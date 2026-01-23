A lengyelek nem várnak: hamarosan jöhet az újabb kamatcsökkentés

A lengyel jegybanki döntéshozók körében ismét napirenden van a kamatvágások folytatása. Iwona Duda, a Monetáris Politikai Tanács tagja a Bloombergnek azt mondta, az infláció annyira kedvezően alakul, hogy februárban vagy márciusban is jöhet újabb csökkentés.

Lengyelország a következő hónapban vagy márciusban folytathatja a kamatcsökkentéseket, mert az infláció „kontroll alatt van” – mondta a Bloombergnek Iwona Duda, a Monetáris Politikai Tanács (MPC) tagja.

„Jelenleg az infláció szempontjából annyira kedvező a helyzet, hogy mindkét forgatókönyv, a februári vagy a márciusi kamatcsökkentés is valószínűnek tűnik számomra”

– fogalmazott Duda. Szerinte az alacsony infláció tény, és minden jel arra utal, hogy a most látható dezinfláció tartós lehet.

A 10 tagú MPC a hónap eleji ülésén szünetet tartott a vágási ciklusban, miután tavaly hat lépésben összesen 175 bázisponttal csökkentette a benchmark rátát 4 százalékra. Az enyhítést az infláció látványos lassulása kísérte: a decemberi adat 2,4 százalék volt, szemben az első negyedév körüli 5 százalékkal.

Duda arra számít, hogy a következő hónapokban a pénzromlás üteme a jegybank 2,5 százalékos célja körül, vagy akár az alatt maradhat. A kockázatok közül kiemelte a szolgáltatások gyorsabb drágulását, de úgy látja, ezek a nyomások fokozatosan gyengülhetnek.

Ugyanakkor figyelmeztetett: a további lazítás mozgástere „egyre kisebb”, részben a tavalyi jelentős csökkentések, részben a laza fiskális politika miatt. A tanács különösen a munkaerőpiacra figyel, miután decemberben gyorsult a bérnövekedés.

A mostani szünetet Duda azzal indokolta, hogy időt akartak nyerni az év eleji folyamatok megfigyelésére, és arra, hogy kiderüljön, megjelennek-e új inflációs impulzusok. A kamatcsökkentési ciklus várható végpontjáról, azaz a terminális szintről a tanács szerinte márciusban tárgyalhat érdemben, amikor rendelkezésre állnak a jegybank friss előrejelzései.

A geopolitikai feszültségek egyelőre nem gyakorolnak számottevő hatást a lengyel gazdaságra Duda szerint, de a tanács éberen figyel. Ha erős sokk érkezne, a döntéshozók a helyzettől függően reagálnának: meghosszabbíthatják a mostani szünetet, vagy akár kamatemelés is szóba jöhet. „Ugyanakkor jelenleg nem számítok ilyen forgatókönyvre” – tette hozzá.

