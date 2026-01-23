  • Megjelenítés
Extrém időjárás: több település szinte megközelíthetetlenné vált, nem járnak a buszok
Gazdaság

Extrém időjárás: több település szinte megközelíthetetlenné vált, nem járnak a buszok

MTI
Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal, a Volán-járatok több tucat megállót nem érintenek - közölte az operatív törzs.

Közleményük szerint az ország déli részén, elsősorban Baranya vármegyében ónos eső esik, többfelé elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint az ország északkeleti részén szombaton is ónos eső várható.

AZ ÓNOS ESŐ MIATT ÁTMENETILEG 19 TELEPÜLÉSNEM ÉRHETŐ EL BUSSZAL.

Ezek: Babarcszőlős, Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Erdősmárok, Ivánbattyán, Ipacsfa, Kemse, Kisjakabfalva, Lúzsok, Maráza, Pincefalu, Palkonya, Piskó, Szaporca, Szemely, Tésenfa, Villánykövesd, Zaláta) További 7 település egy-egy megállójában nem állnak meg a buszok - tették hozzá.

Az operatív törzs intézkedése alapján tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulók számára: 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelőjük.

Még több Gazdaság

Annyira megdrágult az egyik alapélelmiszer Magyarországon, hogy vizsgálat indult

Bejelentették: nagy autóalkatrészgyár jön Magyarországra, kilencmilliárdot fizet az állam

A lengyelek nem várnak: hamarosan jöhet az újabb kamatcsökkentés

Amennyiben az időjárás az elkövetkezőkben is indokolttá teszi, a rendkívüli hidegben az állam további tűzifát biztosít - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Figyelem, érkezik az ónos eső! - Térképen mutatjuk a veszélyeztetett országrészeket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility