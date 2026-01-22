Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

Automatikusan jár a rezsistop támogatás? - hangzott a kérdés. Gulyás Gergely szerint ez automatikusan fog járni a fogyasztóknak, és ezt a szolgáltató írja jóvá.

Miből fogják ezt kompenzálni? Az energiaszektor részvevői fizetik meg a számla díját? - hangzott a következő kérdés. A miniszter úgy fogalmazott válaszában, hogy az extrém időjárási körülmények miatt nem az embereknek kell megfizetni, a költségvetés fizeti meg és a forrásokat ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozza.

Hozzányúl-e a rezsicsökkentés rendszeréhez érdemben a kormány? Mihez kezd a tüzifa áfájával a kormány? - tették fel a következő kérdéseket. A kedvezményes sávhatár emeléssel kapcsolatos javaslatok elhangzottak (a DK-tól és a Tiszától), ezek az ellenzéki javaslatok csak részleges megoldást jelentenek, és a gazdagoknak, tehetősebbeknek segítenének. A fogyasztók 20 százalékának segítene ez a sávemelési javaslat.

A fogyasztók 80%-a a kedvezményes sávhatár alatt van. Ha ezt a sávhatárt feljebb tolná valaki, az csak azoknak segít, akik az eredeti sávhatár felett vannak, vagy oda lépnének a magasabb fogyasztás nyomán - magyarázta a miniszter.

Ez az ellenzéki pártok által tett javaslat az emberek többségének nem jelentene érdemi segítséget - tette hozzá.

Ha ma megnézzük a rezsiárakat, Európa legolcsóbb rezsiárai Magyarországon vannak - húzta alá a miniszter.

Nem tartja a kormány indokoltnak a sáv emelését önmagában. Ez rossz javaslat, igaz jó szándékból született - mondta egy másik kérdésre. Megerősítette, hogy a távhőszolgáltatást igénybevevők esetében is él ez a kedvezmény. Emlékezetes, az éves kedvezményes áron számítható (102 forint / m3) mennyiség 1729 köbméter gáz (ez havi 144 köbméter, de havi egyenletes bontásban ez nem érhető el).