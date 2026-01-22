Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

43%-os gázfogyasztás-növekedés
Ez nem pontos, a 43%-os növekmény, inkább egyharmados a növekmény a teljes januári hónapban. Az MVM-től ezt az információt kaptuk. 30-33%-kal magasabb gázfelhasználással kell számolni egy átlagos januárhoz képest - mondta.
Ebben az egy hétben az MVM a számlákat nem fogja kiállítani - tette hozzá.
Csak természetes fogyasztókra fog vonatkozni a januári rezsistop.
A rezsistop fedezetéhez szükséges költségvetési mozgásterrel kapcsolatos feladat elvégzését Nagy Márton miniszter kapta meg.
Rezsi, kedvezményes határ átlépése és annak hatásai?
Hányan vannak, akik sokkal nagyobb gázszámlát fizetnek a hideg miatt januárban? - hangzott a kérdés. Szerinte legfeljebb 10%-a lehet a fogyasztóknak, akik a magasabb fogyasztás miatt átlépnek a kedvezményes sávhatárból.
Mihez képest stopolják az árakat? - tették fel a kérdést. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban nem válaszolt konkrét részlettel.
Január vége van szerintem, nem gondolom, hogy a rezsistop miatt többet fogyasztanak majd az emberek és pazarolnak - tette hozzá a miniszter január 22-én nyilatkozva.
Kik nyertek a magasabb gázfogyasztással? - kérdezték. Az energiakereskedőknél keletkezett extra haszon - mondta.
A többletfogyasztásból származott extraprofit
- jelezte a miniszter. Olyan szabályozás egyelőre nincs, hogy a Robin Hood adó, vagy bármilyen különadó emelkedne.
Ez a döntés nem a januári rezsistoppal kapcsolatos. Ha ennek a költségeit valakinek viselnie kell, akkor erről majd egyeztetnek a szektor képviselőivel - mondta. Ezt Nagy Márton miniszter levezényli Gulyás Gergely szerint. Azt is elismerte, hogy az energiaszektor képviselőivel, akiket a kormány a nagy hideg nyerteseinek nevez, a kormány nem egyeztetett előzetesen.
Rezsicsökkentés rendszere
A rezsicsökkentés változhat, ha nem a jelenlegi kormány van - vélekedett Gulyás Gergely. A rezsicsökkentés nélkül 2-3-szoros árakkal lehet számolni. A jelenlegi kormány megőrzi a jelenlegi rezsicsökkentés rendszerét.
Érdemes ezen a ponton megemlíteni, hogy a Fidesz legnagyobb kihívója, a közvélemény-kutatásokban élen járó Tisza Párt többször is hangoztatta, hogy a rezsicsökkentés rendszerét megtartanák. Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért felelős vezetője már jelezte, hogy a lakosok fogyasztásához igazítanák a rezsicsökkentés gázárlimit plafonját, ami miatt az extrém hidegben sem kell horribilis összegeket fizetnie fűtésre.
Grönland és a magyar kormány álláspontja
Grönland kapcsán a magyar kormány álláspontja az, ami most megvalósult. NATO-tagállamok vitájáról van szó, a NATO keretet ad a rendezéshez.
A következő 1 órában találkozik Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök, de Gulyás Gergely nem említette azt, hogy kétoldalú lenne a találkozó.
Kérdések a rezsivel kapcsolatban
Automatikusan jár a rezsistop támogatás? - hangzott a kérdés. Gulyás Gergely szerint ez automatikusan fog járni a fogyasztóknak, és ezt a szolgáltató írja jóvá.
Miből fogják ezt kompenzálni? Az energiaszektor részvevői fizetik meg a számla díját? - hangzott a következő kérdés. A miniszter úgy fogalmazott válaszában, hogy az extrém időjárási körülmények miatt nem az embereknek kell megfizetni, a költségvetés fizeti meg és a forrásokat ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozza.
Hozzányúl-e a rezsicsökkentés rendszeréhez érdemben a kormány? Mihez kezd a tüzifa áfájával a kormány? - tették fel a következő kérdéseket. A kedvezményes sávhatár emeléssel kapcsolatos javaslatok elhangzottak (a DK-tól és a Tiszától), ezek az ellenzéki javaslatok csak részleges megoldást jelentenek, és a gazdagoknak, tehetősebbeknek segítenének. A fogyasztók 20 százalékának segítene ez a sávemelési javaslat.
A fogyasztók 80%-a a kedvezményes sávhatár alatt van. Ha ezt a sávhatárt feljebb tolná valaki, az csak azoknak segít, akik az eredeti sávhatár felett vannak, vagy oda lépnének a magasabb fogyasztás nyomán - magyarázta a miniszter.
Ez az ellenzéki pártok által tett javaslat az emberek többségének nem jelentene érdemi segítséget - tette hozzá.
Ha ma megnézzük a rezsiárakat, Európa legolcsóbb rezsiárai Magyarországon vannak - húzta alá a miniszter.
Nem tartja a kormány indokoltnak a sáv emelését önmagában. Ez rossz javaslat, igaz jó szándékból született - mondta egy másik kérdésre. Megerősítette, hogy a távhőszolgáltatást igénybevevők esetében is él ez a kedvezmény. Emlékezetes, az éves kedvezményes áron számítható (102 forint / m3) mennyiség 1729 köbméter gáz (ez havi 144 köbméter, de havi egyenletes bontásban ez nem érhető el).
