését jelenti, ami nagyjából 14 százalékos állománycsökkenésnek felel meg.
Az adatok azért is különösen figyelemre méltók, mert a berlini gyár igazgatója, André Thierig az elmúlt hónapokban következetesen tagadta a leépítések tervét. Még egy hónappal ezelőtt is azt állította, hogy "nincsenek tervek" munkahelyek megszüntetésére. Mindez annak ellenére hangzott el, hogy a termelési mutatók több helyen stagnálást, sőt, bizonyos területeken visszaesést jeleztek.
A foglalkoztatotti létszám csökkenése részben összefügghet a Tesla 2024-ben végrehajtott globális átszervezésével. Ennek keretében a vállalat világszerte nagyjából 10 százalékkal mérsékelte dolgozói létszámát. A jelenleg rendelkezésre álló információk ugyanakkor arra utalnak, hogy a berlini telephelyen a leépítések ezt követően is folytatódtak,
így nem pusztán egy egyszeri, központilag elrendelt intézkedésről van szó.
A háttérben az európai elektromosautó-piac átalakulása állhat. A verseny a kontinensen jelentősen kiéleződött: egyrészt a kínai gyártók új modelljeinek megjelenése, másrészt a hagyományos autógyártók egyre bővülő elektromos kínálata miatt. Ebben a piaci környezetben a Tesla németországi termelési kapacitása már meghaladhatja a tényleges keresletet.
A berlini üzem helyzete már korábban is aggodalomra adott okot. Többször felmerült, hogy a gyár hosszabb távú jövője bizonytalan, mivel a jelenlegi európai értékesítési adatok nem indokolják a meglévő kapacitás teljes kihasználását. A Tesla vezetése korábban azzal is fenyegetőzött, hogy visszafogja a további beruházásokat, ha az üzemi tanácsban szakszervezeti többség alakul ki.
Egyelőre nem világos, hogy a létszámcsökkentés milyen konkrét eszközökkel valósult meg. Nem tudni, történtek-e közvetlen elbocsátások, indítottak-e önkéntes távozási programokat, vagy elsősorban a határozott idejű szerződések lejártakor mellőzték-e a hosszabbítást. Ez utóbbi megoldás gyakori a Teslánál, mivel lehetővé teszi a létszám rugalmas alakítását anélkül, hogy hivatalos tömeges leépítést kellene bejelenteni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
