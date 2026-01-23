Hamarosan új világ a Fednél: nemsokára kiderül, ki az új főnök

Az amerikai kötvénypiac egyik legnépszerűbb fogadása az elmúlt évben az volt, hogy Jerome Powell utódja inkább kamatvágások felé tolja majd a Fedet, Donald Trump régóta ezt szeretné. Ezt a narratívát a rövid lejáratú állampapírok látványos relatív ereje és a hozamgörbe meredekedése is tükrözi. Csakhogy Trump döntése várhatóan napokon belül megszületik, és ezzel éles helyzetben derül ki, mennyire stabil ez a pozicionáltság, különösen akkor, ha a piac a Fed függetlenségének eróziójától is tart.

Az amerikai kötvénypiac most egy politikai döntésre figyel: Donald Trump várhatóan napokon belül megnevezi, ki lehet Jerome Powell utódja a Fed élén.

Miért számít ez ennyire? Mert a Fed irányadó kamata hatással van arra, mennyibe kerül a hitel a gazdaságban. Ha a Fed kamatot vág, az általában olcsóbbá teszi a finanszírozást, és ez jó hír lehet a részvénypiacnak és a gazdaságnak. Csakhogy a kötvénypiac nem csak azt nézi, hogy “lesz-e kamatvágás”, hanem azt is, hogy ennek mi az ára.

Az elmúlt hónapokban sok befektető arra játszott, hogy Trump olyan Fed-elnököt választ, aki hajlik a kamatcsökkentésekre.

Emiatt a rövidebb lejáratú amerikai állampapírok különösen népszerűek lettek: ezek árfolyama érzékenyebb arra, ha a Fed tényleg csökkent.

A hosszabb lejáratú kötvényeknél viszont van egy másik szempont:

ha túl gyorsan vagy túl sokat vágnak kamatot, az a piac szerint könnyen felpörgetheti az inflációt, vagy legalábbis növelheti annak kockázatát.

Márpedig hosszú távra kölcsönadni pénzt akkor kényelmetlen, ha nem tudod, mennyit fog érni a pénzed pár év múlva. Ilyenkor a befektetők magasabb hozamot kérnek, “biztonsági felárat” építenek be.

Ehhez jön egy még kényesebb téma: a Fed függetlensége. A piac nem szereti, ha egy jegybank túl közel kerül a politikához, mert attól tart, hogy a döntések nem a gazdaság állapotáról, hanem politikai érdekekről szólnak. Ha a befektetők úgy érzik, hogy a Fed kevésbé független, akkor egyszerűen drágábban finanszírozzák az USA-t: magasabb hozamokat kérnek az állampapírokra. Magyarul: lehet, hogy a Fed lejjebb vinné a “hivatalos” kamatot, de a piac közben feljebb tolja a saját árait, mert nő a bizalmatlanság.

A kereskedők ugyanakkor azt is hozzáteszik: a Fed nem egyszemélyes intézmény. A kamatokról egy testület dönt, így egy új elnök önmagában nem fordítja meg varázsütésre a világot. Ráadásul a négy esélyes jelöltet a piac összességében nem tartja “pánik-kategóriának”, inkább arról van szó, hogy finomabb különbségeket áraznak.

Ebben a helyzetben a piac négy névre figyel: Kevin Warsh, Rick Rieder, Christopher Waller és Kevin Hassett. És itt jön a lényeg: ugyanazt a gazdaságot nézhetik, mégis mást üzenhet a kinevezésük a kötvénypiacnak. Nézzük sorban, kit hogyan lát a piac.

Kevin Warsh (44% esély a Polymarket szerint, csütörtök 16:00 New York-i idő)

Warsh kinevezését sokan a „hawkishabb” opcióként értelmezik, ami a hozamokat felfelé tolhatja.

A piac egy olyan policy-mixet is elképzelhetőnek tart, ahol a Fed egyszerre csökkent kamatot, miközben aktívan leépíti a mérlegét, vagyis eladja a kötvényportfólióját.

Az Evercore ISI közgazdászai, köztük Krishna Guha szerint ez a kombináció különösen a hosszú távú inflációkövető papírok (TIPS) relatív alulteljesítését hozhatja.

Warsh Fed-kormányzóként 2006 és 2011 között többször sürgetett magasabb kamatszintet akkor is, amikor más döntéshozók a pénzügyi válság növekedési kárára fókuszáltak. Gyakran figyelmeztetett közelgő inflációra, és ezt a félelmet még tavaly is megismételte. Később ugyanakkor a kisebb kamatteher mellett is érvelt, részben azzal, hogy az AI által hajtott termelékenység gyorsulása magasabb potenciális növekedést adhat.

Warsh emellett következetesen a jóval kisebb jegybanki mérleg és az agresszívebb quantitative tightening híve. Kommentárjai alapján egy kevésbé domináns jegybanki „lábnyom” felé menne a piacon, ami összecseng Scott Bessent pénzügyminiszter nézeteivel. Az Evercore értelmezése szerint a mérlegleépítés szigorító hatását Warsh akár további kamatvágásokkal is ellensúlyozhatná, ha a termelékenységi ugrásban hisz.

Rick Rieder (32%)

Rieder esetében a piac első reakcióként hajlamos lehet a „dovish” dobozba tenni, legalábbis addig, amíg jobban meg nem ismerik a monetáris politikáról alkotott keretrendszerét

. Ray Attrill, a National Australia Bank stratégája szerint egy „knee-jerk” mozgás lehet a gyengébb dollár és a meredekebb amerikai hozamgörbe.

Rieder „dark horse” jelöltként későn kapott lendületet, részben azért, mert a Szenátus akár könnyebben is megerősítheti. Rieder a hónap elején úgy fogalmazott: idén két kamatvágás, nagyjából 3%-ig „megfelelő” lehet a jelenlegi környezetben, ahol a növekedés „szilárd”, de a munkaerőpiac puhábban viselkedik.

A Fed-függetlenséget „kritikusnak” nevezte, ugyanakkor Bessenthez hasonlóan arról is beszélt, hogy a jegybank „innovációt” vihetne abba, hogyan használja a mérlegét. A BlackRock kötvényüzletágának veteránjaként, mintegy 2,4 ezermilliárd dollárnyi fixed income vagyon felügyeletében szerzett tapasztalattal erősen piaci szemléletet vinne, ami egyes vélemények szerint enyhítheti a függetlenséggel kapcsolatos félelmeket.

„Rieder a hitelességi lista tetején van” - mondta James Athey, a Marlborough Investment Management portfóliómenedzsere, „de nem hallottunk tőle túl sokat.” Emiatt a kereskedők egy része kivárásra játszhat.

Christopher Waller (13%)

Waller 2020-ban került a Fed igazgatótanácsába, és olyan track recordja van, amelyben szerepel a posztpandémiás szigorítás előrejelzése is úgy, hogy az infláció letörhető recesszió nélkül.

Tavaly különvéleményt fogalmazott meg a kamatvágások mellett, amikor a munkaerőpiac puhult, és ezt később több piaci szereplő igazoltnak látta.

Waller decemberben azt mondta, hogy a politika még 50-100 bázisponttal a „neutral” szint felett van, vagyis afelett, ami már nem fékezné a növekedést, de nem is fűtené az inflációt. Ez nagyjából összhangban állt a Fed-projekciókkal és a piaci árazással.

Ed Al-Hussainy, a Columbia Threadneedle portfóliómenedzsere szerint Waller „safe bet”, így a jelölése kevés újraárazást hozna. Sőt, ortodox választásként enyhén alacsonyabb hosszú hozamokat és valamivel laposabb hozamgörbét is eredményezhet.

Kevin Hassett (5%)

A múlt pénteki piaci reakció különösen jól megmutatta, hogy a befektetők Hassettre mint a Trump-vonalhoz leginkább igazodó jelöltre tekintenek.

Amikor Trump jelezte, hogy inkább a Fehér Házban tartaná Hassetttet, a hozamok emelkedtek, a részvénypiac pedig ledolgozta a korábbi pluszt. A piac ebből azt olvasta ki, hogy Hassett jelölése esetén erősebb lenne a nyomás az alacsonyabb hitelköltség felé.

„Hassett lehet a leglojálisabb, szóval valószínűleg alacsonyabb a front-end és magasabb a long-end” - mondta Priya Misra, a JPMorgan Investment Management portfóliómenedzsere.

Hassett esélyeit ugyanakkor rontotta a Powell körüli Justice Department-ügy, ami washingtoni ellenreakciót váltott ki, és ezzel nehezítheti egy „Trump-loyalist” szenátusi megerősítését. Ettől függetlenül Trump még visszafordulhat, és jelölheti az közgazdászt.

James Athey szerint, ha ez megtörténik, a 2 és 30 éves amerikai állampapírok hozamkülönbözete nagyjából 15 bázisponttal is meredekedhet. „Hassett a piac szemében a legkevésbé független” - fogalmazott.

