Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!
Gazdaság

Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

Portfolio
Csütörtökön 10 órakor tartja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfót a szerdai kormányülés után. A leginkább várt téma a rezsicsökkentési rendszerének napokban bejelentett módosítása. Ennek kapcsán annyi derült ki, hogy a kormányban felállt egy munkacsoport Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével és a részletek kidolgozása a következő egy hétben valósul meg.
43%-os gázfogyasztás-növekedés

Ez nem pontos, a 43%-os növekmény, inkább egyharmados a növekmény a teljes januári hónapban. Az MVM-től ezt az információt kaptuk. 30-33%-kal magasabb gázfelhasználással kell számolni egy átlagos januárhoz képest - mondta.

Ebben az egy hétben az MVM a számlákat nem fogja kiállítani - tette hozzá.

Csak természetes fogyasztókra fog vonatkozni a januári rezsistop.

A rezsistop fedezetéhez szükséges költségvetési mozgásterrel kapcsolatos feladat elvégzését Nagy Márton miniszter kapta meg.

Rezsi, kedvezményes határ átlépése és annak hatásai?

Hányan vannak, akik sokkal nagyobb gázszámlát fizetnek a hideg miatt januárban? - hangzott a kérdés. Szerinte legfeljebb 10%-a lehet a fogyasztóknak, akik a magasabb fogyasztás miatt átlépnek a kedvezményes sávhatárból.

Mihez képest stopolják az árakat? - tették fel a kérdést. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban nem válaszolt konkrét részlettel.

Január vége van szerintem, nem gondolom, hogy a rezsistop miatt többet fogyasztanak majd az emberek és pazarolnak - tette hozzá a miniszter január 22-én nyilatkozva.

Kik nyertek a magasabb gázfogyasztással? - kérdezték. Az energiakereskedőknél keletkezett extra haszon - mondta.

A többletfogyasztásból származott extraprofit

- jelezte a miniszter. Olyan szabályozás egyelőre nincs, hogy a Robin Hood adó, vagy bármilyen különadó emelkedne.

Ez a döntés nem a januári rezsistoppal kapcsolatos. Ha ennek a költségeit valakinek viselnie kell, akkor erről majd egyeztetnek a szektor képviselőivel - mondta. Ezt Nagy Márton miniszter levezényli Gulyás Gergely szerint. Azt is elismerte, hogy az energiaszektor képviselőivel, akiket a kormány a nagy hideg nyerteseinek nevez, a kormány nem egyeztetett előzetesen.

Rezsicsökkentés rendszere

A rezsicsökkentés változhat, ha nem a jelenlegi kormány van - vélekedett Gulyás Gergely. A rezsicsökkentés nélkül 2-3-szoros árakkal lehet számolni. A jelenlegi kormány megőrzi a jelenlegi rezsicsökkentés rendszerét.

Érdemes ezen a ponton megemlíteni, hogy a Fidesz legnagyobb kihívója, a közvélemény-kutatásokban élen járó Tisza Párt többször is hangoztatta, hogy a rezsicsökkentés rendszerét megtartanák. Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztésért felelős vezetője már jelezte, hogy a lakosok fogyasztásához igazítanák a rezsicsökkentés gázárlimit plafonját, ami miatt az extrém hidegben sem kell horribilis összegeket fizetnie fűtésre.

Grönland és a magyar kormány álláspontja

Grönland kapcsán a magyar kormány álláspontja az, ami most megvalósult. NATO-tagállamok vitájáról van szó, a NATO keretet ad a rendezéshez.

A következő 1 órában találkozik Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök, de Gulyás Gergely nem említette azt, hogy kétoldalú lenne a találkozó.

Kérdések a rezsivel kapcsolatban

Automatikusan jár a rezsistop támogatás? - hangzott a kérdés. Gulyás Gergely szerint ez automatikusan fog járni a fogyasztóknak, és ezt a szolgáltató írja jóvá.

Miből fogják ezt kompenzálni? Az energiaszektor részvevői fizetik meg a számla díját? - hangzott a következő kérdés. A miniszter úgy fogalmazott válaszában, hogy az extrém időjárási körülmények miatt nem az embereknek kell megfizetni, a költségvetés fizeti meg és a forrásokat ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium finanszírozza.

Hozzányúl-e a rezsicsökkentés rendszeréhez érdemben a kormány? Mihez kezd a tüzifa áfájával a kormány? - tették fel a következő kérdéseket. A kedvezményes sávhatár emeléssel kapcsolatos javaslatok elhangzottak (a DK-tól és a Tiszától), ezek az ellenzéki javaslatok csak részleges megoldást jelentenek, és a gazdagoknak, tehetősebbeknek segítenének. A fogyasztók 20 százalékának segítene ez a sávemelési javaslat.

A fogyasztók 80%-a a kedvezményes sávhatár alatt van. Ha ezt a sávhatárt feljebb tolná valaki, az csak azoknak segít, akik az eredeti sávhatár felett vannak, vagy oda lépnének a magasabb fogyasztás nyomán - magyarázta a miniszter.

