  • Megjelenítés
Figyelem, érkezik az ónos eső! - Térképen mutatjuk a veszélyeztetett országrészeket
Gazdaság

Figyelem, érkezik az ónos eső! - Térképen mutatjuk a veszélyeztetett országrészeket

MTI
Az elmúlt időszakban a kontinens keleti felének időjárását egy Szibéria felől Európa belseje felé terjeszkedő anticiklon befolyásolta, mely most kiszorulni látszik Közép-Európa térségéből. Helyét egy északnyugat felől benyúló úgynevezett nyomási teknő, valamint az ebben mozgó több középpontú ciklonrendszer veszi át. A fagyos, száraz, kontinentális eredetű légtömeg lassan visszahúzódik a földrész belsejéből, helyette nedvesebb, enyhébb léghullámok érkeznek - írja a HungaroMet.

Az időszak során általában erősen felhős vagy borult, helyenként párás időre lehet számítani - hosszabb-rövidebb ideig tartó vékonyodások, szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Csütörtökön hószállingózás, ónos szitálás, esetleg szitálás előfordulhat, majd estétől egyre nagyobb eséllyel,

pénteken már elszórtan lehet időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes részeken akár ónos eső is.

Az Észak-Dunántúlon napközben helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet.

onos eso

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -8 és -1 fok között alakul, de az északnyugati, nyugati tájakon mérhetünk ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is.

Még több Gazdaság

Évtizedes tabu dőlt meg a skandináv országban, amely eddig ellenállt ennek az energiaforrásnak

Tovább megy a forint, itt az újabb csúcs

Költenek az amerikaiak, mintha nem lenne holnap

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti határ közelében ennél pár fokkal melegebb is előfordulhat.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderültek a legfontosabb részletek a rezsiszámlákról - így kompenzálja a kormány a lakosságot

Stop: az MVM azonnal leállította a számlázást

Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility