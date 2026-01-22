Kiderültek a legfontosabb részletek a rezsiszámlákról - így kompenzálja a kormány a lakosságot

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a kormány tegnapi ülésének döntéseit, amelyek központjában a januári rendkívüli hideghullám és annak gazdasági következményei álltak. A miniszter köszönetet mondott a rendőröknek, honvédeknek és a katasztrófavédelem munkatársainak, akik emberfeletti teljesítménnyel tartották fenn az ország működőképességét a hóhelyzet idején, majd rátért a lakosságot leginkább érintő kérdésre: a megugró fűtésszámlák kezelésére.
Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy a célkitűzés egyértelmű:
a januári extrém időjárás miatt senkinek nem kell majd magasabb számlát fizetnie, mint amennyit egy átlagos januári időjárás mellett kellett volna.
A megvalósítás azonban komoly szakmai feladat elé állítja a döntéshozókat a hazai fűtési rendszerek és számlázási módok sokfélesége miatt - tette hozzá.
Éppen ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével
egy külön munkacsoport alakult,
amelynek feladata, hogy minden élethelyzetre kidolgozza a megfelelő kompenzációs mechanizmust. A miniszter elismerte, hogy az eltérő számlázási rendszerek miatt aprólékos munkára van szükség a méltányos megoldáshoz.
A munkacsoport egy héten belül teszi le konkrét javaslatát az asztalra, amelyet a kormány legkésőbb a jövő szerdai ülésén tárgyal meg. A pontos, minden fogyasztói csoportra kiterjedő részletes tájékoztatást a jövő hét közepére ígérte a miniszter.
A közmédia kérdésére Gulyás Gergely kifejtette, hogy
a kompenzáció automatikus lesz, így a fogyasztóknak nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.
A különbözetet a szolgáltató – tehát az MVM – fogja jóváírni a számlákon. A fedezetet a költségvetés biztosítja a Nemzetgazdasági Minisztériumon keresztül.
Gáz, távhő, áram, tűzifa. Ezen fogyasztókra figyel a kormány a januári hideg kapcsán
- hangzott el Gulyás Gergely részéről. Hozzátette: az átalánydíjat fizetők esetében is becsülhető a januári többletköltség, így náluk is érvényesíteni kell ezt a kedvezményt.
Az újságírói felvetésre, miszerint érdemes lenne megvizsgálni a sávhatárok kitolását, Gulyás azt mondta, hogy ez a lépés csak annak a felső 5-7 százaléknak jelentene könnyebbséget, akik a magas fogyasztásuk miatt esnek ki a kedvezményes körből. Ez a réteg jellemzően nagyobb házban él és tehetősebb, miközben a lakosság 80 százalékának, akik eleve a sávhatár alatt maradnak, semmilyen előnyt nem hozna a változtatás.
Gulyás Gergely miniszter érvelése, miszerint a sávhatárok emelése csak a „gazdagokat” segítené, több ponton is figyelmen kívül hagyja a magyarországi lakásállomány valóságát és a fűtési rendszerek technikai sajátosságait.
Magyarországon több százezer család él úgynevezett Kádár-kockákban vagy régi építésű, elavult energetikájú vidéki családi házakban. Ezek a házak gyakran rosszul vagy egyáltalán nem szigeteltek, a nyílászárók elöregedtek. Egy ilyen, átlagos méretű ház fűtése extrém hidegben (mint amilyen a januári volt) szinte fizikai képtelenség a kedvezményes sávhatáron belül.
A magasabb jövedelműek gyakran rendelkeznek napelemmel, hőszivattyúval vagy klímás fűtéssel a gázfűtés mellett. Ez lehetővé teszi számukra, hogy optimalizálják a fogyasztásukat, és mindkét energiaforrásból (áram és gáz) a kedvezményes kereten belül maradjanak. Egy újépítésű, 200 négyzetméteres modern épület gázigénye gyakran alacsonyabb, mint egy 80 négyzetméteres, szigeteletlen régi vályogházé.
