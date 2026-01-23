  • Megjelenítés
Beismerte a magyar Aldi anyacége, hogy komoly leépítés jön Németországban
Beismerte a magyar Aldi anyacége, hogy komoly leépítés jön Németországban

Az Aldi Süd németországi központjában, Mülheim an der Ruhr-i székhelyén jelentős létszámleépítésre készül: a mintegy 2000 fős állományból a következő években több száz munkahelyet szüntetnek meg, elsősorban a könyvelésen, a HR-en és a beszerzésen - tudósított a Handelsblatt.

Az Aldi Süd diszkontlánc nagyszabású létszámcsökkentést hajt végre németországi központjában, a Mülheim an der Ruhr-i székhelyen. A vállalat megerősítette, hogy

a jelenlegi mintegy 2000 főből várhatóan több száz munkavállalót bocsátanak el az elkövetkező években.

A leépítés elsősorban a könyvelési, a személyzeti és a beszerzési területeket érinti.

Iparági források szerint a megszűnő pozíciók száma elérheti akár az 500-at is, ami a központi alkalmazottak nagyjából egynegyedét jelentené.

A karcsúsítási folyamat nem most kezdődött, az átszervezés már a tavaly megindult. A vállalat a leépítések konkrét okairól szűkszavúan nyilatkozott. Közlésük szerint az Aldi működési filozófiájának mindig is része volt a karcsú szervezeti struktúra és a hatékony folyamatok kialakítása, amelyeket folyamatosan továbbfejlesztenek.

Az Aldi Süd Németország egyik meghatározó élelmiszer-kereskedelmi szereplője, mintegy 2000 üzletet üzemeltet országszerte, és összesen mintegy 50 000 embert foglalkoztat. A mostani központi létszámcsökkentés ellenére a vállalat piaci pozíciója továbbra is stabilnak számít a német kiskereskedelmi szektorban.

Az Aldi két, egymástól független vállalatcsoportra oszlik: az Aldi Südre és az Aldi Nordra; a megosztás az 1961-es szétválás óta érvényes. Magyarország az Aldi Süd működési körébe tartozik.

