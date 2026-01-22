  • Megjelenítés
Tisztázták a félreértéseket az új autópálya-matricával kapcsolatban
Tisztázták a félreértéseket az új autópálya-matricával kapcsolatban

Az M1 regionális e-matrica kapcsán sok helyen és esetben jelenik meg téves vagy nem egyértelmű információ. Ezeket tisztázza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletága.

A terméket bárki megvásárolhatja, és mind a négy az M1 autópályával érintett vármegye összes díjköteles útjára érvényes a jogosultság.

Azoknak, akik tavaly legalább kettőt megvettek a négy érintett – Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron – vármegyére érvényes e-matricából, már érdemes átgondolniuk, nem éri-e meg nekik jobban az M1 regionális e-matricát megvásárolni idén

– mondta el Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke. 2025-ben összesen 288 ezer járműre vásároltak kettőt a négy érintett vármegyei matricából, és ezen túl további 23 ezer darab járműre megvettek egy harmadikat is, 33 ezer járműre pedig mind a négy jogosultságot megváltották. Utóbbi esetekben mindenképpen célszerű idén az új matricaterméket választani, hiszen jóval költséghatékonyabb: féláron teszi lehetővé összesen négy vármegye díjköteles úthálózatának használatát.

„Az új matricáról fontos tudni, hogy azt bárki megvásárolhatja, nem csak az M1 autópályával érintett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében élők. Az M1 regionális matrica érvényességi területe megegyezik a négy érintett vármegyei matrica érvényességi területével, azaz az új típusú matrica nemcsak az M1 autópályán, hanem Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegye teljes díjköteles úthálózatán használható.”

– magyarázta Bartal Tamás.

Hozzátette: „Így pl. Pest vármegyében az M0 autóúton, vagy Fejér vármegyében az M7 autópályán is.” Az M1 regionális e-matrica területi hatályát bemutató térkép megtalálható nemzetiutdij.hu honlapunkon a Térképek menüpontban.

Egy vármegyei matrica egy D1 díjkategóriájú járműre 7 190 forintba kerül. Ha valaki mind a négy szóban forgó vármegyére megveszi az arra érvényes matricát, akkor 28 760 forintot fizet, miközben ugyanezen a területen közlekedhetne féláron is az M1 regionális matricával, mindössze 15 000 forintért.

„Azért nagyon fontos, hogy ezt előre átgondoljuk, mert a vármegyei matricák visszaváltására nem minden esetben van jogszabályi lehetőség, tehát ha valaki megvette a Pest és Fejér vármegyei matricát, és később vesz egy M1 regionális matricát, az első kettőt nem tudja visszaváltani.” – tette hozzá a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke.

A matricavásárlási adatok alapján úgy tűnik, a fentiek ellenére egyre több úthasználóhoz jut el az új matricatermék, az M1 regionális matrica híre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útdíj Üzletágának adatai szerint

2026. január 21-ig mintegy 64 ezer darab M1 regionális matricát vásároltak a közlekedők, 94 százalékban hazai járműre.

Az új matricaterméket legnagyobbrészt, 95 százalékban D1 díjkategóriára vette az utazóközönség. A vásárlások közül bő 9,5 ezer még az elővásárlási időszakban, tavaly decemberben, közel 54 ezer darab pedig januárban történt.

Címlapkép forrása: Shutterstock

