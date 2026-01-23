Extrém időjárás: több település szinte megközelíthetetlenné vált, nem járnak a buszok

Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal, a Volán-járatok több tucat megállót nem érintenek - közölte az operatív törzs.

Közleményük szerint az ország déli részén, elsősorban Baranya vármegyében ónos eső esik, többfelé elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben ónos eső miatt. A meteorológiai előrejelzések szerint az ország északkeleti részén szombaton is ónos eső várható.

AZ ÓNOS ESŐ MIATT ÁTMENETILEG 19 TELEPÜLÉSNEM ÉRHETŐ EL BUSSZAL.

Ezek: Babarcszőlős, Cún, Drávacsepely, Drávapiski, Erdősmárok, Ivánbattyán, Ipacsfa, Kemse, Kisjakabfalva, Lúzsok, Maráza, Pincefalu, Palkonya, Piskó, Szaporca, Szemely, Tésenfa, Villánykövesd, Zaláta) További 7 település egy-egy megállójában nem állnak meg a buszok - tették hozzá.

Az operatív törzs intézkedése alapján tovább folytatódik a tűzifa kiszállítása a rászorulók számára: 1855 önkormányzat jelezte, hogy a területén vannak olyanok, akiknek az elmúlt időszak rendkívüli hideg időjárása miatt elfogyott a tüzelőjük.

Amennyiben az időjárás az elkövetkezőkben is indokolttá teszi, a rendkívüli hidegben az állam további tűzifát biztosít - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images