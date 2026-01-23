Mégsincs akkora baj a BestByte-nál? Reagált a cég, miért kerültek nehéz helyzetbe

A BestByte Kft. reagálni kíván a közelmúltban megjelent sajtóhírekre, és egyben bemutatni azokat a piaci folyamatokat és vállalati lépéseket, amelyek meghatározzák működésünket a jelenlegi kihívások közepette - közölte az elmúlt napok híreire válaszul a vállalat a Portfolio-nak. Kiemelték:
Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a BestByte nincs egyedül a piaci kihívásokkal: 2025 negyedik negyedévében számos magyar tulajdonú webshop és kiskereskedelmi szereplő szembesült jelentős forgalomcsökkenéssel. Ennek egyik fő oka a külföldi webáruházak térnyerése, amelyek árban, marketingben és logisztikában is komoly nyomást gyakorolnak a hazai piacra.
Meggyőződésünk, hogy ebből a helyzetből fenntartható módon csak úgy lehet megerősödni, ha a magyar vásárlók tudatosan a hazai szereplőket választják. A BestByte számára ezért kulcskérdés, hogy a fogyasztók vásárlásaikkal a magyar tulajdonban lévő üzleteket, üzletláncokat és webáruházakat – köztük a BestByte fizikai boltjait és a BestByte.hu webáruházat – részesítsék előnyben.
A BestByte vezetősége folyamatosan azon dolgozik, hogy üzletei működése, a szolgáltatási színvonal és a munkatársak foglalkoztatása hosszú távon is biztosított legyen valamilyen formában, konstrukció keretében. Ennek érdekében a társaság minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely a fizikai boltok folyamatos működését és a helyi jelenlét fennmaradását szolgálja, a piaci környezethez rugalmasan alkalmazkodva.
A BestByte üzletei továbbra is fontos részét képezik a helyi közösségeknek: személyes kiszolgálást, szakértői tanácsadást és közvetlen kapcsolatot biztosítanak a vásárlók számára. Ezeknek az üzleteknek a jövőbeni működése szorosan összefügg a magyar vásárlók támogatásával: azzal, hogy a fogyasztók nemcsak online, hanem személyesen is a hazai üzleteket választják, hozzájárulva a bolthálózat folytonosságához és a magyar munkahelyek megőrzéséhez.
Egy BestByte-nál leadott rendelés nem csupán egy tranzakció, hanem közvetlen hozzájárulás magyar munkahelyek megőrzéséhez és egy stabil, magyar tulajdonú kereskedelmi ökoszisztéma fennmaradásához.
Stratégiánkk középpontjában az online értékesítés további erősítése áll, amelyhez versenyképes árakkal, folyamatos akciókkal és megbízható szolgáltatással kívánják ösztönözni a vásárlókat arra, hogy a BestByte webáruházát válasszák.
"Ebben kiemelt szerepe van beszállítóiknak és gyártó partnereiknek, akiknek ezúton is őszintén köszönjük a támogatást, az együttműködést és a közös értékesítési kezdeményezéseket. Ezek a partnerségek lehetővé teszik, hogy valódi alternatívát kínáljunk a külföldi webshopokkal szemben. Hisszük, hogy a magyar tulajdonú webáruházak hosszú távú fennmaradása nemcsak üzleti, hanem közös társadalmi érdek is. Amikor a magyar fogyasztók műszaki cikkeket vásárolnak, döntésüknek valódi súlya van: a BestByte választásával a hazai gazdaságot, magyar családok megélhetését és egy erős magyar kereskedelmi jelenlétet támogatnak" - írják közleményükben.
A BestByte Kft. elkötelezett amellett, hogy ezt a bizalmat versenyképes árakkal, korrekt feltételekkel, megbízható kiszolgálással és folyamatos megújulással hálálja meg – és továbbra is számít a magyar vásárlók támogatására.
Címlapkép forrása: Getty Images
Elesett az M1-es, torlódás van az M0-áson is
Figyelmeztet az Útinform.
Példa nélküli tömeges elbocsátásra készül az Amazon
A leépítés az irodai dolgozók tizedét érintheti.
Miniszteri segélykiáltás: életveszélyes épületben élnek emberek, azonnali intézkedést követelnek
Balesetveszélyes a tapolcai “Y-házak” néven ismert lakóépületegyüttes állapota.
Ez nagyon kínos: Moszkva teljesen véletlenül leleplezte az oroszok egyik legsúlyosabb háborús kudarcát
Megpróbálták törölni, de hiába.
Az amerikai–európai feszültség mindkét oldalon rontja az államadósság megítélését
A Scope Rating elemzése szerint.
Új óriás született az európai védelmi szektorban - Száguld a 4iG partnere a tőzsdén!
Zajlik az első kereskedési nap.
Választások előtt robbanthatnak a lakásvásárlók: intenzív kereslet várható
Az Otthon Centrum kitekintése szerint.
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.