Elindult az MVM legújabb beruházása Tiszaújvárosban
Portfolio
Hivatalosan is megkezdődött az MVM Tisza Erőmű Kft. legújabb, közel 10 milliárd forintos projektje - közölte az MVM. A telephelyen egy 31 MW teljesítményű akkumulátoros energiatároló épül ki, amely fejlesztés szervesen illeszkedik a telephely modernizációjába, kiegészítve a korábban már bejelentett gázerőművi projektet.
Ahogy arról korábban már többször beszámoltunk, a tiszaújvárosi telephelyen egy hatalmas léptékű, 1000 MW-os, nagy hatékonyságú, kombinált ciklusú gázturbinás (CCGT) erőmű létesítése is napirenden van. A most elindult akkumulátoros beruházás és a tervezett új gázblokk nem csupán egymás mellett kapnak helyet: a két technológia szoros szinergiában, egymást kiegészítve biztosítja majd a magyar villamosenergia-hálózat rugalmasságát.

Az újonnan épülő lítium-ion technológiájú villamosenergia-tároló 31 MW névleges teljesítményű és 62 MWh kapacitású lesz.

A most startoló projekt az Európai Unió és a Magyar Kormány társfinanszírozásában, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében valósul meg, összesen 4,185 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával - derül ki a közleményből.

Az energiatároló várhatóan 2026. június 30-ig készül el.

Címlapkép forrása: MVM For You Facebook

