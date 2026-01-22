Veszélyes kettős fenyegetés: az ismert magyar kutató cselekvésre szólít fel

Fontos tudni, hogy épp most van a szezon tetőzése, tehát a tudatos magatartás éppen most, ebben az időszakban a legfontosabb - hívja fel a figyelmet friss Facebook-bejegyzésében Kemenesi Gábor virológus.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai szerint az influenza még javában terjed, miközben érkezik a légúti óriássejtes vírus (RSV) idei szezonja is. A hazai adatok is alátámasztják, hogy érdemes odafigyeléssel lennünk és odafigyelésünkkel óvni a társadalom kockázati csoportba tartozó tagjait - fogalmaz Kemenesi Gábor, a Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója.

Szerinte a szezon nehézsége, hogy

a tünetek nagyrészt mindegyik most terjedő vírusnál átfednek.

Nagy szerencse, hogy az ellenük való védekezés nagyon hasonló.

Majd sorolja: a veszélyeztetett időszakban fokozottan érdemes figyelni a kézmosásra, a kézfertőtlenítésre, a gyakori szellőztetésre, nyilvános helyeken a maszkhasználatra, továbbá az újszülött/idős/krónikus betegek látogatásának – biztonsági szempontokon alapuló – korlátozására.

Azt is tanácsolja: éljünk a gyógyszertárakban kapható gyorstesztek lehetőségével, ha idős vagy beteg rokont látogatunk, vagy megbeszélésre sietünk, kedves és nagyon hasznos gesztus odafigyelni erre.

A kutató kiemeli, hogy a vakcina kapcsán fontos érteni, hogy a felvétele sosem késő, az NNGYK tájékoztatása szerint az oltás továbbra is elérhető a háziorvosoknál.

A mellékelt ábrán a légúti fertőzések szezonjának alakulását mutatja az európai adatok tükrében. A kék az influenza, a lila az RSV és a zöld a SARS-CoV-2.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Komka Péter