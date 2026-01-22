Kiderült, ki fizeti a legtöbbet a benzinkutakon

A mögöttünk álló években sokáig nagyon széles kilengéseket láthattunk a benzin és a dízel jegyzésében is a hazai kutakon, 2025 viszont már egyértelműen a csökkenő árakról szólt. Jó esély van rá, hogy az erősödő forint és a gyengülő olajár miatt ez a tendencia idén is folytatódik, igaz, kisebb-nagyobb olajpiaci sokkok (pl. az iráni lázongások nyomán) megdobhatják a Brent olaj jegyzését, ami a benzin és a dízel árazására is kihathat.
Mindenesetre eddig elég kedvezőnek mondható a helyzet, látótávon kívül van a 600 forintos literenkénti benzinár, az elmúlt években tapasztaltakhoz képest tehát olcsón lehet tankolni Magyarországon. Ez az "olcsóság" viszont önmagában nem jelenti azt, hogy a magyar autósok helyzete a legjobb, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a szomszédos országokban még ennél is kevesebbe kerül a benzin és a dízel.
A következőkben megnézzük, hogy régiós összevetésben is olcsónak számít-e a magyar benzin. A legnagyobb kérdés:
kinek éri meg külföldre menni tankolni?
Hol a legolcsóbb tankolni?
A hazai kormányzatnak már régóta nyíltan kommunikált és hangsúlyos célja, hogy nem lehet a szomszédos országok átlagánál magasabban a hazai üzemanyagok ára, ellenkező esetben jöhetnek a beavatkozó intézkedések, szélsőséges esetben akár még az árstop is. Az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb adatok, így meg tudjuk nézni, hogy a szomszédos országok átlagánál magasabb-e a hazai benzin ára. (Az összehasonlítás során azért is a szomszédos országok árait érdemes figyelembe venni, ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós.)
Ebben a közegben
A BENZIN ESETÉBEN 3 forinttal olcsóbb a hazai piac az átlagnál,
míg a dízelnél pontosan az átlagos szinten van a hazai ár.
Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.
Ekkora árkülönbségeknél
vélhetően csak a szlovén és szlovák határ közelében élő magyaroknak lehet élelmes döntés a külföldi tankolás,
hiszen péládul egy 50 literes benzintartály teljes feltöltésén a Szlovéniában tankoló autósok is csak kb. 1350 forintot spórolhatnak - persze akkor, ha "lehet hinni a statisztikáknak", hiszen országon belül is eltérő árazások lehetnek a benzinkutak esetében.
Visszatérve a kormányzati elvárásokra: jelenleg nem kell markáns üzemanyagpiaci intézkedésektől tartani, hiszen a hazai benzin-és dízelár abszolút a régiós középmezőnyben szerepel.
A következőkben megnézzük közelebbről, hogy mi történt mostanában az üzemanyagárakat legmarkánsabban meghatározó elemekkel, azaz az olajárakkal és a forinttal.
Esik az olaj
A Brent nyersolaj határidős jegyzései jelenleg hordónként körülbelül 65 dolláron állnak, ami egy éve távlatban 17 százalékos esésnek felel meg.
Az árakat már régóta a tartós túlkínálati aggodalmak és a geopolitikai fellángolások okozta kínálatkiesés "harca" határozza meg,
és nagyon úgy tűnik, hogy az előbbi nyeri a háborút, utóbbi csak egy-egy harcot tud behúzni.
Legfrissebb fejleményként a Nemzetközi Energiaügynökség megerősítette, hogy az idei évben a globális olajkínálat várhatóan jelentősen meghaladja a keresletet, még azt követően is, hogy kissé felfelé módosította a keresletnövekedésre vonatkozó előrejelzését. A Brent esését tovább erősítette, hogy iparági adatok szerint az Egyesült Államok nyersolajkészletei a múlt héten mintegy 3 millió hordóval nőttek. Eközben Donald Trump elnök közölte, hogy az Északi-sarkvidéki szigettel kapcsolatos keretmegállapodás felé tett előrelépések nyomán elhalasztja az Európával szembeni vámintézkedéseket, és kizárta az erő alkalmazását is, ami csökkentette a geopolitikai feszültségeket.
Némi támaszt ugyanakkor adnak a kínálati oldali kockázatok, köztük egy jelentős kazahsztáni olajmezőn kihirdetett vis maior, amely miatt két nagy mező termelése akár további egy hétig is szünetelhet.
Baljós árnyak a dollár felett
A benzinárak szempontjából elsősorban a dollár-forint kurzust érdemes figyelni, márpedig ebben a tekintetben nem ott van a fókusz, hogy milyen erős a forint, hanem ott, hogy milyen gyenge a dollár.
Az elmúlt hetek dollárgyengülése mögött egyértelműen a Fed-függetlenség eróziójától való félelem állt. A piac elkezdte beárazni Kevin Hassett lehetséges elnökségét, és ezzel együtt azt a kockázatot, hogy az új vezető a Fehér Ház politikai elvárásai felé tolhatja a jegybankot.
A narratíva egyszerű: ha a Fed átpolitizált lesz, az több kamatvágást és lazább kondíciókat jelenthet, ami tankönyvi esetben USD-negatív.
A dollár egyik legnagyobb fegyvere évtizedek óta a „hitelességi prémium” volt; a mostani Hassett-árnyék és a rate-cut sztori éppen ezt a prémiumot kezdte el megkérdőjelezni.
Többek között a fenti hitelességi problémának is köszönhetően a forint 2025-ben kiemelkedően teljesített, hiszen a dollárral szemben 21 százalékot erősödött, így a rubel után a második legjobban teljesítő feltörekvő deviza lett. Decemberben azonban megtorpant a lendület, és egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy 2026-ra a magyar fizetőeszköz jóval sebezhetőbbé válhat., ennek okaival ebben az elemzésben foglalkoztunk:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
