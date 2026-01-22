Figyelem, érkezik az ónos eső! - Térképen mutatjuk a veszélyeztetett országrészeket

Az elmúlt időszakban a kontinens keleti felének időjárását egy Szibéria felől Európa belseje felé terjeszkedő anticiklon befolyásolta, mely most kiszorulni látszik Közép-Európa térségéből. Helyét egy északnyugat felől benyúló úgynevezett nyomási teknő, valamint az ebben mozgó több középpontú ciklonrendszer veszi át. A fagyos, száraz, kontinentális eredetű légtömeg lassan visszahúzódik a földrész belsejéből, helyette nedvesebb, enyhébb léghullámok érkeznek - írja a HungaroMet.

Az időszak során általában erősen felhős vagy borult, helyenként párás időre lehet számítani - hosszabb-rövidebb ideig tartó vékonyodások, szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Csütörtökön hószállingózás, ónos szitálás, esetleg szitálás előfordulhat, majd estétől egyre nagyobb eséllyel,

pénteken már elszórtan lehet időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes részeken akár ónos eső is.

Az Észak-Dunántúlon napközben helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -8 és -1 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati tájakon mérhetünk ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti határ közelében ennél pár fokkal melegebb is előfordulhat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán