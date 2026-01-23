A csészén túl: miért vált a kávézás üzemeltetési kérdéssé?

A kávé továbbra sem számít luxuscikknek, mégis egyre többször kerül szóba az ára. Ennek oka nem csupán az áremelkedés, hanem az, hogy a globális piac felgyorsult, a költségek mozgása hektikusabb lett, és ez a változás már nemcsak a beszerzési oldalon, hanem a vendéglátásban, az irodai kávéztatásban és a fogyasztói árérzékenységben is érezhető. Szabolcsi Lajos, a Dallmayr Magyarország ügyvezetője szerint a hazai kávépiacon nem irányváltás történt, hanem tempóváltás – ami újraértelmezi azt is, hogy mit jelent ma stabilan és versenyképesen működni ebben az ágazatban.

A fogyasztók számára egyre drágábbnak tűnik egy csésze kávé. Mi mozgatta leginkább a hazai kávéárakat 2025-ben, és milyen globális tényezők hatottak a kiskereskedelmi és vendéglátóhelyi szegmensre?

A hazai kávéárak alakulását 2025-ben egyértelműen a zöldkávé világpiaci ára határozta meg. A szűk készletek mellett a brazíliai időjárás és terméskilátások minden apró jelzése felnagyítva jelent meg az árakban, amit a határidős piacok hangulata tovább erősített. A mozgásokra nyáron az USA és Brazília közötti vámemelési bejelentések is ráerősítettek. Bár a tervezett intézkedéseket 2025. november 21-én visszavonták, a politikai kockázat mint tényező nem tűnt el a piacról.

Emellett fokozatosan megjelentek az EU erdőirtás-mentességi szabályozásához (EUDR) kapcsolódó költségek is, különösen a nyomonkövetési és due diligence – vagyis az eredet és az erdőirtás-mentesség igazolására vonatkozó – elvárások miatt.

Szabolcsi Lajos, a Dallmayr Magyarország ügyvezetője

Mindez a fogyasztói oldalon is kézzelfoghatóvá vált: a KSH fogyasztóiár-index adatai alapján 2025-ben a kávét is magában foglaló élelmiszer-alkategóriában tartós, két számjegyű éves áremelkedés volt megfigyelhető; a bolti kávé ára a piaci becslések szerint nagyjából 15-20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

Európai összevetésben Budapest továbbra is az alacsonyabb kávéárszintű városok közé tartozik. Ez versenyelőnyt, vagy inkább kihasználatlan lehetőséget jelent a hazai vendéglátás számára?

Budapest kávéárai valóban az alsóbb ársávban mozognak: a helyi kávézókban egy espresso ára többnyire 1,5-2,6 euró között alakul, miközben számos nyugat-európai nagyvárosban egy kávézóban fogyasztott espresso átlagára gyakran eléri a 3-4,5 eurót. Ez alól Olaszország továbbra is kivételt jelent. Ez önmagában azt jelenti, hogy

sok helyen van tér a prémium irányába, de csak akkor, ha a felár valóban megjelenik a csészében is.

Összességében a hazai vendéglátásban a kávéárak pozicionálása megfelelőnek tekinthető, feltéve, hogy az ár mögött valódi érték áll. A jobb alapanyag, a stabil minőség és a konzisztens elkészítés ma már alapelvárás, amit jól kitalált szezonális vagy különleges ajánlatok egészíthetnek ki.

A HoReCa-szereplők legnagyobb nyomása ma nem kizárólag az árazásból, hanem inkább a költségoldalról érkezik: drágább és hektikusabb alapanyagkörnyezet, valamint magasabb bér- és üzemeltetési költségek mellett kell ugyanazt a minőséget biztosítani minden egyes kiszolgálás alkalmával, miközben a vendégek egyszerre árérzékenyebbek és tudatosabbak lettek. Ugyanakkor a vendéglátóhely lokációja, vagy a célközönség fizetőképessége és elvárásai is tovább nehezítik a megfelelő árazást.

Bár a végén úgysem az árcédula marad meg az emlékezetben, hanem az, hogy milyen élményt és értéket kapott a vendég. Ha a kávé „megéri” – minőségben, megbízhatóságban és élményben, az ár elfogadhatóbbá válik, ezért a valódi érték szerepe ebben a szegmensben is egyre erősödik.

Milyen irányba változnak most a hazai kávézási szokások és a HoReCa-kínálat szerkezete? Miért lesz egyre fontosabb, hogy a kávéélmény ne kizárólag az aktuális baristán múljon?

A hazai kávézásban és a HoReCa-szegmensben egyre jobban működik az úgynevezett „két szintű” kínálat: egy erős ár-érték arányú alapválaszték mellett néhány prémium vagy szezonális „signature” tétel adja az újdonság élményét. A növényi italok mára alapelvárássá váltak, miközben a valódi versenyelőny egyre inkább a konzisztenciában rejlik. A szektorra jellemző munkaerőhiány és a magas fluktuáció mellett kulcskérdéssé vált, hogy

akkor is ugyanaz a minőség kerüljön a vendég elé, ha változik a személyzet.

Egy kávézó vagy vendéglátóhely megítélése ma már nem azon múlik, hogy van-e egy kiemelkedő baristája, hanem azon, hogy minden műszakban ugyanazt a szintet tudja-e hozni. Ebben a standardizált folyamatok és a támogató rendszerek szerepe felértékelődik. Egyre több szereplő törekszik arra, hogy a minőség ne kizárólag az egyéni rutintól függjön, hanem stabilan reprodukálható legyen. Ennek jelentőségét tovább erősíti, hogy a vendégek egyre tudatosabbak és kevésbé tolerálják az eltéréseket: ha ugyanazt a kávét egy héten belül egyszer kiválónak, máskor pedig középszerűnek érzik, az gyorsan rontja a hely megítélését – különösen egy emelkedő árkörnyezetben.

A vendég a kávéélményt a csészén keresztül érzékeli, miközben a háttérben összetett működés és egyre több technológia dolgozik. Mi van ma valójában „a csésze mögött”, és milyen innovációk alakítják a hazai kávépiacot?

A hazai kávépiacon ma a legnagyobb innováció már nem elsősorban magában a kávéban vagy a gépekben jelenik meg, hanem az ezek mögé épített rendszerben. A partnerek egyre kevésbé konkrét terméket vásárolnak, sokkal inkább működési biztonságot: kiszámítható üzemeltetést, konzisztens minőséget csészéről csészére, valamint gyors és átlátható támogatást, ha eltérés adódik a normál működéshez képest. Miközben a kávéminőség és a technológia terén rendkívül erős a verseny, a valódi különbség egyre inkább az üzemeltetésben dől el.

A digitalizációval támogatott szolgáltatások – például a távoli felügyelet, az adatvezérelt beállítások és a gyors hibaelhárítás – ma már nem extrák,

hanem a stabil működés alapfeltételei. Ez igaz a HoReCa-, a vending- és az irodai környezetre is, ahol a verseny mindinkább a szolgáltatási színvonaltól függ, nem pusztán az elkészített italtól.

A hibrid munkavégzés korában a céges kávézás sok helyen tudatos szervezeti eszközzé vált. Mitől lesz valóban jó a munkahelyi kávé?

A cégek már tudatosan használják a munkahelyi kávézást a jelenléti napok minőségének javítására, ezért felértékelődött a jobb minőség és a stabil konzisztencia iránti igény. A cél nem az, hogy egyszer jó legyen a kávé, hanem hogy minden alkalommal ugyanazt az élményt adja a munkatársak számára. Emellett a hibrid működésből fakadó ingadozó fogyást is kezelni kell: a csúcsnapok, a változó létszám és a különböző munkarendek rugalmas megoldásokat igényelnek. Itt már nem pusztán a kávéról, hanem az üzemeltetés alkalmazkodó képességéről van szó.

Mire számíthatunk az árak alakulásában a következő időszakban: enyhülésre vagy továbbra is gyors változásokra?

A jelenlegi kilátások alapján enyhülhet a nyersanyagár-nyomás, és a globális kínálati kép javulása mérsékelheti a költségoldali feszültséget.

Az időjárási és geopolitikai kockázatok miatt ugyanakkor a kilengések várhatóan nem tűnnek el.

Magyarországon a fogyasztói árak jellemzően késleltetve követik a világpiaci nyersanyagmozgást – a készletek és a költségek miatt –, de ha az inflációs környezet is nyugodtabb marad, az összességében támaszt adhat a stabilizálódásnak. Az európai vevők számára az is számít, hogy a referenciaár dollárban képződik: 2025-ben a dollár gyengülése részben tompította az eurós beszerzési nyomást. Ha ez a hatás 2026-ban is fennmarad, az itthon is fékezheti az átárazódást. A piac azonban már nem tér vissza a korábbi, lassabb működéshez – a gyorsabb tempó velünk marad.

A cikk megjelenését a Dallmayr Magyarország támogatta.

