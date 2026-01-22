  • Megjelenítés
Gazdaság

Elmondta a kínai jegybankelnök, mit terveznek

MTI
A kínai központi bank idén is folytatja a mérsékelten laza monetáris politikát és olyan eszközökkel él, mint a bankok kötelező tartalékrátájának (RRR) csökkentése, illetve a kamatlábak alacsonyabb szintre helyezése a likviditás fenntartása érdekében - nyilatkozta Kung-seng Pan, a jegybank elnöke.

A kínai Hszinhua hírügynökségnek nyilatkozó bankvezető egyebek között arról beszélt, hogy a monetáris politika a stabil gazdasági növekedés és az ésszerű áremelkedés előmozdítására fog összpontosítani.

Kapcsolódó cikkünk

Három erő alakítja át a világot: az elemzők szerint ez vár ránk az előttünk álló évben

Megkongatták a vészharangot, csőstül szabadulnának bedőlt ingatlanaiktól a kínai bankok

Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak

Nem akar fogyasztani Kína, új receptet vet be a párt

Gyengébb Kína, mint azt hisszük

Kung-seng Pan hangsúlyozta, hogy további erőfeszítéseket tesznek a belföldi kereslet bővítésének támogatása, a technológiai innováció előmozdítása, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv) megsegítése érdekében az idén. Ezen kívül a jegybank céljának nevezte a határokon átnyúló jüan fizetési rendszerek fejlesztését és a nemzetközi együttműködés fokozását a határokon átnyúló fizetések terén.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility