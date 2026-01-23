Hiába a kormány intézkedései, nem tudjuk behozni Európát

A legfrissebb, tavaly novemberi adatok alapján megtorpant a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, összességében azonban óvatos növekedést mutatott 2025. Az első tizenegy hónap adatai alapján éves alapon 2,8 százalékkal bővült a forgalom, míg a 2021-es átlaghoz képest – kiigazított adatok szerint – nagyjából 3,3 százalékos a növekedés. Ez önmagában nem lenne rossz eredmény, de annak fényében, hogy a lakosság teljes fogyasztása ennél lendületesebben, 4-5 százalékkal bővül, láthatjuk, hogy a többletkereslet nem elsősorban a hagyományos bolti kiskereskedelemben jelenik meg. A növekedést inkább a szolgáltatások, valamint az online, nehezebben mérhető vásárlások húzzák. A bolti forgalom hosszabb távon inkább hullámzó, „cikkcakkos” pályán mozog, és összességében nagyjából leköveti azt, amit az Európai Unió egészében látunk.
EU-s szinten a kiskereskedelmi forgalom már mintegy 4,1 százalékkal haladja meg a 2021-es átlagot.
Magyarországon a kiskereskedelmi forgalom az utóbbi két évben hozzávetőleg az uniós átlagtempóban bővül, ezzel a 2022-23-as sokkszerű esést nem tudta teljesen ledolgozni. Pedig a kormányzati jövedelempolitika és több kormányzati – például az árrésstop, a nyugdíjasoknak adott utalványok vagy a családi adókedvezmények bővítése – elvileg a bolti forgalom élénkítését szolgálta volna. Pozitívum ugyanakkor, hogy az olló kicsit záródott, ahogy az a grafikonon is látszik.
V4-országok
A visegrádi országokkal összevetve vegyes kép rajzolódik ki. Csehország csak nemrég tudta átlépni a 2021-es kiskereskedelmi szintet, ugyanakkor a növekedés üteme élénkebb, mint Magyarországon.
Szlovákiában ezzel szemben kifejezetten gyenge időszakon van túl a kiskereskedelem. A forgalom több szegmensben is visszaesett. A háttérben fontos szerepet játszik az adókörnyezet átalakítása: a megemelt áfakulcsok és az új különadók felfelé tolták az árakat, miközben reálértelemben visszafogták a fogyasztást. Ehhez társult a romló fogyasztói bizalom is, ami miatt a háztartások inkább elhalasztották a nem létfontosságú vásárlásokat.
Lengyelországban látványosabb kilengések voltak megfigyelhetők. Tavaly tavasszal jelentős ugrás jelent meg a forgalomban, amit részben az erős húsvéti időszak, részben pedig a nyugdíjasoknak kifizetett egyszeri 13. havi juttatás magyarázott. Ez azonban átmeneti hatás volt, azóta inkább ennek a korrekciója látszik az adatokban. Lengyelország esetében fontos különbség, hogy - a többi országgal ellentétben - nem esett be a forgalom 2022-2023-ban.
Horvát, bolgár, román
A régió délebbi és keletebbi országaiban – Horvátországban, Bulgáriában és Romániában – a kiskereskedelem összességében jóval magasabb szinten áll a 2021-es bázishoz képest, mint Magyarországon. Ugyanakkor Románia különösen érdekes kivétel, mert ott az elmúlt időszakban egyértelmű gyengülés jelei mutatkoztak.
Romániában a kiskereskedelmi forgalom visszaesése több tényező együttes hatására következett be. Az egyik legfontosabb ok a fiskális szigorítás: az adóemelések közvetlenül megdrágították a mindennapi fogyasztási cikkeket, különösen az élelmiszereket és az üzemanyagot. Az áfa 21 százalékra emelkedett a korábbi 19 százalékról. Ezt megelőzően sok háztartás előrehozta a vásárlásait, ami rövid távon megdobta a forgalmat, majd utána hirtelen visszaeséshez vezetett.
A költségvetési megszorítások szintén rontották a helyzetet. A közszférában befagyasztott bérek és visszafogott juttatások csökkentették a reáljövedelmeket, miközben a magas kamatkörnyezet óvatosságra ösztönözte a háztartásokat. Mindezt tovább erősítette a tartósan gyenge fogyasztói bizalom.
A választáshoz közeledve több jóléti intézkedés is esélyt ad arra, hogy a 2022-es mintához hasonlóan gyorsuljon a bolti forgalom, bár ha az őszi adatokból indulunk, ki, akkor könnyen lehet, hogy ezek a pénzek sem a fizikai üzletekbe vándorolnak. Hamarosan megérkeznek az első olyan fizetések, amelyekre hatással lehet a 11 százalékos minimálbér-, illetve 7%-os garantált bérminimum emelés, és részben ezzel összefüggésben az általános év eleji béremelés, amely várhatóan a mediánbérig (nettó 390-400 ezer forint) egészen biztosan hat a bérszínvonalra. Érkezik a fegyverpénz, a 13. havi nyugdíj és a 14. haviból egyheti, miközben újabb anyák váltak szja-mentessé. 2022-ben a választás előtt osztogatott helikopterpénz, amelyben benne volt az szja-visszatérítés is, hatalmas lökést adott a kiskernek, ugyanakkor szerepe volt abban is, hogy az infláció rekordszintre emelkedett európai összevetésben.
