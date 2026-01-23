  • Megjelenítés
Annyi a lopás, hogy új rendszert vezet be a brit Tesco
Annyi a lopás, hogy új rendszert vezet be a brit Tesco

Portfolio
A Tesco új bűnügyi jelentési rendszert vezet be 40 brit üzletében január 26-tól, amely a kiskereskedelmi bűnözés csökkentését és a rendőrséggel való együttműködés javítását célozza - tudósított a Grocery Gazette.

A 10 hetes próbaidőszak során Nottinghamshire és Leicestershire területén tesztelik az Auror platformot, amely egyetlen forrásba gyűjti az összes bejelentett adatot, ezzel egyszerűsítve a kiskereskedők és a rendőrség számára az esetek gyorsabb kezelését és megoldását.

A súlyos incidensekről és lopásokról készült biztonsági kamerafelvételeket a Tesco daventry-i Biztonsági Központjában speciálisan képzett munkatársak fogják átvizsgálni.

Rachel Bennett, a Tesco biztonsági igazgatója elmondta:

Ez a próbaidőszak segít javítani a munkatársak biztonságát, valamint kezelni a visszaéléseket és az erőszakos viselkedést azáltal, hogy azonosítjuk az ismétlődő és veszélyes elkövetőket, valamint segítjük a rendőrségi nyomozásokat.

Ez a lépés a szupermarket szélesebb körű biztonsági intézkedéseinek része, amelynek keretében nemrégiben testkamerákat biztosítottak a kiszállítást végző sofőrök számára is.