Háború és béke
Külpolitikai ügyekről is szó volt a kormányülésen.
Megismételte a miniszter, hogy Orbán Viktor Davosba utazott Donald Trump amerikai elnök felkérésére. Akik a béketanács alapokmányát aláírják, azok a béke mellett állnak - mondta.
193 milliárd eurónyi pénzt az EU Ukrajnába küldött, további 90 milliárdot tegnap szavazott meg az EP és további 800 milliárd dollárt kér Ukrajna a működésére - jelezte.
Nem akarunk többet fizetni a gázért, olajért, benzinért, és nem akar a kormány többet fizetni Ukrajnáért sem - szögezte le a tárcavezető, és felidézte, hogy ezért indít a kormány nemzeti petíciót.
A részleteken még dolgoznak
Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a célkitűzés egyértelmű: a januári extrém időjárás miatt senkinek nem kell majd magasabb számlát fizetnie, mint amennyit egy átlagos januári időjárás mellett kellett volna. A kormány célja a fogyasztók teljes körű megóvása a rendkívüli terhektől. A megvalósítás azonban komoly szakmai feladat elé állítja a döntéshozókat a hazai fűtési rendszerek és számlázási módok sokfélesége miatt - tette hozzá.
Éppen ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével
egy külön munkacsoport alakult,
amelynek feladata, hogy minden élethelyzetre – legyen szó gáz-, áram-, távhő- vagy akár palackos gázfogyasztásról – kidolgozza a megfelelő kompenzációs mechanizmust.
A munkacsoport egy héten belül teszi le konkrét javaslatát az asztalra, amelyet a kormány legkésőbb a jövő szerdai ülésén el fog fogadni. Gulyás Gergely megerősítette, hogy a technikai részletek kidolgozása még zajlik. A pontos, minden fogyasztói csoportra kiterjedő részletes tájékoztatást a jövő hét közepére ígérte a miniszter.
Az első bejelentések
Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a tegnapi kormányülésen a leghosszabban a januári hidegek által előállt helyzetről volt szó. Megállapította a kormány, hogy az operatív törzs lényeges része véget ért, és egyúttal megköszönte a munkában résztvevő dolgozók munkáját.
A magyar családoknak kellene szembesülni a nagy hideg miatt, hogy a rezsiköltségek a magasabb energiahasznéálat miatt, magasabb energiaszámlákat eredményeznének. 15 éve nem volt ilyen hideg Magyarországon.
Ennek a rendkívüli hidegnek a következményeit nem szabad a családoknak megfizetni
- jelezte.
Kezdődik a sajtótájékoztató
Élőben tudósítunk.
Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról
Úgy néz ki, hogy a januári rezsistop a kedvezményes határ (mennyiségi limit) alatti és feletti többletfogyasztásra is érvényes lesz - legalábbis Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook posztja alapján. Azonban továbbra is rengeteg a nyitott kérdés, amelyekre hamarosan, a 10 órakor kezdődő Kormányinfón kaphatunk válaszokat.
Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány - Jönnek a részletek!
A szokatlanul erős téli hideg és fagyok nemcsak az emberek hétköznapjait határozza meg jelenleg, hanem a kormányzati munkát. A szerdai kormányülésen ugyanis eldőlt, hogy hozzányúlnak a rezsicsökkentés rendszeréhez. Az első bejelentést ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kedden megtette (rezsistopnak nevezte az intézkedést), de egyelőre nagyon sok részlet hiányzik meg az intézkedés pontos megítéléséhez.
Orbán Viktor szerda reggel is tett közzé információkat. Ismertetése szerint a kormány kisegíti a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól. "A hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja. Így a hideg január rezsiszámlái nem lesznek magasabbak, mint a decemberi számlák voltak.
Ugyanezt tesszük a távhő esetében,
és továbbra is biztosítjuk a szociális tűzifát a rászorulók számára" - írta Facebook-oldalán.
A Kormányinfón emellett minden bizonnyal más gazdasági ügyek is előkerülnek, így például az éttermeket célzó 5+1-es kormányzati akcióterv, az idei gazdasági növekedési kilátások, valamint hogy mindezt hogyan reagálja le a költségvetés.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Veszélyes kettős fenyegetés: az ismert magyar kutató cselekvésre szólít fel
Kemenesi Gábor fontos üzenete.
Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány - Jönnek a részletek!
Érkezik a Kormányinfó.
Magyarországot utánozza Donald Trump? Váratlan helyről kaphat lökést az amerikai lakáspiac
A megtakarítások ihatják meg a levét.
Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után
A davosi Világgazdasági Fórumon beszélt az elnök.
Úgy látszik, Trump lemondott Grönland bekebelezéséről – Ez történt zárt ajtók mögött
Ezt tudni a körvonalazódó alkuról.
Drámai zuhanás London ingatlanpiacán: a leggazdagabb kerületek vesztették a legtöbbet
A 2008-as pénzügyi válság óta nem látott ütemben estek az ingatlanárak belső-Londonban.
Úgy néz ki, egy 50 milliárd dolláros befektetőt akasztott le az OpenAI
Közel-keletről kap pénzt a ChatGPT-t fejlesztő cég.
Cserben hagyták az európai autógyártást
Kihátráltak az uniós biztos bizonytalan kezdeményezése mögül.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!