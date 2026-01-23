  • Megjelenítés
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába

MTI
Az Egyesült Államok mintegy tucatnyi államában hirdettek veszélyállapotot pénteken egy kiterjedt téli vihar előtt, amely hóval, jéggel és mélyen fagypont alatti hőmérsékletekkel érkezik a hétvégén.

Greg Abbott, Texas kormányzója az állam nagy részére katasztrófahelyzetet hirdetett, valamint az állam közbiztonsági hatóságai feloldották a közúti teherszállításra érvényben lévő közlekedési korlátokat az áruszállítás zavartalansága érdekében.

A veszélyhelyzet lépett érvénybe többek között Arkansas, Virginia, Georgia, Dél-Karolina, Észak-Karolina, Alabama, Tennessee, Missouri, Mississippi, Kentucky, New York és Kansas államban, valamint a fővárosban, Washingtonban.

Wes Moore, Maryland állam kormányzója pénteki sajtótájékoztatóján

arra kérte a lakosságot, hogy, maradjon otthon, ne keljen útra, halassza el vasárnapra és hétfőre tervezett programjait.

Hasonló kéréseket tettek közzé más államok vezetői is.

A hétvégén a keleti parti nagyvárosokban, így New Yorkban, Philadelphiában, és Baltimore-ban, valamint Washingtonban 40 centimétert meghaladó havat várnak, valamint fél méter körüli hó hullhat az északkeleti államok jó részében és Oklahoma államban.

A vihart szállító sarkvidéki eredetű hideg levegő nyugat felől fokozatosan áramlik a keleti partvidék államai felé, mintegy 240 millió ember lakóhelyét érintve Új-Mexikó államtól az északkeleti országrészig. Az ország nagy részén jóval átlag alatti hőmérsékleteket várnak, még Texas déli részén is 0 fok alatt lehet a legalacsonyabb hőmérséklet, míg az ország leghidegebb részein a szél miatti hőérzet mínusz 40 fok alatt lehet.

A légitársaságok már pénteken mintegy 500 járatot töröltek, és több ezer repülő késve indult és érkezett. A légitársaságok szombatra és vasárnapra mintegy 2500 járatot töröltek a vihar miatt.

Címlapkép forrása: Tactical Toadfish via Getty Images

