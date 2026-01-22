Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

A héten pénteken nem változnak a hazai üzemanyag nagykereskedelmi árak,
ami eredményezheti a kiskereskedelmi árak változatlanságát is a hét második felében.
Vagyis a mai (2026.01.22) napon érvényes átlagárakkal mehetünk bele a hétvégébe:
- 95-ös benzin: 566 Ft/liter
- Gázolaj: 579 Ft/liter
