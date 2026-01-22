  • Megjelenítés
Karácsony Gergely: elindult a Budapesti Zöld Panelprogram
Karácsony Gergely: elindult a Budapesti Zöld Panelprogram

A Főváros elindította a Budapesti Zöld Panelprogramot - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A kezdeményezés célja az elöregedett, energiapazarló lakóépületek korszerűsítése és a budapesti családok rezsiterheinek tartós mérséklése.

Budapest lakóépület-állománya jelentős részben elavult, a város szén-dioxid-kibocsátásának 36 százalékáért a lakóépületek felelősek. Mivel a fővárosban minden negyedik ember, azaz több mint félmillió polgár panelben él, a program elindítása kulcsfontosságú klímavédelmi és szociális lépés. A beruházások elsődleges célja a hőszigetelés, a nyílászárók cseréje és a fűtéskorszerűsítés révén legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése.

A program a következő időszakban mintegy 1,3 milliárd forintos éves keretösszeggel gazdálkodik.

Kik és hol pályázhatnak? A pályázaton olyan, legalább 10 lakásos társasházak és lakásszövetkezetek vehetnek részt, amelyek panel vagy egyéb iparosított technológiával épültek. Jelenleg azokban a kerületekben érhető el a lehetőség, amelyek már megállapodást kötöttek a Fővárossal:

IX. kerület, X. kerület és XIII. kerület, ami a megállapodások előrehaladtával bővülni fog.

