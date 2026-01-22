Kiderültek a legfontosabb részletek a rezsiszámlákról - így kompenzálja a kormány a lakosságot

Automatikus jóváírást, egy héten belül kidolgozott szabályokat és a számlázás átmeneti leállítását jelentette be a kormány a januári rezsistop kapcsán. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón egyértelművé tette: a cél az, hogy a rendkívüli hideg miatt senki ne fizessen többet, mint egy átlagos januári hónapban. Miközben a tárcavezető szerint az intézkedés a lakosság 80 százalékát védő rendszert egészíti ki, a sávhatárok változatlanul hagyása éppen a korszerűtlen vidéki ingatlanokban élőket hozhatja hátrányos helyzetbe. Bár hivatalos döntés még nincs, a kompenzáció árát a kormány bizonyos energetikai vállalatok „extraprofitjából” vasalhatja be.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a kormány tegnapi ülésének döntéseit, amelyek központjában a januári rendkívüli hideghullám és annak gazdasági következményei álltak. A miniszter köszönetet mondott a rendőröknek, honvédeknek és a katasztrófavédelem munkatársainak, akik emberfeletti teljesítménnyel tartották fenn az ország működőképességét a hóhelyzet idején, majd rátért a lakosságot leginkább érintő kérdésre: a megugró fűtésszámlák kezelésére.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a célkitűzés egyértelmű:

a januári extrém időjárás miatt senkinek nem kell majd magasabb számlát fizetnie, mint amennyit egy átlagos januári időjárás mellett kellett volna.

A megvalósítás azonban komoly szakmai feladat elé állítja a döntéshozókat a hazai fűtési rendszerek és számlázási módok sokfélesége miatt - tette hozzá.

Éppen ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével

egy külön munkacsoport alakult,

amelynek feladata, hogy minden élethelyzetre kidolgozza a megfelelő kompenzációs mechanizmust. A miniszter elismerte, hogy az eltérő számlázási rendszerek miatt aprólékos munkára van szükség a méltányos megoldáshoz.

A munkacsoport egy héten belül teszi le konkrét javaslatát az asztalra, amelyet a kormány legkésőbb a jövő szerdai ülésén tárgyal meg. A pontos, minden fogyasztói csoportra kiterjedő részletes tájékoztatást a jövő hét közepére ígérte a miniszter.

A közmédia kérdésére Gulyás Gergely kifejtette, hogy

a kompenzáció automatikus lesz, így a fogyasztóknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.

A különbözetet a szolgáltató – tehát az MVM – fogja jóváírni a számlákon. A fedezetet a költségvetés biztosítja a Nemzetgazdasági Minisztériumon keresztül.

Gáz, távhő, áram, tűzifa. Ezen fogyasztókra figyel a kormány a januári hideg kapcsán

- hangzott el Gulyás Gergely részéről. Hozzátette: az átalánydíjat fizetők esetében is becsülhető a januári többletköltség, így náluk is érvényesíteni kell ezt a kedvezményt.

Az újságírói felvetésre, miszerint érdemes lenne megvizsgálni a sávhatárok kitolását, Gulyás azt mondta, hogy ez a lépés csak annak a felső 5-7 százaléknak jelentene könnyebbséget, akik a magas fogyasztásuk miatt esnek ki a kedvezményes körből. Ez a réteg jellemzően nagyobb házban él és tehetősebb, miközben a lakosság 80 százalékának, akik eleve a sávhatár alatt maradnak, semmilyen előnyt nem hozna a változtatás.

Gulyás Gergely miniszter érvelése, miszerint a sávhatárok emelése csak a „gazdagokat” segítené, több ponton is figyelmen kívül hagyja a magyarországi lakásállomány valóságát és a fűtési rendszerek technikai sajátosságait.



Magyarországon több százezer család él úgynevezett Kádár-kockákban vagy régi építésű, elavult energetikájú vidéki családi házakban. Ezek a házak gyakran rosszul vagy egyáltalán nem szigeteltek, a nyílászárók elöregedtek. Egy ilyen, átlagos méretű ház fűtése extrém hidegben (mint amilyen a januári volt) szinte fizikai képtelenség a kedvezményes sávhatáron belül.



A magasabb jövedelműek gyakran rendelkeznek napelemmel, hőszivattyúval vagy klímás fűtéssel a gázfűtés mellett. Ez lehetővé teszi számukra, hogy optimalizálják a fogyasztásukat, és mindkét energiaforrásból (áram és gáz) a kedvezményes kereten belül maradjanak. Egy újépítésű, 200 négyzetméteres modern épület gázigénye gyakran alacsonyabb, mint egy 80 négyzetméteres, szigeteletlen régi vályogházé.



Így a jelenlegi rendszer paradox módon pont a korszerűtlen ingatlanban élő, szerényebb anyagi helyzetűeket bünteti a „piaci ár” kifizettetésével.

Szintén újságírói kérdésre, miszerint hány embert érinthetett volna hátrányosan a megemelkedett januári gázfogyasztás, a miniszter elmondta:

a számításaik szerint a fogyasztók körülbelül 10%-a került volna a kedvezményes határ fölé az extrém hideg miatt.

Felmerült a kritika, miszerint a januári rezsikönnyítés a fogyasztás visszafogása ellen hat. A miniszter ezzel nem értett egyet, hangsúlyozva, hogy a fűtési szezon nagy része már lement, és az előrejelzések szerint enyhébb idő várható. Szerinte az emberek nem fognak „nyitott ablak mellett fűteni” csak azért, mert kaptak egy kedvezményt; mindenki a megszokott hőfokot tartja majd, de immár anyagi biztonságban.

Ki fizeti a lépés költségeit? Nagy Márton miniszter szavaira reagálva Gulyás Gergely megerősítette, hogy a januári többletfogyasztásnak vannak „nyertesei” az energetikai piacon, akiknél extraprofit keletkezett. Kik nyertek a magasabb gázfogyasztással? - kérdezték. Az energiakereskedőknél keletkezett extra haszon - mondta.

A többletfogyasztásból származott extraprofit

- jelezte a miniszter.

Olyan szabályozás egyelőre nincs, hogy a Robin Hood adó, vagy bármilyen különadó emelkedne. Ezt Nagy Márton miniszter vezényli majd le Gulyás Gergely szerint. Azt is elismerte, hogy az energiaszektor képviselőivel, akiket a kormány a nagy hideg nyerteseinek nevez, a kormány nem egyeztetett előzetesen.

További kérdésre Gulyás Gergely pontosította a januári többletfogyasztás mértékét. Bár korábban 43%-os növekedésről volt szó, az enyhébb január végi időjárás miatt az MVM friss várakozásai szerint a gázfelhasználás végül 30-33%-kal lesz magasabb egy átlagos januárhoz képest.

A miniszter megerősítette azt is, hogy az MVM tegnap hajnalban leállította a számlázást egy hétre, hogy a rendszerbe integrálják az új kedvezményeket. Azokra az esetekre, ahol már korábban kiszámlázták a januári emelt fogyasztást, egy külön munkacsoport dolgozza ki a megoldást (visszatérítést vagy jóváírást).

A rezsistop intézkedés csak a természetes személyekre, azaz a lakossági fogyasztókra vonatkozik, vállalkozásokra nem

- emelte ki Gulyás. Hozzátette: a kormány olyan szabályozáson dolgozik, amely megakadályozza a trükközést a diktálással.

