Mégsincs akkora baj a BestByte-nál? Reagált a cég, miért kerültek nehéz helyzetbe

Az utóbbi napokban a hazai sajtót - köztük a Portfolio-t - is bejárta a hír, hogy az egyik legnagyobb magyar tulajdonú elektronikai áruházlánc komoly bajba került, amelynek eredményeként a cég ellen szerkezetátalakítási eljárás indult a Fővárosi Törvényszéken. A cég most közleményben reagált a hírekre, amelyben többek között arra is felhívják a figyelmet, hogy ha a magyar vásárlók a hazai tulajdonú áruházakban vásárolnak, akkor azzal munkahelyeket is megvédenek.

A BestByte Kft. reagálni kíván a közelmúltban megjelent sajtóhírekre, és egyben bemutatni azokat a piaci folyamatokat és vállalati lépéseket, amelyek meghatározzák működésünket a jelenlegi kihívások közepette - közölte az elmúlt napok híreire válaszul a vállalat a Portfolio-nak. Kiemelték:

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a BestByte nincs egyedül a piaci kihívásokkal: 2025 negyedik negyedévében számos magyar tulajdonú webshop és kiskereskedelmi szereplő szembesült jelentős forgalomcsökkenéssel. Ennek egyik fő oka a külföldi webáruházak térnyerése, amelyek árban, marketingben és logisztikában is komoly nyomást gyakorolnak a hazai piacra.

Meggyőződésünk, hogy ebből a helyzetből fenntartható módon csak úgy lehet megerősödni, ha a magyar vásárlók tudatosan a hazai szereplőket választják. A BestByte számára ezért kulcskérdés, hogy a fogyasztók vásárlásaikkal a magyar tulajdonban lévő üzleteket, üzletláncokat és webáruházakat – köztük a BestByte fizikai boltjait és a BestByte.hu webáruházat – részesítsék előnyben.

A BestByte vezetősége folyamatosan azon dolgozik, hogy üzletei működése, a szolgáltatási színvonal és a munkatársak foglalkoztatása hosszú távon is biztosított legyen valamilyen formában, konstrukció keretében. Ennek érdekében a társaság minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely a fizikai boltok folyamatos működését és a helyi jelenlét fennmaradását szolgálja, a piaci környezethez rugalmasan alkalmazkodva.

A BestByte üzletei továbbra is fontos részét képezik a helyi közösségeknek: személyes kiszolgálást, szakértői tanácsadást és közvetlen kapcsolatot biztosítanak a vásárlók számára. Ezeknek az üzleteknek a jövőbeni működése szorosan összefügg a magyar vásárlók támogatásával: azzal, hogy a fogyasztók nemcsak online, hanem személyesen is a hazai üzleteket választják, hozzájárulva a bolthálózat folytonosságához és a magyar munkahelyek megőrzéséhez.

Egy BestByte-nál leadott rendelés nem csupán egy tranzakció, hanem közvetlen hozzájárulás magyar munkahelyek megőrzéséhez és egy stabil, magyar tulajdonú kereskedelmi ökoszisztéma fennmaradásához.

Stratégiánkk középpontjában az online értékesítés további erősítése áll, amelyhez versenyképes árakkal, folyamatos akciókkal és megbízható szolgáltatással kívánják ösztönözni a vásárlókat arra, hogy a BestByte webáruházát válasszák.

"Ebben kiemelt szerepe van beszállítóiknak és gyártó partnereiknek, akiknek ezúton is őszintén köszönjük a támogatást, az együttműködést és a közös értékesítési kezdeményezéseket. Ezek a partnerségek lehetővé teszik, hogy valódi alternatívát kínáljunk a külföldi webshopokkal szemben. Hisszük, hogy a magyar tulajdonú webáruházak hosszú távú fennmaradása nemcsak üzleti, hanem közös társadalmi érdek is. Amikor a magyar fogyasztók műszaki cikkeket vásárolnak, döntésüknek valódi súlya van: a BestByte választásával a hazai gazdaságot, magyar családok megélhetését és egy erős magyar kereskedelmi jelenlétet támogatnak" - írják közleményükben.

A BestByte Kft. elkötelezett amellett, hogy ezt a bizalmat versenyképes árakkal, korrekt feltételekkel, megbízható kiszolgálással és folyamatos megújulással hálálja meg – és továbbra is számít a magyar vásárlók támogatására.

Címlapkép forrása: Getty Images