Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Holnap nem várható változás a benzinkutak áraiban, írja a holtankoljak.

A héten pénteken nem változnak a hazai üzemanyag nagykereskedelmi árak,

ami eredményezheti a kiskereskedelmi árak változatlanságát is a hét második felében.

Vagyis a mai (2026.01.22) napon érvényes átlagárakkal mehetünk bele a hétvégébe: 

  • 95-ös benzin: 566 Ft/liter
  • Gázolaj: 579 Ft/liter 
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

