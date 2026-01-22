Két baleset is történt az M1-esen: elesett az autópálya, hatalmas torlódás alakult ki

Súlyos közlekedési helyzet alakult ki az M1-es autópályán Budapest irányába, Óbarok környékén.

Két különböző baleset is nehezíti a haladást.

Az első ütközés a 42-es kilométerszelvénynél történt, ahol az átterelt forgalmi sávban egy furgon és két személyautó karambolozott. Röviddel ezután, a 43-as kilométerszelvénynél újabb baleset következett be, ott több személygépkocsi ütközött össze, szintén az átterelt sávban.

A balesetek miatt az érintett forgalmi sávot a hatóságok teljes szélességében lezárták. A torlódás hossza már eléri a hat kilométert.

A közlekedőknek az 54-es kilométerszelvénytől a külső forgalmi sáv használata javasolt. A Hegyeshalom irányába vezető oldalon a kíváncsiskodó autósok lassítják a forgalmat.

A főváros felé tartók helyzetét tovább nehezíti, hogy Bicske és Biatorbágy között a megnövekedett járműforgalom miatt szakaszosan lelassul a közlekedés, helyenként torlódások is kialakulnak. Az 54-es kilométerszelvénynél az átterelt sáv választása ajánlott a személyautóval közlekedők számára.

