Stop: az MVM azonnal leállította a számlázást
Gazdaság

Stop: az MVM azonnal leállította a számlázást

Portfolio
Váratlan fordulatot hozott a fűtési szezon: Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány átvállalja a januári többletfogyasztást. Az MVM válaszul azonnal felfüggesztette a számlák kiküldését, és türelmet kér az ügyfelektől.

A hideg időjárás okozta megemelkedett fűtésszámlák mérséklése érdekében a kormány „januári rezsistopot” vezet be – jelentette be a miniszterelnök szerdán a közösségi oldalán. A döntés értelmében a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit az állam vállalja át a családoktól.

A bejelentésre reagálva az állami energiaszolgáltató, az MVM azonnali hatállyal felfüggesztette a lakossági számlák postázását. A vállalat közleménye szerint erre azért van szükség, mert a döntés végrehajtásának pontos részletei még nem ismertek.

Kérjük, hogy minden ügyfél várja meg a részletes tájékoztatásunkat, akkor is, ha a napokban kapják meg a számlát, illetve akkor is, ha már megkapták az aktuális számlájukat, és be is fizették azt

– írta az MVM.

Mi a teendő, ha már fizetett? Sokan tanácstalanok, hiszen a januári számlák egy része már megérkezett a postaládákba, vagy az online felületekre. Az MVM egyelőre annyit közölt, hogy a már befizetett összegek sorsáról is később adnak tájékoztatást. Valószínűsíthető, hogy a többletbefizetéseket a következő havi elszámolásnál írják majd jóvá, de a hivatalos mechanizmus kidolgozása még folyamatban van.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