Így a jelenlegi rendszer paradox módon pont a korszerűtlen ingatlanban élő, szerényebb anyagi helyzetűeket bünteti a „piaci ár” kifizettetésével.
Szintén újságírói kérdésre, miszerint hány embert érinthetett volna hátrányosan a megemelkedett januári gázfogyasztás, a miniszter elmondta:
a számításaik szerint a fogyasztók körülbelül 10%-a került volna a kedvezményes határ fölé az extrém hideg miatt.
Felmerült a kritika, miszerint a januári rezsikönnyítés a fogyasztás visszafogása ellen hat. A miniszter ezzel nem értett egyet, hangsúlyozva, hogy a fűtési szezon nagy része már lement, és az előrejelzések szerint enyhébb idő várható. Szerinte az emberek nem fognak „nyitott ablak mellett fűteni” csak azért, mert kaptak egy kedvezményt; mindenki a megszokott hőfokot tartja majd, de immár anyagi biztonságban.
Ki fizeti a lépés költségeit? Nagy Márton miniszter szavaira reagálva Gulyás Gergely megerősítette, hogy a januári többletfogyasztásnak vannak „nyertesei” az energetikai piacon, akiknél extraprofit keletkezett. Kik nyertek a magasabb gázfogyasztással? - kérdezték. Az energiakereskedőknél keletkezett extra haszon - mondta.
A többletfogyasztásból származott extraprofit
- jelezte a miniszter.
Olyan szabályozás egyelőre nincs, hogy a Robin Hood adó, vagy bármilyen különadó emelkedne. Ezt Nagy Márton miniszter vezényli majd le Gulyás Gergely szerint. Azt is elismerte, hogy az energiaszektor képviselőivel, akiket a kormány a nagy hideg nyerteseinek nevez, a kormány nem egyeztetett előzetesen.
További kérdésre Gulyás Gergely pontosította a januári többletfogyasztás mértékét. Bár korábban 43%-os növekedésről volt szó, az enyhébb január végi időjárás miatt az MVM friss várakozásai szerint a gázfelhasználás végül 30-33%-kal lesz magasabb egy átlagos januárhoz képest.
A miniszter megerősítette azt is, hogy az MVM tegnap hajnalban leállította a számlázást egy hétre, hogy a rendszerbe integrálják az új kedvezményeket. Azokra az esetekre, ahol már korábban kiszámlázták a januári emelt fogyasztást, egy külön munkacsoport dolgozza ki a megoldást (visszatérítést vagy jóváírást).
A rezsistop intézkedés csak a természetes személyekre, azaz a lakossági fogyasztókra vonatkozik, vállalkozásokra nem
- emelte ki Gulyás. Hozzátette: a kormány olyan szabályozáson dolgozik, amely megakadályozza a trükközést a diktálással.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Kiderült: nem csak Gázával foglalkozik Trump béketanácsa – Nagy tervei vannak az elnöknek
Nagy bejelentés történt.
ÁSZ-elemzés: így nőtt az egészségügyre és családokra fordított költségvetési összeg
Nem mindegy, hogyan vizsgáljuk a költségvetés kiadási oldalát.
Milliárdokat fúrnak a földbe: megjelent a Jedlik-program újabb pályázata
Fókuszban a földhő.
Három erő alakítja át a világot: az elemzők szerint ez vár ránk az előttünk álló évben
Nagyon komoly meglepetés készülhet Európában az Amundi szerint.
Még el sem indult, máris gondok akadtak a világ legnagyobb atomerőművénél
Vizsgálják a meghibásodást.
Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst
A magyar részvénypiacban is van fantázia.
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás
A 2008-as gazdasági válság sztereoidozva robbanhat a globális piacokra.
WTS Klient: A magyar vállalatok többsége már felismerte az automatizáció és az AI fontosságát, de a megvalósítás még akadozik
Lambert Zoltánt, a tanácsadó cég ügyvezető partnerét kérdeztük.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.