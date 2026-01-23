Az amerikai–európai feszültség mindkét oldalon rontja az államadósság megítélését

A Scope Ratings friss elemzése szerint a transzatlanti viszony látványosan feszültebb lett, és ebben kulcsszerepe van Donald Trump amerikai elnök nehezen kalkulálható külpolitikai lépéseinek. A hitelminősítő azt jelzi: ez már nem csak diplomácia, hanem ennek költségvetési hatásai is lehetnel.
A jelentést jegyző Alvise Lennkh-Yunus és Eiko Sievert arra figyelmeztet, hogy a Scope eddigi, óvatos európai optimizmusa könnyen sérülhet, ha romlik a helyzet a grönlandi vita körül, élesebbé válik Oroszország fellépése a régióban, vagy belpolitikai zavarok erősödnek Franciaországban, Lengyelországban, illetve Németországban.
Nem csak Európa a kockázati térkép része.
A Scope szerint a „szélesedő törés” az amerikai hitelkilátásokat is érinti, mert a kül- és belpolitikai hibák valószínűsége nő egy eleve túlfűtött politikai környezetben.
A hitelminősítő külön megemlíti: a Federal Reserve-re nehezedő politikai nyomás is olyan tényező, ami a befektetői bizalom szempontjából nem mellékes.
A Scope érvelése szerint a fokozódó amerikai politikai bizonytalanság idővel arra késztetheti a befektetőket, hogy jobban diverzifikálják az amerikai kitettségeiket.
Ez a logika a dollárra is hatással lehet, miközben a jövőbeni amerikai állampapír-kibocsátásoknál a kockázati prémium emelkedhet. A végeredmény pedig kellemetlen: a magasabb finanszírozási költségek tovább növelhetik a már így is emelkedő kamatkiadásokat, és ez rontja a fiskális mozgásteret.
A Scope megközelítése több ponton kilóg a nagy hitelminősítők sorából. A cég korábban a washingtoni leállás idején lejjebb sorolta az Egyesült Államokat, és jelenlegi besorolása két fokozattal alacsonyabb a nagy riválisok, például az S&P Global Ratings és a Moody’s Ratings értékelésénél. A Scope ráadásul nem jelentéktelen szereplő európai szemmel: az Európai Központi Bank által a fedezeti eszközök megítéléséhez használt minősítők között van, és az egyetlen európai székhelyű.
Európában a Scope szerint a kockázatok messze nem egyformán csapódnak le.
A legjobb minősítésű északi országok, például Dánia, Norvégia és Svédország „jobban állnak” egy esetleges sokk kezelésére. Ezzel szemben Finnország már most is sérülékenyebb képet mutat, részben azért, mert negatív kilátással szerepel a Scope-nál. A hitelminősítő szerint a közép- és kelet-európai régióban is megjelenhetnek feszültségek.
A legsúlyosabb forgatókönyv egy mélyebb transzatlanti törés lenne, különösen ha ez a NATO-n belüli viszonyra is rányomja a bélyegét. A Scope állítása szerint ez nagy eséllyel felgyorsítaná a védelmi kiadások emelését a régióban, ami plusz fiskális nyomást jelent, ráadásul eltérő mértékben országonként.
Németország külön bekezdést kap: a Scope szerint Friedrich Merz kancellár koalícióját övező bizonytalanság nem csak belpolitikai történet, hanem a szomszédokra is kockázatot exportálhat. A hitelminősítő arra is utal, hogy az EU legnagyobb tagállamaiban a politikai polarizáció és a széttöredezettség gyengítheti a közös, hatékony választ az erősödő geopolitikai fenyegetésekre, különösen akkor, ha nő az amerikai beavatkozás gyanúja az európai belpolitikába.
A Scope üzenete összességében egyszerű: ha romlik a transzatlanti kapcsolat, az előbb-utóbb beárazódik az államok finanszírozásában is.
Az Egyesült Államok esetében a politikai kockázat a dolláron és a Treasury-k kockázati felárán keresztül is visszaüthet, Európában pedig a védelmi kiadási kényszer és a belpolitikai bizonytalanság lehet az a kombináció, ami a hitelkilátásokat megdolgozza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
