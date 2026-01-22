  • Megjelenítés
Megjött Trump legújabb durva fenyegetése
Gazdaság

Megjött Trump legújabb durva fenyegetése

Portfolio
Donald Trump "nagy megtorlást" helyezett kilátásba arra az esetre, ha az európai országok a grönlandi vámfenyegetésekre válaszul megválnának amerikai befektetéseiktől. Az amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon a Fox Business csatornának nyilatkozva jelentette ki, hogy ha Európa eladja amerikai eszközeit, az Egyesült Államok kemény válaszlépésekre készül.

Minden adu a mi kezünkben van

– tette hozzá Trump, anélkül, hogy részletezte volna, pontosan milyen intézkedésekre gondol - tudósított a Bloomberg.

Trump korábban nyolc európai ország termékeire akart vámokat kivetni, hogy nyomást gyakoroljon rájuk Grönland ügyében. Erre válaszul felmerült, hogy Európa akár több ezer milliárd dollár értékben adhatna el amerikai kötvényeket és részvényeket. Az azóta körvonalazódó megállapodás értelmében az elnök eláll az új vámoktól. Cserébe az Egyesült Államok rakétákat telepíthet a félautonóm dán területre, a nyersanyagjogokat pedig úgy rendezik, hogy korlátozzák a kínai érdekeltségeket, miközben megerősítik a NATO ottani jelenlétét.

A grönlandi válság lecsillapítása előtt már mutatkoztak jelei annak, hogy Trump fellépése megtépázta egyes európai befektetők bizalmát. A dán AkademikerPension nyugdíjalap a héten bejelentette, hogy 100 millió dollár értékben kivonul az amerikai államkötvényekből. A grönlandi SISA Pension pedig fontolgatja amerikai részvényeinek sorsát.

Az amerikai eszközök tömeges eladása ugyanakkor bonyolult lenne, mivel a befektetések zömét kormányoktól független magánalapok kezelik. Ugyanakkor egyes nagy szereplők, például a norvég állami vagyonalap eladásai érzékenyen érinthetik az amerikai tőkepiacokat.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a hét elején igyekezett bagatellizálni a dán lépést. "Dánia amerikai államkötvény-befektetései – akárcsak maga Dánia – lényegtelenek" – mondta Davosban, hozzátéve, hogy a dánok már évek óta értékesítik kötvényeiket.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök beszél az általa kezdeményezett Béketanács alapokmányának aláírása előtt az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. Az alapító okiratot mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök is aláírja. Forrása: MTI/EPA/Gian Ehrenzeller

