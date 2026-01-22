  • Megjelenítés
Szép kereslet a kötvényaukción, a meghirdetettnél többet adott el az ÁKK
Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 államkötvényt kínált eladásra a befektetőknek.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 85,85 milliárd forint volt, így a lefedettség 343% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 40 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,65% és 6,68% között szórt, az átlaghozam 6,66% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 2 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 7 ponttal volt kisebb.

Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 103,27 milliárd forint volt, így a lefedettség 413% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 50 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,3% és 6,33% között szórt, az átlaghozam 6,32% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk.

Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt kisebb.

A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 42,9 milliárd forint volt, így a lefedettség 214% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,13% és 6,15% között szórt, az átlaghozam 6,14% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 1 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 3 ponttal volt kisebb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam
2026-01-22 10Y 2035/A 25 000 85 846 40 000 6,68 6,66 6,65
2026-01-22 5Y 2031/B 25 000 103 268 50 000 6,33 6,32 6,30
2026-01-22 3Y 2029/C 20 000 42 899 20 000 6,15 6,14 6,13
2026-01-20 3M D260527 30 000 37 353 30 000 6,15 6,11 6,05
2026-01-15 15Y 2041/A 10 000 30 999 15 000 7,12 7,11 7,09
2026-01-15 12M D261223 30 000 57 105 30 000 6,07 6,05 5,95
2026-01-14 6M D260819 30 000 109 918 50 000 6,10 6,09 6,05
2025-11-20 20Y 2051/G 10 000 13 010 10 000 7,52 7,49 7,46
2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93
Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: Getty Images

