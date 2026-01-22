Elmondta a kínai jegybankelnök, mit terveznek

A kínai központi bank idén is folytatja a mérsékelten laza monetáris politikát és olyan eszközökkel él, mint a bankok kötelező tartalékrátájának (RRR) csökkentése, illetve a kamatlábak alacsonyabb szintre helyezése a likviditás fenntartása érdekében - nyilatkozta Kung-seng Pan, a jegybank elnöke.

A kínai Hszinhua hírügynökségnek nyilatkozó bankvezető egyebek között arról beszélt, hogy a monetáris politika a stabil gazdasági növekedés és az ésszerű áremelkedés előmozdítására fog összpontosítani.

Kung-seng Pan hangsúlyozta, hogy további erőfeszítéseket tesznek a belföldi kereslet bővítésének támogatása, a technológiai innováció előmozdítása, valamint a kis- és középvállalkozások (kkv) megsegítése érdekében az idén. Ezen kívül a jegybank céljának nevezte a határokon átnyúló jüan fizetési rendszerek fejlesztését és a nemzetközi együttműködés fokozását a határokon átnyúló fizetések terén.