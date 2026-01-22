Szép kereslet a kötvényaukción, a meghirdetettnél többet adott el az ÁKK

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 85,85 milliárd forint volt, így a lefedettség 343% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,65% és 6,68% között szórt, az átlaghozam 6,66% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 2 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 7 ponttal volt kisebb.
Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 103,27 milliárd forint volt, így a lefedettség 413% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,3% és 6,33% között szórt, az átlaghozam 6,32% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk.
Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt kisebb.
A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 42,9 milliárd forint volt, így a lefedettség 214% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,13% és 6,15% között szórt, az átlaghozam 6,14% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 1 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 3 ponttal volt kisebb.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-01-22
|10Y
|2035/A
|25 000
|85 846
|40 000
|6,68
|6,66
|6,65
|2026-01-22
|5Y
|2031/B
|25 000
|103 268
|50 000
|6,33
|6,32
|6,30
|2026-01-22
|3Y
|2029/C
|20 000
|42 899
|20 000
|6,15
|6,14
|6,13
|2026-01-20
|3M
|D260527
|30 000
|37 353
|30 000
|6,15
|6,11
|6,05
|2026-01-15
|15Y
|2041/A
|10 000
|30 999
|15 000
|7,12
|7,11
|7,09
|2026-01-15
|12M
|D261223
|30 000
|57 105
|30 000
|6,07
|6,05
|5,95
|2026-01-14
|6M
|D260819
|30 000
|109 918
|50 000
|6,10
|6,09
|6,05
|2025-11-20
|20Y
|2051/G
|10 000
|13 010
|10 000
|7,52
|7,49
|7,46
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: LuckyBusiness
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