Ez az ellenzéki pártok által tett javaslat az emberek többségének nem jelentene érdemi segítséget - tette hozzá.

Ha ma megnézzük a rezsiárakat, Európa legolcsóbb rezsiárai Magyarországon vannak - húzta alá a miniszter.

Nem tartja a kormány indokoltnak a sáv emelését önmagában. Ez rossz javaslat, igaz jó szándékból született - mondta egy másik kérdésre. Megerősítette, hogy a távhőszolgáltatást igénybevevők esetében is él ez a kedvezmény. Emlékezetes, az éves kedvezményes áron számítható (102 forint / m3) mennyiség 1729 köbméter gáz (ez havi 144 köbméter, de havi egyenletes bontásban ez nem érhető el).

Háború és béke

Külpolitikai ügyekről is szó volt a kormányülésen.

Megismételte a miniszter, hogy Orbán Viktor Davosba utazott Donald Trump amerikai elnök felkérésére. Akik a béketanács alapokmányát aláírják, azok a béke mellett állnak - mondta.

193 milliárd eurónyi pénzt az EU Ukrajnába küldött, további 90 milliárdot tegnap szavazott meg az EP és további 800 milliárd dollárt kér Ukrajna a működésére - jelezte.

Nem akarunk többet fizetni a gázért, olajért, benzinért, és nem akar a kormány többet fizetni Ukrajnáért sem - szögezte le a tárcavezető, és felidézte, hogy ezért indít a kormány nemzeti petíciót.

A részleteken még dolgoznak

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a célkitűzés egyértelmű: a januári extrém időjárás miatt senkinek nem kell majd magasabb számlát fizetnie, mint amennyit egy átlagos januári időjárás mellett kellett volna. A kormány célja a fogyasztók teljes körű megóvása a rendkívüli terhektől. A megvalósítás azonban komoly szakmai feladat elé állítja a döntéshozókat a hazai fűtési rendszerek és számlázási módok sokfélesége miatt - tette hozzá.

Éppen ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével

egy külön munkacsoport alakult,

amelynek feladata, hogy minden élethelyzetre – legyen szó gáz-, áram-, távhő- vagy akár palackos gázfogyasztásról – kidolgozza a megfelelő kompenzációs mechanizmust.

A munkacsoport egy héten belül teszi le konkrét javaslatát az asztalra, amelyet a kormány legkésőbb a jövő szerdai ülésén el fog fogadni. Gulyás Gergely megerősítette, hogy a technikai részletek kidolgozása még zajlik. A pontos, minden fogyasztói csoportra kiterjedő részletes tájékoztatást a jövő hét közepére ígérte a miniszter.

Az első bejelentések

Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a tegnapi kormányülésen a leghosszabban a januári hidegek által előállt helyzetről volt szó. Megállapította a kormány, hogy az operatív törzs lényeges része véget ért, és egyúttal megköszönte a munkában résztvevő dolgozók munkáját.

A magyar családoknak kellene szembesülni a nagy hideg miatt, hogy a rezsiköltségek a magasabb energiahasznéálat miatt, magasabb energiaszámlákat eredményeznének. 15 éve nem volt ilyen hideg Magyarországon.

Ennek a rendkívüli hidegnek a következményeit nem szabad a családoknak megfizetni

- jelezte.

Kezdődik a sajtótájékoztató

Élőben tudósítunk.

Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról

Úgy néz ki, hogy a januári rezsistop a kedvezményes határ (mennyiségi limit) alatti és feletti többletfogyasztásra is érvényes lesz - legalábbis Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook posztja alapján. Azonban továbbra is rengeteg a nyitott kérdés, amelyekre hamarosan, a 10 órakor kezdődő Kormányinfón kaphatunk válaszokat.

Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány - Jönnek a részletek!

A szokatlanul erős téli hideg és fagyok nemcsak az emberek hétköznapjait határozza meg jelenleg, hanem a kormányzati munkát. A szerdai kormányülésen ugyanis eldőlt, hogy hozzányúlnak a rezsicsökkentés rendszeréhez. Az első bejelentést ezzel kapcsolatban Orbán Viktor kedden megtette (rezsistopnak nevezte az intézkedést), de egyelőre nagyon sok részlet hiányzik meg az intézkedés pontos megítéléséhez.

Változhat a rezsicsökkentés, jönnek a kormány bejelentései

Orbán Viktor szerda reggel is tett közzé információkat. Ismertetése szerint a kormány kisegíti a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól. "A hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja. Így a hideg január rezsiszámlái nem lesznek magasabbak, mint a decemberi számlák voltak.

Ugyanezt tesszük a távhő esetében,

és továbbra is biztosítjuk a szociális tűzifát a rászorulók számára" - írta Facebook-oldalán.

A Kormányinfón emellett minden bizonnyal más gazdasági ügyek is előkerülnek, így például az éttermeket célzó 5+1-es kormányzati akcióterv, az idei gazdasági növekedési kilátások, valamint hogy mindezt hogyan reagálja le a költségvetés.

