Annyi a lopás, hogy új rendszert vezet be a brit Tesco

A 10 hetes próbaidőszak során Nottinghamshire és Leicestershire területén tesztelik az Auror platformot, amely egyetlen forrásba gyűjti az összes bejelentett adatot, ezzel egyszerűsítve a kiskereskedők és a rendőrség számára az esetek gyorsabb kezelését és megoldását.

A súlyos incidensekről és lopásokról készült biztonsági kamerafelvételeket a Tesco daventry-i Biztonsági Központjában speciálisan képzett munkatársak fogják átvizsgálni.

Rachel Bennett, a Tesco biztonsági igazgatója elmondta:

Ez a próbaidőszak segít javítani a munkatársak biztonságát, valamint kezelni a visszaéléseket és az erőszakos viselkedést azáltal, hogy azonosítjuk az ismétlődő és veszélyes elkövetőket, valamint segítjük a rendőrségi nyomozásokat.

Ez a lépés a szupermarket szélesebb körű biztonsági intézkedéseinek része, amelynek keretében nemrégiben testkamerákat biztosítottak a kiszállítást végző sofőrök számára is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images