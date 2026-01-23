  • Megjelenítés
Nagyon szép számok érkeztek, erősen csökkent Európában az üvegházhatású gázok kibocsátása
Nagyon szép számok érkeztek, erősen csökkent Európában az üvegházhatású gázok kibocsátása

Az Európai Unió gazdasága és háztartásai 2024-ben összesen 3,3 milliárd tonna szén-dioxid-egyenértéknyi üvegházhatású gázt bocsátottak ki, ami az előző évhez képest 1%-os, 2013-hoz viszonyítva pedig 20%-os csökkenést jelent - közölte az Eurostat.

2013 és 2024 között az energiaszektor érte el a legnagyobb mértékű kibocsátáscsökkenést. Ide tartozik a villamos energia, a gáz, a gőz és a légkondicionálás szolgáltatása.

Az ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátása 49 százalékkal, 512 millió tonnával esett vissza.

Három másik szektor szintén kétszámjegyű csökkenést ért el. A bányászat 37, a feldolgozóipar 18, a szolgáltatások pedig 14 százalékkal mérsékelték kibocsátásukat. Mindössze két területen nőtt az emisszió: a szállítás és raktározás 14 százalékkal (57 millió tonnával), az építőipar pedig 6 százalékkal (3 millió tonnával) bocsátott ki több üvegházhatású gázt.

A kibocsátási intenzitás – vagyis az egy egységnyi bruttó hozzáadott értékre jutó üvegházhatásúgáz-kibocsátás – 2013 óta 34 százalékkal mérséklődött. Ennek hátterében az áll, hogy a kibocsátás csökkent, miközben a hozzáadott érték 20 százalékkal nőtt.

A legnagyobb javulást Észtország (64 százalék), Írország (50 százalék) és Finnország (44 százalék) érte el.

Az uniós tagállamok közül egyedül Máltán emelkedett a kibocsátási intenzitás, 17 százalékkal. Magyarországon a vizsgált időszakban 33%-kal csökkent a kibocsátási intenzitás.

