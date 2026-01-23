Elindult az MVM legújabb beruházása Tiszaújvárosban

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

Ahogy arról korábban már többször beszámoltunk, a tiszaújvárosi telephelyen egy hatalmas léptékű, 1000 MW-os, nagy hatékonyságú, kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) erőmű létesítése is napirenden van. A most elindult akkumulátoros beruházás és a tervezett új gázblokk nem csupán egymás mellett kapnak helyet: a két technológia szoros szinergiában, egymást kiegészítve biztosítja majd a magyar villamosenergia-hálózat rugalmasságát.

Az újonnan épülő lítium-ion technológiájú villamosenergia-tároló 31 MW névleges teljesítményű és 62 MWh kapacitású lesz.

A most startoló projekt az Európai Unió és a Magyar Kormány társfinanszírozásában, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében valósul meg, összesen 4,185 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával - derül ki a közleményből.

Az energiatároló várhatóan 2026. június 30-ig készül el.

Címlapkép forrása: MVM For You Facebook