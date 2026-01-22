Tisztázták a félreértéseket az új autópálya-matricával kapcsolatban

A terméket bárki megvásárolhatja, és mind a négy az M1 autópályával érintett vármegye összes díjköteles útjára érvényes a jogosultság.
Azoknak, akik tavaly legalább kettőt megvettek a négy érintett – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – vármegyére érvényes e-matricából, már érdemes átgondolniuk, nem éri-e meg nekik jobban az M1 regionális e-matricát megvásárolni idén
– mondta el Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke. 2025-ben összesen 288 ezer járműre vásároltak kettőt a négy érintett vármegyei matricából, és ezen túl további 23 ezer darab járműre megvettek egy harmadikat is, 33 ezer járműre pedig mind a négy jogosultságot megváltották. Utóbbi esetekben mindenképpen célszerű idén az új matricaterméket választani, hiszen jóval költséghatékonyabb: féláron teszi lehetővé összesen négy vármegye díjköteles úthálózatának használatát.
„Az új matricáról fontos tudni, hogy azt bárki megvásárolhatja, nem csak az M1 autópályával érintett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében élők. Az M1 regionális matrica érvényességi területe megegyezik a négy érintett vármegyei matrica érvényességi területével, azaz az új típusú matrica nemcsak az M1 autópályán, hanem Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatán használható.”
– magyarázta Bartal Tamás.
Hozzátette: „Így pl. Pest vármegyében az M0 autóúton, vagy Fejér vármegyében az M7 autópályán is.” Az M1 regionális e-matrica területi hatályát bemutató térkép megtalálható nemzetiutdij.hu honlapunkon a Térképek menüpontban.
Egy vármegyei matrica egy D1 díjkategóriájú járműre 7 190 forintba kerül. Ha valaki mind a négy szóban forgó vármegyére megveszi az arra érvényes matricát, akkor 28 760 forintot fizet, miközben ugyanezen a területen közlekedhetne féláron is az M1 regionális matricával, mindössze 15 000 forintért.
„Azért nagyon fontos, hogy ezt előre átgondoljuk, mert a vármegyei matricák visszaváltására nem minden esetben van jogszabályi lehetőség, tehát ha valaki megvette a Pest és Fejér vármegyei matricát, és később vesz egy M1 regionális matricát, az első kettőt nem tudja visszaváltani.” – tette hozzá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke.
A matricavásárlási adatok alapján úgy tűnik, a fentiek ellenére egyre több úthasználóhoz jut el az új matricatermék, az M1 regionális matrica híre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletágának adatai szerint
2026. január 21-ig mintegy 64 ezer darab M1 regionális matricát vásároltak a közlekedők, 94 százalékban hazai járműre.
Az új matricaterméket legnagyobbrészt, 95 százalékban D1 díjkategóriára vette az utazóközönség. A vásárlások közül bő 9,5 ezer még az elővásárlási időszakban, tavaly decemberben, közel 54 ezer darab pedig januárban történt.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Veszélyes kettős fenyegetés: az ismert magyar kutató cselekvésre szólít fel
Kemenesi Gábor fontos üzenete.
Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány - Jönnek a részletek!
Érkezik a Kormányinfó.
Magyarországot utánozza Donald Trump? Váratlan helyről kaphat lökést az amerikai lakáspiac
A megtakarítások ihatják meg a levét.
Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után
A davosi Világgazdasági Fórumon beszélt az elnök.
Úgy látszik, Trump lemondott Grönland bekebelezéséről – Ez történt zárt ajtók mögött
Ezt tudni a körvonalazódó alkuról.
Drámai zuhanás London ingatlanpiacán: a leggazdagabb kerületek vesztették a legtöbbet
A 2008-as pénzügyi válság óta nem látott ütemben estek az ingatlanárak belső-Londonban.
Úgy néz ki, egy 50 milliárd dolláros befektetőt akasztott le az OpenAI
Közel-keletről kap pénzt a ChatGPT-t fejlesztő cég.
Cserben hagyták az európai autógyártást
Kihátráltak az uniós biztos bizonytalan kezdeményezése mögül.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!