Kiderült, ki fizeti a legtöbbet a benzinkutakon

A 2025-ös év egyértelműen a hazai üzemanyagárak mérséklődéséről szólt: a gyengébb olajár és az erősödő forint lefelé húzta a benzin és a dízel árát, még ha időnként geopolitikai sokkok átmeneti drágulást is okoztak. A literenkénti 600 forintos benzinár jelenleg nincs napirenden, így az elmúlt évekhez képest kedvezőbb a tankolás Magyarországon – ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy régiós összevetésben is olcsónak számítunk, könnyen lehet, hogy a környező országokban még kedvezőbb árakkal találkoznak az autósok. A kérdés tehát adott: mikor és kinek éri meg határon túl megtankolni?

A mögöttünk álló években sokáig nagyon széles kilengéseket láthattunk a benzin és a dízel jegyzésében is a hazai kutakon, 2025 viszont már egyértelműen a csökkenő árakról szólt. Jó esély van rá, hogy az erősödő forint és a gyengülő olajár miatt ez a tendencia idén is folytatódik, igaz, kisebb-nagyobb olajpiaci sokkok (pl. az iráni lázongások nyomán) megdobhatják a Brent olaj jegyzését, ami a benzin és a dízel árazására is kihathat.

Mindenesetre eddig elég kedvezőnek mondható a helyzet, látótávon kívül van a 600 forintos literenkénti benzinár, az elmúlt években tapasztaltakhoz képest tehát olcsón lehet tankolni Magyarországon. Ez az "olcsóság" viszont önmagában nem jelenti azt, hogy a magyar autósok helyzete a legjobb, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a szomszédos országokban még ennél is kevesebbe kerül a benzin és a dízel.

A következőkben megnézzük, hogy régiós összevetésben is olcsónak számít-e a magyar benzin. A legnagyobb kérdés:

kinek éri meg külföldre menni tankolni?

Hol a legolcsóbb tankolni?

A hazai kormányzatnak már régóta nyíltan kommunikált és hangsúlyos célja, hogy nem lehet a szomszédos országok átlagánál magasabban a hazai üzemanyagok ára, ellenkező esetben jöhetnek a beavatkozó intézkedések, szélsőséges esetben akár még az árstop is. Az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb adatok, így meg tudjuk nézni, hogy a szomszédos országok átlagánál magasabb-e a hazai benzin ára. (Az összehasonlítás során azért is a szomszédos országok árait érdemes figyelembe venni, ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós.)

Ebben a közegben

A BENZIN ESETÉBEN 3 forinttal olcsóbb a hazai piac az átlagnál,

míg a dízelnél pontosan az átlagos szinten van a hazai ár.

Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.

Ekkora árkülönbségeknél

vélhetően csak a szlovén és szlovák határ közelében élő magyaroknak lehet élelmes döntés a külföldi tankolás,

hiszen péládul egy 50 literes benzintartály teljes feltöltésén a Szlovéniában tankoló autósok is csak kb. 1350 forintot spórolhatnak - persze akkor, ha "lehet hinni a statisztikáknak", hiszen országon belül is eltérő árazások lehetnek a benzinkutak esetében.

Visszatérve a kormányzati elvárásokra: jelenleg nem kell markáns üzemanyagpiaci intézkedésektől tartani, hiszen a hazai benzin-és dízelár abszolút a régiós középmezőnyben szerepel.

A következőkben megnézzük közelebbről, hogy mi történt mostanában az üzemanyagárakat legmarkánsabban meghatározó elemekkel, azaz az olajárakkal és a forinttal.

Esik az olaj

A Brent nyersolaj határidős jegyzései jelenleg hordónként körülbelül 65 dolláron állnak, ami egy éve távlatban 17 százalékos esésnek felel meg. Az árakat már régóta a tartós túlkínálati aggodalmak és a geopolitikai fellángolások okozta kínálatkiesés "harca" határozza meg, és nagyon úgy tűnik, hogy az előbbi nyeri a háborút, utóbbi csak egy-egy harcot tud behúzni. Legfrissebb fejleményként a Nemzetközi Energiaügynökség megerősítette, hogy az idei évben a globális olajkínálat várhatóan jelentősen meghaladja a keresletet, még azt követően is, hogy kissé felfelé módosította a keresletnövekedésre vonatkozó előrejelzését. A Brent esését tovább erősítette, hogy iparági adatok szerint az Egyesült Államok nyersolajkészletei a múlt héten mintegy 3 millió hordóval nőttek. Eközben Donald Trump elnök közölte, hogy az Északi-sarkvidéki szigettel kapcsolatos keretmegállapodás felé tett előrelépések nyomán elhalasztja az Európával szembeni vámintézkedéseket, és kizárta az erő alkalmazását is, ami csökkentette a geopolitikai feszültségeket. Némi támaszt ugyanakkor adnak a kínálati oldali kockázatok, köztük egy jelentős kazahsztáni olajmezőn kihirdetett vis maior, amely miatt két nagy mező termelése akár további egy hétig is szünetelhet. Brent árfolyamának alakulása Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Baljós árnyak a dollár felett

A benzinárak szempontjából elsősorban a dollár-forint kurzust érdemes figyelni, márpedig ebben a tekintetben nem ott van a fókusz, hogy milyen erős a forint, hanem ott, hogy milyen gyenge a dollár.

Az elmúlt hetek dollárgyengülése mögött egyértelműen a Fed-függetlenség eróziójától való félelem állt. A piac elkezdte beárazni Kevin Hassett lehetséges elnökségét, és ezzel együtt azt a kockázatot, hogy az új vezető a Fehér Ház politikai elvárásai felé tolhatja a jegybankot.

A narratíva egyszerű: ha a Fed átpolitizált lesz, az több kamatvágást és lazább kondíciókat jelenthet, ami tankönyvi esetben USD-negatív.

A dollár egyik legnagyobb fegyvere évtizedek óta a „hitelességi prémium” volt; a mostani Hassett-árnyék és a rate-cut sztori éppen ezt a prémiumot kezdte el megkérdőjelezni.

Többek között a fenti hitelességi problémának is köszönhetően a forint 2025-ben kiemelkedően teljesített, hiszen a dollárral szemben 21 százalékot erősödött, így a rubel után a második legjobban teljesítő feltörekvő deviza lett. Decemberben azonban megtorpant a lendület, és egyre több elemző figyelmeztet arra, hogy 2026-ra a magyar fizetőeszköz jóval sebezhetőbbé válhat., ennek okaival ebben az elemzésben foglalkoztunk:

